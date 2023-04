27-vuotias Silja yrittää käydä peruskoulun loppuun ja miettii vasta sen jälkeen, mitä tekee tulevaisuudessa. – Se, että sain asunnon ja sen myötä hyvän omaohjaajan, on auttanut minua eteenpäin. Että joku ymmärtää ja kuuntelee, eikä tuomitse.

Yksi osoite Helsingissä pitää sisällään 91 elämäntarinaa sysimustista vuosista. Siellä asuu ihmisiä, joille koti ei ole itsestäänselvyys – ja joilla saattaa olla nyt enemmän toivoa tulevasta kuin koskaan aiemmin.

– En olisi alun perin halunnut tänne, 27-vuotias Silja sanoo suoraan.

Hänen kotinsa sijaitsee osoitteessa, joka on joskus noussut otsikoihin paikkana, jonne ”poliisit soitetaan lähes joka päivä”:

– Mielipiteeni kääntyi, kun sain hyvän omaohjaajan. On tärkeää, että kontakti hänen kanssaan pelaa, Silja kertoo.

Siljan omaohjaaja, pitkän uran päihdetyön parissa tehnyt Susanna Karalahti tietää, miten merkittävä ensiaskel kohti parempaa oma asunto on. Karalahti on omaohjaaja yhteensä 15 Ruusulankadun asukkaalle.

– Asumisohjaajana työni on kartoittaa asukkaan sosiaalisen tuen tarvetta, ohjata arjessa ja elämän hallinnassa sekä tukea korvaushoitoon pääsyä. Jonkun kohdalla on lottovoitto jo se, että pääsee katkolle ja katko myös onnistuu, Karalahti kertoo.

Silja oli aiemmin asunnoton parin vuoden ajan. Nyt hänellä on siisti koti ja toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

– Vanhempiini minulla ei ollut vuosiin yhteyttä, ja vasta vähän aikaa sitten olin tekemisissä heidän kanssaan, Silja kertoo.

Sininauha Oy:n ylläpitämä asumispalveluyksikkö Ruusulankadulla Helsingin Töölössä on toiminut nyt yli kymmenen vuotta. Asunto ensin -periaatteen juuret ovat Yhdysvalloissa, ja sitä on sovellettu eri Euroopan maissa.

Asunnon vuokrasopimus ei edellytä päihteettömyyttä. Silja on toipuva addikti, joka käy kolme kertaa viikossa saamassa korvaushoitoa Vallilan K-klinikalla.

– Olin 15-vuotias, kun huumeet tulivat elämääni hän sanoo ja kertoo, että myös osa hänen perheenjäsenistään on kamppaillut päihdeongelmien kanssa.

Saatuaan 40 päivän sakkotuomion Silja istui sen Hämeenlinnan vankilassa.

– Se oli kuin pakkohoito, ja pääsin sinä aikana irti bentsoista ja alkoholista.

Hänen päämääränsä on nyt käydä vuosia sitten kesken jäänyt peruskoulu loppuun. Sen pitemmälle tulevaan Silja ei vielä katso. Elämään tuo iloa vaikka se, että hän käy omaohjaajansa Susannan kanssa pitsalla.

– Viihdyn hyvin myös yksin, Silja sanoo.

Ruusulankadun asumispalveluyksikön hissin seinissä on tuhat tarinaa elämästä, joka olisi voinut mennä toisin. Silja käytti huumeita vuosia, ja nyt hän on korvaushoidossa.

Ruusulankatu kympin aiheuttamista järjestyshäiriöistä ja naapuruston vastuksesta on uutisoitu mediassa paljon.

Vuonna 2021 Helsingin poliisin hälytys- ja valvontayksikön ylikomisario Jarkko Lehtinen kertoi, että edellisen vuoden aikana poliisi kävi talossa 237 kertaa. Se on enemmän kuin joka toinen päivä. Käyntien määrä on kuitenkin vähentynyt.

– Poliisi käy täällä välillä ihan vaan kahvilla ja juttelemassa talon kuulumisia. Aina ei ole siis kyse häiriöistä, Susanna Karalahti tarkentaa.

Naapurustotyön asiantuntija Kirsi Veijola kertoo, että viestintä ja kommunikaatio alueen muiden asukkaiden kanssa toimivat nykyään paremmin kuin alkuvuosina. Talon olemassaoloon on myös totuttu.

– Poliisi on todennut, ettei Töölön alue ole erityisen levoton. Meidän näkökulmastamme arki talossa sujuu. Korostamme asukkaille myös sitä, että elämä voi olla täälläkin hyvää, ja tulevaisuuteen voi katsoa rauhassa.

” Sininauhan ja myös minun perusperiaatteeni on, että olemme kaikki tasa-arvoisia ihmisiä, olipa elämäntilanne mikä tahansa.

Naapurustoyhteistyöstä vastaava Kirsi Veijola korostaa ihmisten tasa-arvoisuutta, olipa elämäntilanne mikä tahansa. – Olen nähnyt työssäni, että ennakkoluulot asumisyksikköä kohtaan ovat vuosien varrella vähentyneet.

Veijola, joka opiskeli aikoinaan viittomakielen tulkiksi, valmistuu lähiaikoina yhteisöpedagogiksi. Asunnottomuuden ja asumisen parissa hän on tehnyt töitä pitkään.

– Kun jalkauduimme loppuvuodesta 2022 Töölön kirjastoon, jossa meillä oli ständi aulassa, tuli nelisenkymmentä ihmistä juttelemaan kanssamme. Palaute oli pääosin positiivista. Meihin on alettu luottaa toimijoina.

Hän kokee työnsä antoisana ja haastavana, ei taisteluna tuulimyllyjä vastaan.

– Päihde- ja mielenterveysongelmaisten asumispalveluyksikkö aiheuttaa aina aluksi vastustusta, ja siksi naapurustotyön pitää olla suunnitelmallista ja jatkuvaa. Tiedon lisääminen on tärkeää. Sininauhan ja myös minun perusperiaatteeni on, että olemme kaikki tasa-arvoisia ihmisiä, olipa elämäntilanne mikä tahansa.

Viime lokakuussa yksiön Ruusulankadulta saanut 48-vuotias Antti oli Siljan tavoin asunnoton.

– Elelin vanhempieni nurkissa siihen asti, kunnes he joutuivat muuttamaan palvelutaloon. Minua peloteltiin etukäteen tästä asumisyksiköstä, että kannattaisi ottaa pistooli mukaan. No en ottanut, ja täällä on ollut yllättävän leppoisaa. Minut otetaan ihmisenä, enkä ole kenenkään silmätikkuna, hän sanoo.

Antti asui vanhempiensa luona siihen asti, kunnes nämä ikääntyessään muuttivat palvelukotiin. – Minua peloteltiin ennakkoon, että meno täällä olisi levotonta. Se oli turhaa puhetta, ja olen saanut täältä kavereita.

” Ainoa voitto elämässäni on se, että sain tämän asunnon.

– Minut otetaan täällä ihmisenä, enkä ole kenenkään silmätikkuna, Antti sanoo.

Elämästään hän toteaa koruttomasti, että se on ollut tasaista alamäkeä jo kaksikymmentäviisi vuotta.

– Linnaan jouduin aikoinaan ensimmäistä kertaa huumausainerikoksesta. Sen jälkeen tuomioita on riittänyt.

Hän ei usko pääsevänsä päihteistä eroon. Katkolla hän on ollut lähes puolen sataa kertaa ja kertoo käyttäneensä koko huumeiden kirjon.

– Ainoa voitto elämässäni on se, että sain tämän asunnon, hän sanoo ja siemailee aamulonkeroa.

Se. ettei tarvitse nukkua rappukäytävissä tai roskiksissa, merkitsee Antille suurta parannusta elämään, jota hän vielä vuosi sitten vietti. Nyt on avain yksiöön, jonka siivoamista hän vasta opettelee. – Päihteistä en usko pääseväni eroon, hän sanoo.

Haastattelu jännittää, mutta hän on valmistautunut siihen jo pari päivää aikaisemmin pukemalla päälleen puhtaan kauluspaidan.

Susanna Karalahti kuuntelee Anttia ja sanoo, että monelle asukkaalle ensiaskel elämässä eteenpäin on se, että oppii siivoamaan asuntonsa ja hoitamaan pyykkinsä itse.

– Ja pitämään kiinni sovituista kellonajoista. Sekään ei ole kaikille mitenkään itsestään selvää!

Asumisohjaaja Susanna Karalahdella on vuosien kokemus päihdetyöstä. – Jonkun kohdalla on lottovoitto jo se, että pääsee katkolle. Saatikka asunto, jossa voi oppia arjen hallintaa.

Kerran viikossa pidettävässä yhteisökokouksessa puhutaan näistä arjen asioista, pelataan biljardia, katsotaan yhdessä Salkkareita. Jotkut käyvät myös paukuttamassa rumpuja bändihuoneessa.

Arkea talossa on myös huumeiden käyttövälineiden vaihtopiste, johon asukkaat voivat tuoda käyttämänsä välineet ja vaihtaa niitä puhtaiksi. C-hepatiittihoitokokeilun myötä moni asukas sitoutui testauksiin, ja kaikilla, joilla oli positiivinen tulos, oli mahdollisuus lääkehoitoon talossa.

– Täällä saa apua ympäri vuorokauden, Susanna Karalahti sanoo.