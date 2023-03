Suomalaisen Kaisan, 38, suurin kulttuurishokki Yhdysvalloissa: ”Ihmiset ovat todella ystävällisiä”

Kaisa Matthews, 38, muutti Yhdysvaltojen Tennesseehen mentyään naimisiin amerikkalaisen miehen kanssa. Nyt hän tietää, mitä ”southern hospitality” todella tarkoittaa.

Fazerin sinistä ja Kouvolan lakritsia!

Kaisa Matthewsin, 38, äänestä kuulee hymyn, kun hän kertoo vanhemmiltaan saamistaan tuliaisista.

Kaisa asuu Yhdysvalloissa, Tenneseen osavaltiossa, jonne hänen vanhempansa ovat juuri saapuneet vierailulle.

Suomalaiset herkut ja ruoka ovat yksi asia, jota Yhdysvaltoihin vuonna 2019 muuttanut Kaisa kaipaa.

– Suomalainen ruoka on parempilaatuista, varsinkin leipä. Täällä perusleipä on paahtoleipää, ja usein makeaa. Siihen laitetaan siirappia, Kaisa kertoo.

Jotta kotimaan maut pysyisivät elämässä mukana, Kaisa leipoo korvapuusteja ja tekee suomalaisia munkkeja. Munkkien paistoon hän käyttää airfryer-laitetta.

– Munkit ovat olleet suuri hitti amerikkalaisten keskuudessa. Ei tarvitse miettiä, mitä teen sukujuhliin, munkit ovat aina toivelistalla.

Kaisa on naimisissa yhdysvaltalaisen Justinin, tuttavallisemmin Jussin, kanssa.

– Kun mies vei munkkeja töihin, kyseltiin, että voisiko niistä vaikka maksaa, että saataisiin lisää munkkeja!

Kaisa Horseshoe Bendissä, joka on osa Grand Canyonia.

Kaisa asuu Pulaski-pikkukaupungissa.

Asumista amerikkalaiseen malliin

Kaisa ja Justin kohtasivat vuonna 2016, kun Kaisan veli oli menossa naimisiin amerikkalaisen naisen kanssa.

– Amerikassa on tapana viettää harjoitusillallinen ennen häitä. Istuin Justinin viereen, ruvettiin juttelemaan, ja nyt ollaan täällä.

Justin pyysi häissä Kaisan puhelinnumeron, koska hän halusi tulla käymään Suomessa.

– Viestittelimme häiden jälkeen, ja pikkuhiljaa se kolahti. Olemme samalla aaltopituudella.

Kaisa oli opiskellut kuvataiteita ja hän työskenteli siivoojana Jyväskylässä.

– Minun oli helpompi muuttaa Amerikkaan. Osasin sujuvasti englantia, ja vuokra-asunnosta oli helppo luopua.

” Keskellä kesääkin saa kantaa villatakkia mukanaan, koska sisätiloissa on aina kylmä.

Nyt Kaisa asuu miehensä omistamassa tiiliomakotitalossa Pulaskissa. Pikkukaupunki on lähellä Alabaman rajaa, etelään Nashvillestä.

Talossa on iso olohuone, keittiö, makuuhuone sekä kaksi vierashuonetta, joista toinen on on Kaisan työkäytössä. Kaisa opettaa kotoaan käsin suomen kieltä netissä.

– Se on ollut huippukiva työ. Olen oppinut paljon omasta kielestäni, ja se on hieno tapa ylläpitää suomen kielen taitoa.

Oppilaita on useista eri maista, monet ovat eurooppalaisia. Kun heidän työpäivänsä loppuu, ja opiskelulle tulee aikaa, Kaisa aloittelee aamukahvin ääressä omaa työpäiväänsä.

Kodissa on amerikkalaiseen tyyliin vessan lisäksi kaksi kylpyhuonetta.

– Aluksi olin ihan että miksi niitä niin montaa tarvitaan, mutta oikeastaan on ihan kiva, kun omaa kylppäriä eri tarvitse siivota, jos tulee vieraita.

Vieraille on oma kylpyhuoneensa.

Tältä näyttää Kaisan kotitalo.

Sosiaalisuus shokki

Etenkin yksi asia oli alkuun Kaisalle kulttuurishokki. Nimittäin amerikkalaisten ylitsevuotava sosiaalisuus.

Ruokakaupassa joku tulee aina keskustelemaan. Saattaa jututtaa pitkäänkin ja pohtia vaikka sitä, mahtoiko oma lapsenlapsi olla lukiossa samaan aikaan Kaisan puolison tai sukulaisen kanssa.

– Ihmiset täällä ovat todella ystävällisiä. "Southern hospitality" on aito ilmiö. Varsinkin alussa se sai tuntemaan oloni tervetulleeksi. Ihmiset olivat aina valmiita auttamaan, jos uutena tulokkaana tarvitsin apua jossakin.

Pidemmän päälle keskustelukulttuurin erilaisuus alkoi kuitenkin tuntua vaikealta.

– Vaikka ihmiset täällä ovat vilpittömiä, keskustelun rytmi on nopea, ja toinen saatetaan keskeyttää tai vaihtaa aihetta kesken kaiken.

Suomalainen, joka on kiltisti odottanut omaa puheenvuoroa, jää Kaisan mukaan helposti altavastaajaksi.

– Keskustelut ovat myös usein pintapuolisia. Tutustuminen on aluksi helppoa, mutta syvempien ihmissuhteiden luominen haastavampaa.

” Koska perhe ja ystävät ovat Suomessa, on aina ikävä. Taustalla on sellainen melankolia, vaikka olenkin tosi onnellinen ja tyytyväinen.

Suomalaiset ja tennesseeläiset voisi Kaisan mielestä laittaa ääripäihin. Toisaalta Yhdysvaltojen eri alueetkin eroavat toisistaan selvästi.

– Suomessa koko Amerikka niputetaan yhteen. Täällä olen oppinut, että varsinkin erot etelävaltioiden ja pohjoisen välillä ovat tosi isoja.

Esimerkiksi Kaisan miehen alunperin Kaliforniasta kotoisin olevat isovanhemmat kokevat myös, että puheliailta tennesseeläisiltä ei aina tahdo saada suunvuoroa.

Ja jatkuvasti hoetaan I love you, I love you.

– Olen naureskellut, että jo ensimmäisen vuoden aikana minulle on sanottu useammin I love you kuin ikinä Suomessa.

Ihmiset eivät ujostele antaa kehujakaan. Täysin tuntemattomat henkilöt saattavat kehua esimeriksi pukeutumista tai käsilaukkua.

– Amerikkalainen perhe taas saattaa avoimesti kertoa muille, kuinka paljon he pitävät suomalaisesta miniästään.

Näkymiä Savannahista, Georgiasta.

”Suomi on kylmä maa”

Kaisan suomalaisuus tulee yleensä ilmi hetken keskustelun jälkeen. Aksentti paljastaa, että hän ei ole niiltä nurkilta kotoisin.

– Joskus ihmiset tietävät jotain pientä Suomesta, mutta on niitäkin, jotka eivät tiedä yhtään mitään. He saattavat kysyä esimerkiksi, mitä kieltä me puhumme.

Yleensä suurin osa ihmisistä haluaa tietää lisää Suomesta. Tosin on sellaisiakin tapauksia, joita elämä Amerikan ulkopuolella ei juuri tunnu kiinnostavan.

– Yleisin on käsitys, että Suomi on kylmä maa, Kaisa kertoo.

Yllättävän monella on Kaisan mukaan joku linkki Suomeen. Joku on ehkä tavannutkin suomalaisen. Kaisan lisäksi Pulaskissa asuu toinenkin Suomesta kotoisin oleva.

– Joku aika sitten törmäsin netissä alabamalaiseen mieheen, joka oli opiskellut suomea, koska fanittaa suomalaista hevimetallia. Ja Suomi turistikohteena näyttäisi kasvattavan suosiotaan.

Savannah Georgiassa on yksi Kaisan ja Justinin lempikaupungeista.

Hommat hoituvat autolla

Kaupunki, jossa ei juurikaan ole jalkakäytäviä. Sellainen on esimerkiksi Pulaski. Jalankulkuteitä on vain satunnaisilla pätkillä.

– Mitään hyötyliikuntaa ei pysty harrastamaan, joka paikkaan pitää mennä autolla, kaupungissakin. Käveleminen ei ole turvallista, Kaisa kertoo.

Drive-in-kulttuuri sen sijaan kukoistaa. Tarvittaessa esimerkiksi pankkihommat voi hoitaa omasta autosta poistumatta.

Toisaalta moni käytännön asia vaatii soittamista tai paikan päälle menemistä. Toisin kuin Suomessa, missä esimerkiksi ajanvaraukset ja pankkiasiat voi pitkälti hoitaa netissä.

Kaisa asuu ilokseen alueella, jolla on paljon maaseutua. Siellä sekä omalla pihalla voi ulkoilla vapaammin.

Takapihalla on monia eksoottisia eläimiä, kuten opossumeja, vyötiäisiä ja käärmeitä. Sekä kojootteja.

– Pitää olla tarkkana, että pienet lemmikit eivät ole ulkona enää pimeään jälkeen. Muuten ne voivat joutua kojootin suuhun.

Kaisan ja hänen miehensä kaksi kissaa pysyvät illan tullen siis visusti sisällä.

Grand Canyonin maisemat ovat hulppeat.

Ilmasto vaati sopeutumista

Sitten on sää.

– Se, mikä oli vähän yllättävää sopeutumisessa tänne, oli ilmasto. Tennesseessä ei ole kunnon talvia. Lunta saattaa tulla kerran tai kaksi talvessa, mutta se sulaa parissa päivässä pois.

Toisaalta eipähän tarvitse tehdä lumitöitä.

– Mutta kesät ovat tosi kuumat ja ilmankosteus on korkea, mikä tekee kuumuudesta vielä tukalampaa. Etukäteen mietin, että mitenköhän kuumuuden kanssa pärjää, mutta se mikä onkin ollut vaikeinta, on ilmastointiin tottuminen.

Ilmastointi on joka paikassa ”jäätävä”.

– Keskellä kesääkin saa aina kantaa villatakkia mukanaan, koska sisätiloissa on aina kylmä.

Taitaa olla niin, että ihminen kaipaa tyypillisesti sitä mistä on puute.

– Tennesseeläinen kaipaa viileyttä siinä missä suomalainen lämpöä. Mutta minulle on vaikea tottua siihen, että sisällä on melkein aina kylmempi kuin ulkona!

Todellinen uhka ovat tornadot. Kaisan nurkille niitä ei ole onneksi iskenyt, mutta alkuvuonna 2020 Nashvillessä oli tuhoisa tornado.

– Kun tornado-hälytys tulee, napataan kissat Baby Love ja Daddy Cool ja mennään talon keskellä olevaan pikku vessaan. Se on turvallisin paikka, jos tornado iskisi. Tämä on tapahtunut ehkä noin kaksi kertaa, joten ei se ole tosi yleistä kuitenkaan.

Tässä kohtaa, lähellä Monument Valleyta, Forrest Gump väsyi juoksemiseen.

Upea luonto

Kaunista, kumpuilevaa seutua, luonnehtii Kaisa kotiseutuaan. Luonto on Yhdysvalloissa hänen mielestään parasta, lukuisista kansallispuistoista alkaen.

Grand Canyon, Joshua Tree, Smokey Mountains vuorijono, Kaisa listaa suosikkikohteitaan.

– Vanhoista länkkäreistä tuttu Monument Valley näytti siltä kuin se olisi tehty elokuvien lavasteeksi.

Coloradossa sijaitsevassa Monument Valley -laaksossa voi nähdä esimerkiksi erikoisia, eroosion muokkaamia kivipaaseja.

Koti-ikävä Suomeen vaivaa silti. Se on tosin hieman erilaista kuin mitä Kaisa kuvitteli.

– Koska perhe ja ystävät ovat Suomessa, on aina ikävä. Taustalla on sellainen melankolia, vaikka olenkin tosi onnellinen ja tyytyväinen, ja elämä sujuu.

Kun matka Suomeen tai läheisten vierailu Yhdysvaltoihin lähestyy, ikävä yltyy.

– Kun mieli tietää, että kohta saa helpotusta, ei tarvitse enää pidätellä.