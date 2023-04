Suomen kalleimmat ”kesämökit” maksavat miljoonia euroja – katso kuvat lukaaleista, joita himoitaan ulkomailla asti

Linna tunturissa, yksityinen saari tai koko kerroksen penthouse laskettelurinnenäkymin. Suomen kalleimpien vapaa-ajan asuntojen hinnat kohoavat miljoonaluokkaan.

Kiinnostaisiko nelikerroksinen linna pohjoisen tunturin huipulla omalla biljardisalilla, elokuvahuoneella ja spa-osastolla, vaiko ennemmin oma saari, jonka arkkitehdin luomaan miljööseen voi hurauttaa joko omalla veneellä, ilmatyynyaluksella tai helikopterilla?

Molemmat vaihtoehdot löytyvät tällä hetkellä myynnissä olevista Suomen kalleimmista vapaa-ajan asunnoista. Kalleimman niistä saa omakseen reilulla viidellä miljoonalla eurolla ja edullisimman hieman alle kolmella miljoonalla eurolla.

Luksuskohteita myyvät kiinteistönvälittäjät kertovat, että ison rahan vapaa-ajan asunnoilta odotetaan usein jotain muuta kuin pelkästään sitä, että paikalta löytyy makuuhuone, keittiö ja olohuone.

– Moni haluaa lisäarvoa. Laadukkaita, mietittyjä materiaaleja, upeaa maisemaa ja tekemistä. Sitä, että kaikki toimii ja on just eikä melkein, ihan valaistusta myöten, kuvailee Tea Käyhkö Snellman Sotheby’s International Realtylta.

Käyhkön listoilla on tällä hetkellä maan kallein vapaa-ajan asunto: Rukalla oleva nelikerroksinen huvila, joka on korkeimmalla Suomessa olevalla rakennuspaikalla.

– Se on niin vaikuttava paikka, ettei ole toista. Sitä on melkein vaikea kuvailla – se pitäisi itse kokea. Se ei oikeastaan ole pelkästään huvila Rukalta, vaan jo maisemienkin vuoksi siinä on myynnissä kappale Kuusamoa. Talossakin riittää niin paljon tekemistä, että on sitten iso tai pieni ihminen, siellä ei käy aika pitkäksi, Käyhkö kuvailee.

” Se ei oikeastaan ole pelkästään huvila Rukalta, vaan jo maisemienkin vuoksi siinä on myynnissä kappale Kuusamoa.

Hänen mukaansa ison rahan luksukselta odotetaan nykyisin hillittyä, ajatonta tyylikkyyttä ja toiminnallisuutta. Myös hyvät liikenneyhteydet kohteeseen ovat tärkeitä.

– Tiloja ei tarvitse ylirakentaa tai -sisustaa. Riittää, että kaikilla tiloilla on oma funktionsa ja esimerkiksi isonkin porukan huoltamiseen ja kestitsemiseen kaikki on kohdallaan. Iso olohuonetila saa tuoda vau-efektin, mutta muut huoneet voivat olla kompaktimpia, Käyhkö listaa.

Millaisia asioita ison rahallisen satsauksen tekevät ostajat eivät halua?

– Mitään liian ökyä tai pompöösiä, mahtailevaa.

Luksuskohteita kysytään ihan ulkomaita myöten. Esimerkiksi Rukan kohdetta ovat käyneet katsomassa sekä suomalaiset että ulkomaalaiset perheet, kaveriporukat, liike-elämässä menestyneet ja myös urheilumaailman tähdet.

– 200 000–300 000 euron kohteet menevät Kuusamosta nopeasti. Kun hintaa tulee paljon lisää, ostajien ryhmä pienenee, ja ison rahan kohteet eivät mene ihan sormia napauttamalla. Myyntiaika voi olla puoli vuotta, joskus vuodenkin, Käyhkö laskee.

Herkulliset, erikoiset kohteet keräävät myös uteliaita, jotka eivät välttämättä ole liikkeellä ostohousut jalassa.

– Esimerkiksi Rukan kohde on kerännyt etuovi.comissa ihan valtavat määrät katsojia, Käyhkö kertoo.

Käyhkön välitettävänä on myös listan neljännellä sijalla oleva yksityinen Remmarholmenin saari Porkkalasta.

– Siinäkin arkkitehtuurinen kokonaisuus on huisi. Sekä ulko- että sisäpuolella tuntuu, kuin olisi yhtä luonnon kanssa, ja materiaalivalinnat tukevat tätä ratkaisua.

Saari on omassa rauhassaan, noin 10 minuutin merimatkan päässä. Sen vieressä oleva saari on luonnonsuojelualuetta.

– Noilla etäisyyksillä Helsingistä voi sanoa, että siinä ollaan kyllä ihan omassa yksityisessä rauhassa.

Suomen toiseksi kallein myynnissä oleva vapaa-ajan asunto on sekin saarikohde: entinen luotsitila, Boistön saari Loviisan edustalla. Saari on ollut aikoinaan merivartioston käytettävissä. Nykyisin saari on yksityisomistuksessa ja toimii kokouspalvelupaikkana.

– Kaavan mukaan se on julkisen käytön paikka, ei puhtaasti kesämökki. Saareen on kuitenkin mahdollista rakentaa yksityisiä rakennuksia, kertoo saarta välittävä Kenneth Katter, Snellman Sotheby’s International Realtyn osakas.

Vaikka moni odottaa vapaa-ajan asunnolta helppoutta kaikin puolin, Katterin mukaan saarilla ja muillakin erityispaikoilla on oma ostajakuntansa, joista osa on kiinnostunut kehittämään paikkaa liiketoimintamielessä. Osa saarikohteista kiinnostuneita on kotimaisia ja osa ulkomaisia.

Viime vuosina kansainvälisten ostajien osuus kiinteistömarkkinoilla on lisääntynyt. Katterin näppituntuman mukaan noin neljäsosa asiakkaista tulee muualta kuin Suomesta. Se on seurausta tietoisesta panostuksesta kansainvälisille markkinoille.

– Tänne haluaa muuttaa ihmisiä, jotka arvostavat suomalaista puhdasta luontoa ja koulutusjärjestelmää. Moni pakenee tungosta ja Välimeren maiden lämpötilan vaihteluita Suomeen jopa kuukausiksi.

Suomi nähdään hyvänä ja turvallisena maana, jossa on mukava asua ja yrittää. Katter näkee, että Suomi on tässä mielessä nettovoittaja:

– Moni arvostaa puhtaita vesiä niin järvissä kuin merissä. Yhteiskunnan haaste on, että emme pilaisi näitä puhtaan luonnon arvoja.

Myös luksuskohteiden ostajat ovat valveutuneita eri lämmitysmuotojen suhteen. Jos lämmitysratkaisut ovat kestävällä pohjalla, se voi hyvinkin vaikuttaa ostopäätöksen syntyyn.

– Olen käynyt tänä vuonna keskusteluja jopa tuotantolaitostasoisten aurinkokennoratkaisuiden asentamisesta. Moni siis näkee itsensä jopa sähkön tuottajana, Katter kertoo.

Millaiset henkilöt luksuskohteita yleensä hankkivat?

– Ostajissa on ihan kaikenikäisiä ja näköisiä ihmisiä. Paljon urheilu- ja kulttuurielämän vaikuttajia ja yksityisiä yrittäjiä, jotka ovat päässeet siihen pisteeseen, että pystyvät hankkimaan miljoonaluokan loma-asuntoja. Mukavia tyyppejä!

– Korona toi mukanaan sellaisen työskentelytavan, että vapaa-ajan kohteessakin on valmius käyttää paljon aikaa ja tehdä ehkä töitäkin samalla, Katter kuvailee.

Kittilän Sirkan kylässä sijaitsevaa kelohirsilinnaa välittävä asuntomyyjä Matias von Schantz Bo LKV Helsinki, Ullanlinnasta välittää ison rahan vapaa-ajan kohteita myös lähellä pääkaupunkiseutua.

– Tärkein on aina sijainti, sijainti, sijainti. Jos kohde on Helsingin lähellä, esimerkiksi Hangossa tai Porvoossa, sinne on voitava ajaa pihaan autolla. Toinen tärkeä vaatimus on se, että kohdetta voi käyttää ympärivuotisesti, von Shantz luettelee.

Hänen kokemuksensa mukaan luksustason vapaa-ajan asunnolta halutaan omaa rauhaa.

– Vaatimustaso on kova, ja se vaihtelee asiakkaan tarpeiden mukaan. Nykyaikaiset mukavuudet ovat haluttuja, ja esimerkiksi kylpyhuoneiden on oltava makuuhuoneiden yhteydessä, etenkin kun puhutaan kansainvälisistä asiakkaista.

Mikäli vapaa-ajan asunto on rannikolla, erityisesti ison rahan kohteisiin toivotaan rantaan riittävää syväystä isoillekin veneille.

– Lisäksi halutaan hyviä majoitustiloja vieraille.

Leville joulukuussa valmistuvaa penthousea välittävä Sofia Lehtonen Sofia LKV:sta kokee myös, että ison rahan kohteisiin toivotaan nykyaikaisuutta niin tekniikan kuin materiaalienkin suhteen.

– Jos oikein tiivistää, niin upea maisema, nykytekniikka ja helppous ovat vaatimusten kärkipäässä. Moni haluaa loma-asuntoon jopa paremmat asuinolot kuin omaan kotiinsa. Hissillä kun vielä pääsee omaan kerrokseen, niin hyvä.

Levin alppiluksusta henkivien kohteiden pääostajakunta ovat suomalaiset, yli 40-vuotiaat, jotka ovat tehneet rahansa esimerkiksi yrityselämässä.

– Jonkin verran kyselyitä on tullut myös saksalaisilta ja ranskalaisilta, Lehtonen kertoo.