Saija Palin, 45, esittelee mökkinsä, jonka ikä yllättää – ”Kaiken ei tarvitse olla tiptop”

Saija Palin voi tehdä mökkimatkansa kävellen. Lyhyt matka vie hänet silti aivan toiseen tunnelmaan.

Kiinteistökauppoja tekevä Saija Palin, 45, myy mielellään muiden mökkejä, mutta omasta rakkaasta mökistään hän pitää tiukasti kiinni. Vanhempien noin 30 vuotta sitten hankkimaa mökkiä on vuosien saatossa remontoitu monella tapaa.

– Kun vanhemmat hankkivat mökin, he ajattelivat joskus rakentavansa omakotitalon samalle tontille, Saija Palin kertoo.

Se suunnitelma ei koskaan toteutunut, mutta Saija Palin ja hänen aviomiehensä rakensivat oman talonsa mökin viereiselle tontille.

Mökin seinältä löytyi kuva ajoilta, jolloin mökki oli vielä maatilan päärakennus.

– Tähän seutuun liittyy paljon ihania lapsuusmuistoja. Olen sisimmältäni maalaistyttö ja rakastan tätä maaseudun rauhaa, Palin perustelee.

Peltomaiseman keskeltä pääsee kätevästi moottoritielle. Sillä on merkitystä, koska suosittuja tv-ohjelmia aiemmin juontanut Palin tekee edelleen asuntokauppojen lisäksi jonkin verran juontokeikkoja.

– Tämä on monella tavalla täydellinen paikka sekä kodille että mökille, hän sanoo.

Talojen välillä on jonkin verran välimatkaa, mutta mökkimatka on harvinaisen lyhyt. Kunhan loikkii tontilta toiselle.

Mökissä on sähköpatterit, mutta viileinä päivinä lämmitetään myös olohuoneessa olevaa muurattua kakluunia.

Turun seudulla sijaitseva mökki on nykyään Saijan ja hänen äitinsä yhteisomistuksessa.

Suurimman osan remonteista on tehnyt Palinin aviomies.

– Hän ei ole alan ammattilainen, mutta hyvin kätevä remonttihommissa, Saija kiittelee.

Mökissä on 1800-luvun peruja oleva kivijalka ja lautaverhoiltu hirsirunko. Kun mökkiin lisättiin ulkoeteinen, sitä ehtivät tehdä yhdessä aviomies ja viitisen vuotta sitten menehtynyt Palinin isä.

Terassi uusittiin pari vuotta sitten. Kuvan ottamisen jälkeen kaiteet on maalattu kokonaan samalla värillä.

– Ulkoeteiseen on mukava jättää saappaiden ja sadetakkien tapaiset varusteet, jotta sisäeteinen pysyy siistinä.

Terassi uusittiin kaksi vuotta sitten, ja viime vuonna mökki maalattiin. Samalla laitettiin kuntoon rännit ja syöksytorvet.

Korjauksia tehdään vanhaa kunnioittaen.

– Mökki on aina maalattu hengittävällä punamultamaalilla. Rakennus pysyy terveenä, kun ei käytetä lateksipitoista maalia.

Lamppu on Saija Palinin vanhempien aikanaan huutokaupasta hankkima.

Kello ei toimi, vaikka ei olekaan kovin vanha.

Lapsuuskesien muistot pysyvät elossa, kun edelleen saa oleskella samoilla paikoilla.

– Mökin rento kesäfiilis -tunnelma tuntuu hyvältä. Tulen mökille kuin mummolaan. Sisällä on tikittävä kaappikello, jota joskus oikein pysähdytään kuuntelemaan rauhassa istuen, Saija luonnehtii.

– Mökin tunnelmaan kuuluu, ettei kaiken tarvitse olla niin tiptop ja istua sisustustyyliin kuten kotona. Koti ja mökki ovat tyyleiltään hyvin erilaiset.

Ero näkyy myös pihapiireissä.

Vanhat työkalut ovat Saija Palinin vanhempien keräämiä entisen hevostallin seinustalle.

Hevoskärryä koristavat lupiinit ja koiranputket. – Lupiinit ovat nykyään vieraslaji, jota ei saa päästää siementämään ja kasvamaan. Koiranputkia oli aikanaan myös hääkimpussani, Saija Palin kertoo.

– Rakastan puutarhahommia, tykkään nyppiä ja laittaa. Kukkalajikkeet ovat erilaisia kotona ja mökillä.

Mökillä voi rentoutua oikein kunnolla.

– Varsinkin riiheen rakennettu sauna on todella rentouttava. Saunassa on pimeää, sillä hirret ja lauteet on poltettu mustiksi. Saunomme kynttilänvalossa pitkään ja pieteetillä.

Saunan lämmitys kestää neljä tuntia, joten siihen ei ryhdytä kovin usein, mutta kun se tehdään, kokemuksesta otetaan kaikki irti.

Tänä kesänä mökkiä ei ole tarkoitus kohentaa.

– Jossain vaiheessa pitää kunnostaa ikkunat. Pitkän tähtäimen suunnitelmana on remontoida vintille lisähuoneita. Se tulee olemaan iso homma, sillä nyt siellä on pelkkää sahanpurua, Saija kertoo.

FAKTA Saija Palinin mökki Mökki Turun seudulla. Maalaistaloksi 1800-luvulla rakennetun talon hankkivat alun perin kesämökiksi Saija Palinin vanhemmat. Mökkiä ja muita pihapiirin rakennuksia on viime vuosina remontoitu tuhansilla euroilla.

