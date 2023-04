Tämä sauna ei sovi kainoille! Kaikki näkyy

Fuksia nousee, kuntta katoaa, saunan seinistä näkee läpi. Selvitimme vuoden 2023 pihatrendit.

Mökkimaiseman pääsävy on maltillisen vihreä, ja lomakodit näyttävätkin enemmän turvasatamilta kuin leikkisiltä huvikummuilta. Kukkien trendiväri on purppura eli fuksia.

Kotoilu on lisännyt kasvien menekkiä. Koska myös Keski-Eurooppa on hytissyt, saanti on hankalaa. Leikkokukkien tuontihinnat singahtivat kolmanneksen ylöspäin ja pihakasvienkin parikymmentä prosenttia.

Tyylitietoinen mökkiläinen asettelee pihalleen fuksianpunaisia ja valkoisia hortensioita.

Gerberasta saa näyttävyyttä kesän väreihin. Herkkä magnolia hehkuu purppuraa. Lilaan taittava fuksia toistuu pihan kukkasissa.

Tulppaanin kärjestä pilkistää kesän trendiväri fuksia.

Taitava multasormi asettelee pihalleen purppuranpunaisia orkideoita. Ne vaativat suojaisat olosuhteet.

Iloa vakavahenkiseen aikaamme saa pienellä budjetilla, kun kuuntelee ammattilaisen neuvoja.

– Tee vähemmän ja näyttävästi mieluummin kuin paljon ja pienesti, maisemasuunnittelija Minna Harju vinkkaa.

– Mökkiläinen oleskelee melko suppealla alueella ja käy laidoilla ehkä kerran viikossa. Rakenna siis siihen, missä vietät aikaa, ja loivenna tontin takaosaa kohti.

Pohjatyöt pitää tehdä aina kunnolla, siinä säästää pitkän päälle itseään ja kukkaroaan. Ideat hahmottuvat, kun niitä luonnostelee paperille tai vetää vaikka spraymaalilla suoraan maahan: tuossa on auton paikka, tähän mahtuu grilli ja pöytäryhmä.

Kuntta on menossa muodista pois, koska se ei sittenkään käy joka paikkaan. Pörriäiset rakastavat niittyjä!

Trendiväri fuksia toistuu myös mökin sisäkalustuksessa.

Sukupolvien voimin lomailevat haluavat pihoistaan käytännöllisiä.

– Nyt suositaan selkeitä kulkuväyliä, laattoja, reunakiviä, muurinpätkiä ja kaiteita. Mökeille tullaan lastenlasten kanssa ja kaveriporukoilla, Harju sanoo.

Kakkoskotien sisäneliöitä siirretään ulos. Tonteille nousee oleskeluterasseja, aittamaisia vierasmajoja, jopa täydellisiä kesäkeittiöitä jääkaappeineen ja vesipisteineen. Eipä tarvitse säntäillä pitkin pihaa grillivadin ja viinicoolerin kanssa.

Kun vielä laatoittaa mökkipolun tai vetää päälle pestyä kivimurskaa, ei ole paikko viettää vapaapäivä myöskään kontallaan kitkien.

– Suomalainen kivi on kuin taideteos ja kaiken lisäksi ikuinen. Saa ihastella, Liuskemestarien Sini Linna lupaa.

Liuskekivet sekä puksi- ja bonsaipuut sopivat yhteen. Luonnonkivet ovat tyylikkäitä ja ilmaisia. Ne voidaan asetella reunustamaan vaikka pihan rhodopensaikkoa.

Tänä kesänä haetaan turvallisuutta tukevilla reunuksilla.

Mökkisauna lämpiää tietenkin puilla. Kuinka ollakaan, edulliset tynnyrisaunat pitävät edelleen pintansa.

Saunojille kuuluu sikäli kummia, että hämyiset löylyhuoneet eivät ole enää ainoita oikeita. Nyt tarjotaan kokonaista lasi- ja jopa peiliseinää, joka avaa maiseman mökkivesille.

Todella trendikäs ei tyydy edes lasiin.

– Lähes kaikki on mahdollista. Myös nukkuma- ja musiikkihuoneet, Ilkka Anttila Arctic Finland Housesta sanoo.

Jos sekään ei vielä riitä, pihalle pykätään kesät talvet pelittävä laavu.

– Ja kaasulla käyvä ulkotakka, Jalotakan Niko Muurinen vinkkaa.

Hyvästi, hämyiset löylyhuoneet. Trendisaunaan tulvii luonnonvaloa.

Trendikkäässä saunassa yhdistyvät tynnyrisaunan muodot ja suuret lasiseinät.

