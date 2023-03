Nainen keräsi pihaltaan ”satakunta tumppia” ja palautti ne yläkerran naapurille – reaktio yllätti

Yhteiselo painajaismaisten naapureiden kanssa voi olla erityisen tuskallista, sillä kotona ollessa häiriköijiä ei pääse noin vain pakoon.

Usein kärhämää syntyy naapureiden kanssa kohtuullisen pienistä, mutta hermoja kiristävistä asioista, kuten litistämättömistä pahviroskista, naapurin pyykkeihin kajoamisesta tai musiikin huudattamisesta hiljaisuusajan jälkeen.

Lue lisää: Nämä 4 asiaa naapureissa ottavat eniten päähän – taloyhtiössä yksi paikka on erityisen altis riidoille

Joskus naapureiden tekoset voivat olla niin pöyristyttäviä, ettei ole epäilystäkään, etteikö naapuri olisi tahallaan halunnut saada riidan aikaiseksi. Kysyimmekin aiemmin Ilta-Sanomissa lukijoiltamme, mitkä ovat olleet heidän kauheimmat ja törkeimmät naapurimuistonsa.

Olemme kokeneet hänen taholtaan häirintää toistuvasti. Jos käymme wc:ssä yöllä tai käymme suihkussa tai muuten laskemme vettä klo 22 jälkeen, hän hakkaa makuuhuoneemme seinään. Jos koira haukkuu pihalla yhdenkin haukun, hän tuo musiikkisoittimensa pihaovelle ja huudattaa Mauno Koivistoa 120 desibelin voimalla. Kun koira on pihalla, hän tulee aidan taakse ja kiroilee koiralle. Nyt hänellä on sellainen laukkuun kiinnitettävä varashälytin, jota hän huudattaa, kun toimimme hänen mielestään sopimattomasti. vaikka elämme ihan normaalia eläkeläisten elämää. Nainen, 71

”

Kerrostalossa naapurissamme asui nuorehko pariskunta. He nukkuivat päivisin ja yöllä oli menoa ja meteliä. Kun valitimme asiasta, oli poissa ollessamme työnnetty ovemme lukko liimaa täyteen. Pari kuukautta he asuivat ja muuttivat sitten pois. Sitä ennen he kuitenkin tyhjensivät talon kellarikomerot siinä meidän ja naapuriemme silmiemme alla, kun odotimme poliiseja. Nainen, 30