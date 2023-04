Naapuri livautti erikoisen ”tarjouksen” postiluukusta – nainen ei halua asua kerrostalossa enää koskaan

Ilta-Sanomien lukijat avautuvat jälleen erikoisista naapureistaan.

Rakkaat, raivostuttavat naapurit. Niitä riittää, sen vahvistaa Ilta-Sanomien kysely, jossa kerättiin kokemuksia lukijoilla on naapureista.

– Naapuri mittaili parkkiruudussa autoni renkaiden kulutuspinnan ja kailotti monen naapurin kuullen, että minun pitäisi ostaa uudet renkaat, kertoo viisikymppinen mies.

Kun mies teki mehumaijalla mustaherukkamehua, tuoksu leijui käytävään asti. Se ei miellyttänyt kaikkia.

– Naapuri tuli äkäisenä soittamaan ovikelloa, että käytävässä haisee kissanpissi. Kutsuin talon puheenjohtajan haistelemaan ja todettiin, että haju on peräisin marjoista.

Hajuja setvittiin toisenkin kerran, kun mies sai siskoltaan lahjaksi violetin parvekekukan.

– Yläkerran naapuri valitti kissanpissin hajusta. Todettiin, että helteellä kuumalla parvekkeella kukasta irtoaa sen tyylistä hajua, tosin vähän. Palautin kukan siskolleni.

”Panoääniä” ja tupakansavua

Yläkerran naapuri, joka kävelee kantapäillään. Se ei niinkään häiritse 38-vuotiasta naista. Mutta asuntoon tunkeva tupakansavu häiritsee.

– Olen innokas tuulettaja, ja hän polttaa ikkunassa. Samoin tekee alakerrassa asuva vanhus. Noin vuoden siedin sitä, että päivittäin ruokapöydällä ja lattialla oli yläkerran tuhkat, kunnes eräänä aamuna sain tarpeekseni. Isoja tuhkia lattialla aivan verhon vieressä. Samoin ikkunan välisellä maalatulla alueella, kerrostalossa asuva nainen kertoo.

Nainen arvelee, että olisi voinut syttyä tulipalo.

– Hain naapurin alas katsomaan ja selitin ärtymykseni. Sen jälkeen ei tuhkia enää ollut sisällä asunnossani, mutta savua kyllä.

Äänihaittaakin nainen kertoo kokeneensa.

– Joudun myös sietämään yläkerran melkein päivittäiset panoäänet. Silloin laitan musiikin kovalle. En silti muuttaisi kerrostalosta muuhun asumismuotoon.

”Järjestyssäännöt” postiluukusta

Mitä sanoisit naapurilta postilaatikkoon tupsahtavista järjestyssäännöistä? Sellaiset seitsemänkymppinen nainen kertoo saaneensa muutettuaan uuteen taloon.

– Kun olimme asunnolla suojaamassa lattioita muuttoa varten, seinänaapurimme tuli soittamaan ovikelloa ja kyselemään tupakanpoltosta, sillä hänen asunnossaan oli kova tupakanhaju. No, emme polta, ja ihmettelimme tätä avautumista.

Muuton jälkeen naapuri on häiriköinyt naisen mukaan toistuvasti. Jos esimerkiksi koira on pihalla, naapuri tulee aidan taakse kiroilemaan.

– Jos käymme vessassa yöllä, hän hakkaa makuuhuoneemme seinään. Jos käymme suihkussa tai muuten laskemme vettä kello 22 jälkeen, alkaa sama seinään hakkaaminen. Jos koira haukkuu pihalla yhdenkin haukun, hän tuo musiikkisoittimensa pihaovelle.

Nainen kertoo tehneensä kaksi valitusta.

– Nyt hänellä on laukkuun kiinnitettävä varashälytin, jota hän huudattaa, kun toimimme hänen mielestään sopimattomasti, vaikka elämme ihan normaalia eläkeläisten elämää.

– Saimme myös kerran postilaatikkoomme "järjestyssäännöt", jotka oli tehty leikkaa ja liimaa -periaatteella. Niissä oli kaikki kielletty kello 22–07. Onneksi hän on kesät mökillä ja me myös asuntoautoilemme, joten nyt on ollut rauhallisempaa.

” Muutamina päivinä roskakatoksen seinälle oli naulattu muun muassa poikani muropaketti.

Erikoisia kirjelmiä ovat saaneet muutkin.

– Yläkerrassa asui vanhempi mies, joka vaani varsinkin minua seuraamalla, mitä roskia heitän minnekin, kertoo 54-vuotias nainen.

Nainen kertoo asuneensa kolme vuotta kerrostalossa väliaikaisesti – eikä ”ikinä halua palata enää”.

– Mies laittoi muun muassa kirjeen postiluukusta, että jos minulla on ongelmia roskien lajittelussa, voin ilmoittaa hänelle ja jättää roskakassit oveni eteen. Että hän tulee niitä lajittelemaan.

– Muutamina päivinä roskakatoksen seinälle oli naulattu muun muassa poikani muropaketti ja muita roskia. Tiedän kyllä hyvin, miten roskat lajitellaan. Jos joskus menee jokin väärään paikkaan, niin en varmaan ole ainoa, kenelle niin käy.

Niin kutsutut heippalaput ovat oma lukunsa.

– En saanut kävellä taloyhtiössä koiran kanssa pihan läpi kotiini. Ainoa ovi oli pihan puolella, muuta reittiä ei ollut. Asia ilmoitettiin rapun ilmoitustaululla heippalapulla. Hallituksen jäsen sen oli laatinut. Asia ei yhtiökokouksen käsittelyssä kyllä käynyt, kertoo 47-vuotias nainen.

Kuulokkeet kovaan käyttöön

Aikaisemmasta asukkaasta ei ollut kuulunut risaustakaan. Mutta kun yläkertaan muutti nuorehko nainen, alkoi tapahtua.

– Hän aloitti meluamisen kello 4–5 aamulla. Kuului huonekalujen siirtelyä ja selkeää jumppaamisesta tulevaa kolahtelua ja töminää. Töminä ja kolahtelu jatkuivat iltapäivisin omien nokosten aikaan, kun nainen tuli töistä, kertoo 33-vuotias mies.

Isännöitsijälle valittaminen ei miehen mukaan auttanut. Eikä asiasta puhuminen naapurille.

– En tee mitään, mitä omassa asunnossa ei saisi tehdä, oli vastaus.

Puoli vuotta huonoa nukkumista ja ”hermoromahtaminen” johtivat lopulta muuttoon.

– Harmitti vietävästi, koska mielestäni en ollut tehnyt mitään väärää, ja olin viihtynyt pitkään aikaisemmassa osoitteessa. Mutta oli fiksu päätös: pääsin eroon sekä huonosta naapurista että huonosta isännöitsijästä. Nyt kelpaa nukkua.

” Opin arvostamaan vastamelukuulokkeita.

25-vuotias mies kertoo törmänneensä ääniongelmiin useammassakin asunnossa.

Ensimmäisessä kerrostaloasunnossa äänieristys oli niin heikko, että naapurin kuorsaus kuului selvästi.

– Viikonloppuisin naapurin paikallisesta pilkun jälkeen raahattujen pubiruusujen kiljunta piti hereillä, mies kuvailee.

– Toisessa asunnossa naapuri paukutti pattereita hiljaisuuden jälkeen ja valitti kalusteiden siirtelystä ja kovaäänisestä puheesta. Ongelma vain oli se, että istuimme keittiössä syömässä iltapalaa ja kertaamassa päivän tapahtumia, samalla kun siskon lapsi nukkui vieressä.

Samaisen naapurin asunnosta kuului miehen mukaan päivittäin lapsiperheen huutoa ja itkua. Ne mies kertoo kuitanneensa ”elämisen ääniksi”, vaikka ne häiritseviä olivatkin.

Kolmannessa asunnossa yläkerran vanha rouva valitti miehen asunnosta kuuluneesta koko viikonlopun kestäneestä juhlinnasta. Mies kuitenkin kertoo olleensa tuolloin toisella paikkakunnalla.

– Seuraavassa asunnossa taas kummallakin puolellani olevien seinänaapureiden koirat pitivät konserttia päivittäin. Opin arvostamaan vastamelukuulokkeita, mutta viimeinen pisara oli, kun naapuri oli riitautunut silloisen kumppanini kanssa. Kumppanin tullessa käymään, tuli naapuri oven taakse räyhäämään, ettei tämä saa olla kyseisessä talossa.

Nykyisessä asunnossa naapuri aloittaa miehen mukaan jostain kumman syystä aina puolenyön aikaan laulamaan karaokea.

– Musiikki kuuluu oikein hyvin ilmanvaihdon kautta, mutta laulamisessa hänellä on kyllä vielä petrattavaa.