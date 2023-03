Ammattisiivoojan kikalla puhdistuu likaisinkin uuni – ”Tämän jälkeen voi vain pyyhkäistä”

Näillä neuvoilla saat siivoushommat keittiössäkin hoitumaan.

Miten puhdistaa se likaisinkin uuni? Klassinen keittiön siivoamiseen liittyvä kysymys.

Kysyimme ammattisiivoajilta sekä Marttaliitolta heidän parhaat vinkkinsä.

Vähimmällä taitaa päästä, kun uunin puhdistaa heti, jos sinne pääsee ruokaa tai roiskeita.

– Jos uuniin pääsee valumaan esimerkiksi rasvaa tai jokin kiehuu uunissa yli, uuni kannattaa puhdistaa mahdollisimman pian ja ainakin ennen seuraavaa kuumennuskertaa, jottei lika pala pahasti kiinni, sanoo kotitalousasiantuntija Elli Pölhö Marttaliitosta.

Uunin pesuun voi käyttää mäntysuopaliuosta, joka levitetään tahrojen pinnalle.

– Sen jälkeen uuni lämmitetään +50 asteeseen. Jäähtymisen jälkeen uunia harjataan pehmeällä harjalla ja se pyyhitään huolellisesti kostealla liinalla.

Palveluesihenkilö, tiiminvetäjä Mariliis Markna Lempi Kodinhoidosta suosittelee niin ikään nopeaa toimintaa.

– Jos uuniin jää ruokaa, puhdistetaan se heti pois. Suojaamalla estetään pahimmat valumat ja roiskeet, Markna sanoo.

Mikäli tämä on liian myöhäistä ja uunissa on jo tiukkaa, pinttynyttä likaa, Markna suosittelee käyttämään uuninpuhdistusainetta. Sen on hyvä antaa vaikuttaa.

– Mikäli päälle laittaa vielä muovia, estää se aineen kuivumista. Tämän jälkeen uunin voi vain pyyhkäistä pehmeällä sienellä tai mikrokuituliinalla.

” Hyvä kikka on pistää uuninpuhdistusaine ja iskeä talouspaperit päälle.

Kikkana paperi

Uunin voi puhdistaa joko mekaanisesti tai aineilla työtä helpottaen.

– Mekaanisesti poistettaessa homma perustuu suomennettuna lian kuluttamiseen pois hankaamalla, puhdistusaineella puolestaan siihen, että aine pehmittää lian helposti pyyhittäväksi. Uuninpuhdistusaine tepsii, kun antaa sen vaikuttaa riittävän kauan, sanoo Kotipuhtaaksi Oy:n siistijä, toimitusjohtaja Saana Tyni.

Tyni on huomannut, että talouspaperista voi olla apua uunin putsauksessa.

– Hyvä kikka on pistää uuninpuhdistusaine ja iskeä talouspaperit päälle. Se pitää kosteuden ja aineen pinnassa!

