Kinder-lelut voivat olla yllättävän arvokkaita – jopa tuhansia euroja

Krisse Karimalla on satojen Kinder-hahmojen kokoelma, joka kasvaa vuosi vuodelta.

Kun muut punnitsivat kaupassa banaaneja, Krisse Karima laittoi vaa’alle kasan Kinder-yllätysmunia.

Oli jälleen pääsiäisen aika, ja munien mukana tulevien hahmojen keräilykuume oli Karimalla, 57, korkeimmillaan.

Puntarilla Karima pyrki ennakoimaan, missä munissa kenties olisi keräilyhahmo. Ne olivat tavanomaisen hahmon sisältämiä munia hieman painavampia.

Karima on kerännyt Kinder-sarjoja 1990-luvun alusta saakka. Kokoelmassa on satoja hahmoja.

– Keräily ehkä alkoi sukulaisten innostuksen myötä ja jatkui omien lasten kanssa, Karima kertoo.

Sukulaiset ovat auttaneet keräilyssä, ja naapurin lapset ovat saattaneet tuoda Karimalle hahmoja. Palkkioksi he ovat saaneet uuden suklaamunan.

Keräilysarjoille on oma vitriininsä, jonka Karima on perinyt niin ikään sukulaisiltaan. Tavanomaiset, koottavat Kinder-hahmot ovat lelusalkussa ja vetolaatikossa.

Koottavilla hahmoilla sekä keräilysarjojen varakappaleilla lapsetkin saavat leikkiä.

– Kun omat lapseni olivat pieniä, tein heille pääsiäismaailman. Siinä oli tosi iso ruoho, johon tein mäkiä ja pieniä puita auringonkukansiemenistä. Laitoin sinne varakappaleita.

Tänä vuonna Karima suunnittelee tekevänsä pääsiäiskranssin ja liimaavansa siihen hahmoja, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

– Sen voisi ottaa aina pääsiäisenä esille, ja se olisi kiva tapa säilyttää hahmoja. Nyt ne ovat vain laatikossa.

Smurfs 2017.

Pääsiäisperinteitä

Pääsiäissunnuntain koittaessa Kariman perheessä toistuu vuodesta toiseen sama perinne: kummipojan perhe tulee kylään, ja koko porukka etsii yhdessä Kariman pihalle piilottamia Kinder-munia.

Mukaan tulevat yhä myös Kariman lapset, vaikka he eivät enää kotona asukaan.

– Ensin kerätään munat ja sitten mennään sisälle availemaan niitä ihan hulluina.

Silloin Karimaankin saattaa iskeä keräilyhulluus, vaikka hän ei ehkä juuri sinä vuonna ollut ajatellutkaan keräävänsä koko sarjaa.

– Siitä tulee aina, että minäkin haluan sarjan itselleni. Olen keräilijäsielu, se jää aina vähän päälle.

Kinder-hahmojen lisäksi Karima kerää muumimukeja.

Krisse Kariman kummipojan tytär Elsi pääsiäismunia keräilemässä.

Puput suosikkeja

Joka vuosi keräilysarja ei ole Karimaa innostanut. Eikä tänä vuonnakaan, sillä hahmot ovat Kariman mukaan suositusta supersankarielokuvasta.

– En ole vielä niitä ostanut, vaikka kaupassa niitä oli jo kädessäkin.

– Muutenkin kuulostelen ja katson. Jos sarja ei yhtään innosta, sitä ei ole mikään pakko kerätä, Karima sanoo.

Suosikkeja ovat menneiden vuosien sympaattiset hipot, krokotiilit ja etenkin vauhdikkaat puput.

Hahmot eivät olleet koottavia, ja ainakin sanottiin, että ne oli maalattu käsin.

– Ne olivat silmään vetoavia. Nykyään monet sarjatkin voivat olla koottavia, ne eivät ole samalla tavalla kivoja.

Jos Karima saisi päättää, tulevissa sarjoissa voisi olla vaikka eläimiä tai jotain muuta luontojuttuja.

– Jonain vuonna tuli pieniä puisia vetureita. Ei hahmojen ole pakko olla muovisia tai maalattuja.

Skibunnies vuodelta 1996.

Aiemmin keräilyhahmojen mukana tuli usein myös lappu, jossa oli pieni kertomus hahmosta.

Arvokkaitakin

Kinder-hahmoja myydään ja niistä keskustellaan esimerkiksi Facebookin Kinder Yllätykset -ryhmässä.

Hahmojen hinnat voivat nousta muutamiin euroihin, jos lelu on uusi, sille on kysyntää tai hahmo on vaikeammin saatavilla, kertoi Facebook-ryhmän ylläpitäjä Nina Tyni aiemmin Ilta-Sanomien jutussa.

Vähän harvinaisemmat lelut voivat Tynin mukaan maksaa kympeistä satasiin, jopa tuhansiin euroihin asti.

Karima ei ole törmännyt Facebookissa kaksi- tai kolminumeroisiin summiin, mutta kertoo kuulleensa joidenkin maksaneen reippaasti yli hahmon alkuperäisen hinnan.

– Olen itse muutenkin yrittänyt pysyä siinä, että en maksaisi kovin paljon. Kun yhdestä sarjasta puuttui hahmo, ostin sen parilla eurolla kirppikseltä.

Terrapins 1992.

Toisin kuin tavanomaiset hahmot, keräilyhahmot eivät tyypillisesti ole koottavia.

Entä kaikki se suklaa?

Päältäpäin ei voi tietää, missä munissa on keräilyhahmo. Se on välillä johtanut armottomiin ostosmääriin.

– Jossain vaiheessa ostin munia tosi paljon, se oli ihan älytöntä.

Jaksaako Karima syödä kaiken suklaankin? No ei, eikä se ole oikein maistunut hänen perheelleenkään.

– Vein suklaat usein entiseen työpaikkaani. Viisikymmentäkin munaa, mikä on aika iso määrä. Työkaverit olivat aina ihan innoissaan, että jes!