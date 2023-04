Jukka ja Christel rakensivat ”leijuvan” talon – yli 10 vuoden unelma on pian vihdoin totta

Oli vesakkoa ja kuolleita puita.

Christel Abborre, 62, seisoi miehensä Jukka Harmaisen, 63, kanssa hiljattain hankitulla tontilla Inkoossa.

Jukka oli opiskelemassa, mutta Christelin teki jo mieli alkaa raivata liki luonnontilassa rehottavaa aluetta.

Tulisikohan joku ystävistä avuksi? Palkkioksi Christel voisi tarjota lounaan sekä antaa apurille itse kutomansa villasukat.

Siitä se sai alkunsa, Villa Sukka, tontille kohonnut liki valmis ekotalo.

– Kaikki, jotka ovat olleet jollain tapaa projektissa mukana, ovat saaneet sukat. Olen kutonut niitä kymmeniä, Christel kertoo.

Sukkarivi odottaa auttajia.

Villa Sukan julkisivu.

Terassilla, talvipuutarhakulmalla. Taustalla pilkottaa valkoinen huutokauppalöytö Ransu, jolla on kuljetettu vaikka mitä talon tarpeisiin.

Haave ympäristöystävällisestä kodista oli siintänyt Christelin silmissä vuosia. Jo lukiossa hän mietti luontoarvoja ja opiskeli myöhemmin Lontoossa ympäristötieteitä.

Kun Christel tapasi 15 vuotta sitten Jukan, hän totesi, että tässäpä onkin mies, jonka kanssa unelmien kodin voisi rakentaa. Viitseliäs ja kätevä käsistään.

Jukka on eläkkeellä olevan merivartiostoupseeri, joka on opiskellut venepuusepäksi.

Pariskunta alkoi etsiä sopivaa tonttia jo yli kymmenen vuotta sitten. Meren läheisyys oli tärkeä kriteeri, sillä he olivat hankkineet puupurjeveneen.

Sopiva ja kustannuksiltaan kohtuullinen tontti löytyi lopulta Inkoon Degerbystä.

Tontti on osittain metsää ja sijaitsee parin kilometrin päässä rannasta. Tinkauksen jälkeen tontista jäi maksettavaksi 36 000 euroa.

Jukka ja Christel myivät kotinsa Espoosta ja muuttivat pieneen mökkiin tontin läheisyyteen.

Rakennusurakka on ollut raskas, mutta unelma on yhteinen. ”Olemme jo kokeilleet liittomme kestokykyä purjeveneen pienissä tiloissa ja mökissä”, Christel sanoo.

Itse piirretty

Ekologinen ja yksinkertainen, mutta riittävän tilava vieraillekin. Iso pesutila ja sauna.

Christel ja Jukka olivat samanmielisiä siitä, millainen koti olisi.

– Halusimme, että voisimme asua talossa loppuelämämme, että siinä olisi yksi kerros ja että talosta olisi helppo pitää huolta, Christel kertoo.

Jukka piirsi talon ilmaisella 3D-ohjelmalla, ja arkkitehti viimeisteli rakennuslupapaperit kuntoon.

” Olki ja savi ovat ekologisia ja lämpöarvoiltaan hyviä.

– Minussa on tekijän vikaa, kaikkea syntyy ja netti on malleja väärällään, Jukka sanoo.

Rakennustyöt alkoivat kesällä 2022 rakennuspaikan maamassojen pintapuolisella poistolla.

– Perustustavaksi valitsimme kierrepaalut, sillä halusimme käyttää mahdollisimman vähän betonia. Tontilla oli suoritettu maaperätutkimus jo aiemmin, ja tiesimme, että jonkinlainen kallio odotti 4–6 metrin savikakun alla. Nyt talo leijuu teräsputkien päällä, eikä kosteusongelmia pitäisi ilmetä, Jukka kertoo.

Rakentamisessa on hyödynnetty mahdollisimman paljon luonnonmateriaaleja.

Seinät on eristetty oljella, seiniin ja lattiaan tulee pinnaksi savilaasti.

– Olki ja savi ovat ekologisia ja lämpöarvoiltaan hyviä. Talossa on myös helppo hengittää, Christel sanoo.

Lämmitykseen ja viilennykseen valittiin maalämpö vesikiertoisella lattialämmityksellä. Vesi tulee omasta porakaivosta.

Harmaavesien käsittely hoidetaan biopuhdistamon avulla. Puhdistetun veden saa johtaa avo-ojaan.

Vessa on polttava vessa. Jätteeksi jää vain pieni kasa tuhkaa.

Parsonrussel tyttö Welho namitauolla terassilla.

Näkymä ulko-ovelta makuuhuoneen suuntaan

Etelän suunnasta talolle näyttää tältä.

Miesluola merikontteihin

Perhosniitty, ötökkähotelli ”B’s B&B”, elävä pajumaja, kasvihuone, hyötypuutarha, pari vesielementtiä ja pieni viinitarha.

Muun muassa ne Jukka ja Christel ovat jo perustaneet.

Viereiseen metsään he ovat raivanneet pururadan, jonka varrelta löytyy yllätyksiä. Pystyssä on myös lepomökki Vila, jonka terassilla voi levähtää pururataa kiertäessä. Tekeillä on lisäksi kanala ja pieni lampola.

Tontilla oli ostohetkellä punainen hirsimökki. Lisäksi pariskunta hankki kolme 12 metrin merikonttia.

Kontit on määrä yhdistää verhoilla käytetyillä harmailla laudoilla ja varustaa vinokatolla. Katolle tulee aurinkopaneelit.

Jukka kaavailee konteista autotallia ja työhuonetta, jossa hän voisi tehdä puutöitä. Tilaa on tarkoitus tehdä myös sähköpianolle ja neljälle kitaralle.

– Teen pienen miesluolan, jossa voi musisoida ketään häiritsemättä, Jukka kertoo.

Pariskunnan kunnostamasta hirsimökistä on jo tullut Christelin työhuone. Hän toimii terapeuttina.

Terapiamökki ja hyötypuutarhan kulmaa talon suunnasta.

Tunnelmaa terapiamökin sisältä.

Ovet auki

Moni ei arvatenkaan ole vastaavassa ekotalossa edes piipahtanut. Se on yksi syy siihen, että Jukka ja Christel haluavat avata kotiaan muillekin.

– Kesäisin vuodessa pihalla voisi olla vaikka pop-up-elämyspuutarhakahvila, jossa olisi ekologisia ja vegaanisia tuotteita, Christel suunnittelee.

Retkellekin Villa Sukkaan voisi tulla. Tai leirille.

– Ostan teltan, jossa voisi jopa yöpyä. Ajattelin, että pitäisin parisuhdekursseja ja koululaisille leirejä, joilla opeteltaisiin esimerkiksi kädentaitoja ja tunnetaitoja.

Merikonteissa on kasa kahvisäkkejä, jotka Jukka aikoo täyttää kevytsoralla.

– Niistä tulee istuintyynyjä. Halukkaat voivat tulla kyselemään veneenveistosta, musisoimaan tai vain keskustelemaan ”Ukkoparkin” päivän aiheesta.

Kurkistus lepomökki Vilan sisälle.

Muutto kesällä

Christel ja Jukka toivovat pääsevänsä muuttamaan uuteen kotiinsa touko–kesäkuussa.

– Sisätöissä ollaan! Huoneiden viimeistely on nopeaa ja pienitöistä, koska ei tule mitään muuta kuin savilaastia seiniin ja lattiaan, Jukka kertoo.

Kattolevyt maalataan savimaalilla.

Elävää ja valoista tunnelmaa luo sisätiloihin iso ja korkea talvipuutarha. Sinne tulee ainakin hedelmäpuita ja nettikirppikseltä löytyneet korikalusteet.

Talvipuutarhasta voi nauttia myös avoimen keittiö-/ruokailu-/olohuoneen puolelta lasiseinän läpi. Asuinneliöitä on yhteensä 134.

Huonekaluja ja kodinkoneita pariskunta on etsinyt kirpputoreilta. Sieltä löytyi muun muassa liki uuden veroinen kaasuliesi, kohtuuhintaan.

Uuttakin on ostettava, kuten tilaan sopiva sohva.

– Haluamme, että kodinkoneet ovat mahdollisimman kestäviä ja kuluttavat mahdollisimman vähän sähköä, Christel sanoo.

Ennestään parilla on jo esimerkiksi tamminen iso ruokapöytä sekä mustat nahkatuolit.

– Kierrätyskeskukselta ja nettikirppikseltä ostetut huonekalut odottavat verhoilun uusimista. Vanhan nojatuolin jousetkin joudun varmaan vaihtamaan. Käyttötekstiilejä on syntynyt varastoon virkkaamalla, ompelemalla ja kutomalla. Suunnittelemme ja valmistamme tuotteita myös myyntiin.

Christel on koulutukseltaan myös artesaani.

Rakennusbudjetti on noin 250 000 euroa. Summaa on jokseenkin vaikea verrata suoraan muuhun asuinrakentamiseen, sillä Jukka ja Christel ovat tehneet kaiken käytännössä itse.

Talvipuutarhan kulman verhoilupaneelin asennusta.

Kierrätyspalkeista tehty lampi, jossa pikkulinnut, sammakot, liskot ja hyönteiset käyvät vilvoittelemassa. Syvyyttä on 1,5 metriä.

Kuva projektin alkuvaiheesta, taustalla terapiamökki.

Yhteinen unelma

Ei ehkä ihme, että välillä on vähän väsyttänytkin.

– Olen pystynyt sallimaan itselleni pieniä miniromahduksia. Jotkut työvaiheet ovat olleet niin rankkoja, että niiden jälkeen on tullut itku, Christel kertoo.

Vähän niin kuin synnyttäessä.

– Ensimmäisen lapseni syntymä kesti 36 tuntia, ja jossain vaiheessa tuli tunne, että nyt en enää halua olla tässä mukana.

Kun kyse on itselle rakkaasta ja tärkeästä asiasta, voimia löytyy kuitenkin jatkaa.

– Kannustaisin ihmisiä siihen, että he eivät luovu unelmistaan. Moni meidän ikäinen miettii jo senioriasuntoa. Minä sain pyhäinpäivänä 2014 aivohalvauksen, mutta en antanut periksi. Ajattelen, että hyvin paljon on kiinni omasta asenteesta, Christel sanoo.

” Haluan rohkaista myös muita yrittämään.

Jukka sanoo yllättyneensä omasta jaksamisestaan sekä siitä, että hän on kyennyt rakentamaan talon niin pitkälti itsenäisesti.

– Haluan rohkaista myös muita yrittämään. Esimerkiksi olki on seinämateriaalina helppo ja nopea laittaa pystyyn, ja voi itse päättää, miten sen päällystää, Jukka sanoo.

Katto on yksinkertainen vinokatto, eikä peltejä ollut Jukan mielestä erityisen hankala laittaa, vaikka se vaatikin vähän vaivaa.

Pariskunta on jo järjestänyt avoimien ovien päiviä, jolloin heidän valintoihinsa, rakennustapaansa ja materiaaleihin on mahdollisuus tutustua tarkemmin. Avoimien ovien päiviä on tulossa lisääkin.

– Se, että olen tehnyt taloa pääosin yksin, ei olisi onnistunut, ellei Christel olisi mukana apuna, Jukka sanoo.

Unelma on yhteinen.