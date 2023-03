Kun omistajat kaartoivat mökilleen, pihassa seisoikin jo vieras auto – silmien eteen avautunut näkymä yllätti täysin

Ilta-Sanomien lukijat jakavat ikimuistoisimmat mökkimuistonsa.

Mökkikesä on vielä täällä, ja monella on vapaa-ajanvietosta mitä värikkäämpiä muistoja.

Ilta-Sanomien lukijat kertovat, mikä mökkeilyssä on jäänyt ikuisiksi ajoiksi mieleen.

”Tyhjensivät meidän juomamme surutta”

Kesämökki on rauhan tyyssija, joten yllätysvieraisiin ei aina suhtauduta suopeasti. Pahimpia tuntuvat lukijoiden mukaan olevan ne vieraat, jotka tulevat kylään tyhjin käsin.

– Ensimmäistä kertaa törmäsin sellaiseen, että vieraat toivat kyllä omat juomat mukanaan, mutta niitä ei saanut juoda, vaan he tyhjensivät meidän juomamme surutta. Mitään he eivät tuoneet, vaan kertoivat, mitä heille pitäisi laittaa ruoaksi. Lähtiessään ottivat vielä mukaansa juomia ja ruokaa, vaikka matkalla olisi ollut kauppa joka kulmassa.

”Vanhemmat ja neljä isoa lasta roikkuivat mökkimaisemissani ja käyttivät surutta hyväkseen palveluita ja aineellisia etuja”, kertoo yksi.

– Kerran kun tulimme mökille, vastassa oli auto pihalla. Terassilla oleskeli perhe, lapset olivat uimassa ja mies grillaamassa. Kysyimme, mitä he tekevät mökillämme. He vastasivat, että olivat tulleet naapurimökille, mutta kun siellä kaivettiin rantaa, oli naapuri pyytänyt heitä menemään meidän rantaan uimaan. Kuulemma ei haittaa. He olivat sitten miettineet, että ei kai sekään haittaa, jos he vähän grillaavat. Käskimme heitä lähtemään hevonkuuseen.

– Yksi pariskunta, joka on ollut eniten mökillämme kutsumattomana vieraana, tuli yllättäen mökille ilman eväitä ja arvosteli tarjoilua. Lopetimme lopulta kokonaan kanssakäymisen heidän kanssaan, kun koskaan ei tullut kutsua vastavierailulle. Yhteydenpito jäi, kun sanoimme, että pidetään kaupunkiasunnossa illanvietto ja pidetään se teillä. Olivat asuneet uudessa asunnossaan kymmenen vuotta ja kehuivat sitä ihanaksi, mutta kutsua ei tullut. Tämä yksipuolisuus otti päähän.

– Vaihdoimme mökkiä tänä vuonna, eikä mökillä ole vielä juuri mitään, esimerkiksi petivaatteita.

Eiköhän pihalle lentänyt mökkilokkiparvi. Ei selvinnyt, miten he löysivät mökille. Nälkäisiäkin kuulemma olivat. Sanoin, että ei muuta kuin hellaan tuli ja veden lämmitykseen, sitten tiskaatte astiat ja pääsette syömään. Kerroin myös, ettei ole varasänkyjä tarjolla. Ei heillä ollut nälkä. Lähtivät liihottelemaan pois.

” Siinä ne mökin pihalla astelivat, heiniä haistelivat, jäkälää rutistelivat ja toisiaan kuvasivat. Muutama ehti käydä huussissakin.

– Vanhemmat ja neljä isoa lasta roikkuivat mökkimaisemissani ja käyttivät surutta hyväkseen palveluita ja aineellisia etuja. Odotin toki, että kun he lähtevät, kuluja jaetaan. Mutta perheen pää pyysikin vielä marjojen jälkeen bensarahaa lainaksi, kun oli ”luottokortti kuivumassa”. Olisiko kannattanut vaihtaa Mersu edullisempaan, kun rahat olivat menneet niin tiukille?

Seura on monille toki tervetullutta, mutta siitä pitää ilmoittaa erikseen.

– Saamme olla vaimon kanssa tarpeeksi kahdestaan, joten seura on yleensä tervetullutta. Meillä on kerran pari vuodessa talkooviikonloppu, johon vävyt ovat käytännössä velvoitettuja tulemaan, jos meinaavat olla perheessä. Se on ikään kuin perinne. Muulloin ei vieraiden aikana töitä tehdä, ellei se ole erikseen sovittu teema. Silloinkin homman pitää olla letkeän mukavaa.

”Siinä ne mökin pihalla astelivat”

Se mikä on suomalaiselle tavanomaista, voi tuntua ulkomaalaisesta kovinkin eksoottiselta. Eräs Ilta-Sanomien lukijoista otti mökilleen lauman aasialaisia turisteja, kun vävypoika sitä toivoi.

– Siinä ne mökin pihalla astelivat, heiniä haistelivat, jäkälää rutistelivat ja toisiaan kuvasivat. Muutama ehti käydä huussissakin. Sillä välin vävypoika laittoi taannoin ostamani tietokoneen vireeseen pirtin puolella.

Sitten hän meni pihalle ja pyysi turisteja nousemaan kyytiin. Turistikierros jatkui matkaoppaan johdolla.

Joku käyneistä saattoi pihistää mökin pihalta puutarhatontun. Mutta se tonttuhan oli alun perin Aasiasta lähtöisin. Toivottavasti pääsi siis kotiseudullaan hyvään kotiin.

”Poika kasteli ulkorakennuksen seiniä vesiletkulla”

Hyvä käytös ennen kaikkea. Vaan aina tämä kultainen ohjenuora ei toteudu.

– Entinen ystäväni tuli lapsensa kanssa mökillemme. Poika sai tehdä mitä lystäsi. Äiti vaan naureskellen komenteli. Kun poika kasteli vanhan ulkorakennuksen seiniä vesiletkulla, mieheni puuttui asiaan. Sekin oli ystävän mielestä varmaan väärin tehty. Aiemmin poika oli rikkonut ison posliinikoiran, eikä siitäkään tullut korvausta.

Asiat sujuvat kuin rasvattu

Mökkikesässä voi yllättää myös se, että oikealla kokoonpanolla tai järjestelyillä asiat voivat sujua kuin rasvattu. Näin ihmiset kuvailevat onnistumisiaan.

”Meillä on yhteinen mökki, seitsemän sisarusta, kaikki perheellisiä. Mitään ongelmaa ei ole ilmennyt.”

– Käytän mökin siivoukseen, mökkitekstiilien pesuun ja pyykkäykseen sekä lumitöihin, huoltoon ja ylläpitoon paikallista pienyrittäjää. Klapitkin ostan häneltä pinottuna. Hieman isommille vierasporukoille ostan ruoat valmiina pitopalvelusta. Ei maksa paljon, ja paikat pysyvät kunnossa. Ei tarvitse murehtia tekemättömiä töitä. Näiden palveluiden ostamiseen kuluu 200 euroa kuukaudessa.

” Kirmailevat lapset leikkeineen näyttävät imaisevan helposti tarmon tympääntyvistä vieraistamme.

– Meillä on yhteinen mökki, seitsemän sisarusta, kaikki perheellisiä. Mitään ongelmaa ei ole ilmennyt. Mökillä on aina iloinen vilske ja puuhailu meneillään. Toimeliaan päivän iltana käymme tyytyväisinä levolle. Mitään varausjärjestelmää tai puhelinrumbaa ei ole koskaan harrastettu. Mökille tullaan ja siellä ollaan sisarusten kanssa sovussa, miten kukin vaan paikalle ehtii ja mielii.

Mökin käyttöaste on muutoinkin korkea, joten harvoin lomapaikkaamme ilmaantuu yllätysvieraita. Ja jos ilmaantuu, lähtevät he kyllä aika sukkelasti jatkamaan matkaansa. Kirmailevat lapset leikkeineen näyttävät imaisevan helposti tarmon tympääntyvistä vieraistamme.

Juttu on julkaistu ensi kertaa 16.8.2022.