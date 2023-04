Älä tee näitä mokia mökilläsi – ”Pienikin pisara voi aiheuttaa tuhoa”

Kolmen koon taktiikka voi auttaa mökin arvon säilyttämisessä.

Suurin osa suomalaisista vapaa-ajan asunnoista on rakennettu vuosikymmeniä sitten. Usein erityistä huomiota kaipaavatkin jälkikäteen rakennetut vesi- ja viemäröintijärjestelmät.

Huoltotöissä järjestelmällisyys palkitsee. Talokirja ja sen mukaan tehtävät säännölliset kevät- ja syyshuollot pitävät vapaa-ajan asunnon kunnossa ja jälleenmyyntiarvon reilassa.

– Kun kevät- ja syyshuolto sekä isommat remontit on merkitty talokirjaan, sen avulla voi laatia listan keväthuollon tueksi. Se helpottaa huoltotöitä, kun voi kulkea mökillä listan kanssa ja yliviivata kohta kohdalta jo tehdyt työt, sanoo Vapaa-ajan asukkaiden liiton puheenjohtaja Tapio Tervo.

Talokirjan tai huoltokirjan voi tehdä itse, ja sellaisen saa myös esimerkiksi Omakotiliiton tai Vapaa-ajan asukkaiden liiton jäsenenä.

Tervolla on yli 30 vuoden kokemus mökinomistajana, minkä lisäksi hän on ollut aktiivisesti mukana vapaa-ajanasumisasioissa vuodesta 1995 saakka. Mökin huoltotyöt ovat siis tulleet tutuiksi, ja Tervo suhtautuu niihin mukavana harrastuksena. Useimmat pienet huolto- ja korjaustyöt onnistuvat omin voimin, mutta suuriin ja erikoisosaamista vaativiin töihin hän hankkii ammattilaisen tekemään.

Mökki ja sen ympäristö kannattaa pitää hyvässä kunnossa.

Digitaaliset apuvälineet sekä naapuriapu ovat Tapio Tervon mukaan mökkeilijälle kullanarvoisia. Mökkinaapurien kesken voi hankkia työkoneita yhteisomistukseen, ja hyvät naapurisuhteet lisäävät myös yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. Digitaalinen valvonta puolestaan helpottaa varsinkin, jos vapaa-ajan asunnolle on pitkä matka.

– Riistakamera ja valvontakamera eivät ole nykyisin isoja investointeja, mutta ne antavat mielenrauhaa. Myös kosteusvaroitin ja ilmalämpöpumpun kauko-ohjattavuus tekevät mökkeilijän elämästä helpompaa.

Vesiasiat kuntoon

Suomessa on noin puoli miljoonaa vapaa-ajan asuntoa ja sen lisäksi vielä noin 100 000 vanhaa taloa, jota käytetään vapaa-ajan asunnon tavoin. Valtaosa on rakennettu useita vuosikymmeniä sitten, ja niihin ei rakennusvaiheessa ole välttämättä asennettu sähköjä tai viemäröintiä. Jälkeenpäin rakennetun talotekniikan kanssa kannattaa olla tarkkana, varsinkin silloin, kun kyseessä on niin sanottu kesävesi.

– Vesiputket on tyhjennettävä todella huolellisesti ennen talven tuloa, koska pienikin pisara voi jäätyessään aiheuttaa tuhoa ympärillä oleville kalusteille. Keväällä putket on vastaavasti tarkistettava vuotojen varalta.

Tapio Tervolla on käytössään kolmen koon ohjelma, jolla hän havainnollistaa mökkihuollon tärkeysjärjestystä: katto, kunnostus ja kuivatus. Näihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota kevät- ja syyshuolloissa.

1. Katto

Jos katto ei ole kunnossa, kaikki muu on turhaa. Materiaalista riippumatta katto pitäisi tarkastaa joka kevät. Mikään kattopinnoite ei ole täysin immuuni ulkopuoliselle rasitukselle, ja siksi katolle putoavat lehdet, oksat ja muut roskat altistavat katon vaurioille.

Katto täytyy tarkastaa joka kevät.

Bitumikatteen läpi voi tulla esimerkiksi puun oksa, joka tekee reiän katteeseen. Peltikatto puolestaan voi ruostua, jos siihen jää lehtiä tai havunneulasia, ja lehtien kosteus voi houkutella alleen myös sienikasvustoa. Sammal taas ei karta edes tiilikattoa, joka sekin vaatii ajoittain puhdistusta.

Vakavimmillaan katon vaurio päästää vettä kattorakenteisiin, mistä voi aiheutua isokin remontti.

Katon lisäksi on huomioitava piipun kunto. Mahdolliset halkeamat on paikattava pikimmiten, jotta piippu on paloturvallinen. Piippu kannattaa tarkastaa mahdollisuuksien mukaan myös sisältä, ja tässä nuohooja voi olla avuksi.

2. Kunnostus

Pieniä huolto- ja korjaustöitä riittää mökillä aina, ja kun kaikki paikat on vuosien mittaan kertaalleen käyty läpi, homma alkaa alusta. Talokirjan avulla voi ajoittaa esimerkiksi maalaustöitä tai pieniä rakennusprojekteja siten, ettei homma käy missään vaiheessa ylivoimaiseksi.

Mökillä riittää kunnostettavaa.

Keväällä tärkeää on tutkia sään ja tuholaisten aiheuttamat vahingot ja korjata ne. Jos mökillä on vesi- ja viemäröintijärjestelmä, sen käyttöönotossa kannattaa olla huolellinen. Pumppu, letkut ja putket sekä mahdollinen pihapuhdistamo tarkastetaan vuotojen varalta, ja mahdolliset vuodot korjataan. Pumpun kunnosta kertoo muun muassa se, millaisella paineella vettä tulee ja sammuuko pumppu täyden paineen saavutettuaan. Pysyvässä viemäröinnissä jäätymisen vaaraa harvoin on, jos putket ovat routarajan alapuolella ja mökissä on lämmitys talvellakin päällä.

Palovaroitinten tarkastaminen, kompostin herättäminen, kesäkalusteiden huolto ja sisätilojen siivous ovat perushommia, jotka kuuluvat kevääseen. Samalla korjataan esimerkiksi jyrsijöiden tai vaikkapa varkaiden tekemät tuhot.

3. Kuivattaminen

Jos mökki on talvet kylmillään, on erityisen tärkeää huolehtia, että seinien rakenne on ilmastoiva.

Ongelmia tulee, jos eriste ei ole hengittävä ja rakenteet ovat liian tiiviit, koska tällöin kosteutta pääsee tiivistymään seinien sisään. Muovi höyrysulkuna ja lasivilla eristeenä eivät silloin ole parhaita vaihtoehtoja, vaan kylmillään olevaan mökkiin sopii eristeeksi esimerkiksi hamppu, vuorivilla tai muu vastaava luonnonmukainen materiaali.

Tuuletusaukkojen kunto on hyvä tarkistaa. Verkko pitää pienet eläimet poissa.

Yläpohja ja alapohja tuulettuvat, kun rakenteet ovat kunnossa ja ilma-aukot auki ja puhtaita.

Betoniperustusten tuuletusaukkoihin kertyy helposti roskia, ja eläinten aiheuttamat kasat voivat haitata ilman kulkua. Jyrsijäverkot tehoavat kutsumattomiin vieraisiin, mutta voivat pahentaa roskien tarttumista ilma-aukkoihin. Myös mökin sisällä olevat räppänät on hyvä imuroida keväisin.