Peltolan siirtolapuutarhassa Turussa kattojen yllä pilkottaa yksi iso puu. Se on Reino Saarelman päärynäpuu, joka saa kurotella taivasta kaupungin virallisella luvalla.

– Kun ostin tämän paikan, minulle sanottiin, ettei tätä harvinaisen isoa päärynäpuuta saa kaataa eikä lyhentää.

– Sääntöihin kuitenkin kuuluu, etteivät puut saa olla mökkejä korkeampia. Siksi saan joka kerta huomautuksen, kun siirtolapuutarhatoimikunta tekee täällä katselmuksen, Saarelma naurahtaa.

Hänen pihansa on kaukana perinteisestä supisuomalaisesta puutarhasta. Se on kuin trooppinen paratiisi, jossa viihtyvät banaanipuut ja monet muut eksoottiset kasvit.

Päärynäpuu kurottelee erikoisluvalla mökkien kattojen ylle.

Myös paikan isäntä viihtyy siellä niin hyvin, ettei häntä näy kaupunkiasunnossa noin viiteen kuukauteen ja jos näkyy, auringon tummentamaa ikiruskeaa siirtolapuutarhuria voi olla vaikeaa tunnistaa tutuksi mieheksi.

Tarvittiin sattumaa, että Saarelmasta tuli siirtolapuutarhuri. Hän oli menossa katsomaan tyhjillään ollutta puutarhaa ja mökkiä ystävänsä kanssa, sillä ystävä oli kiinnostunut paikasta. Ystävä ei lopulta ehtinytkään esittelyyn.

Omistaja ei ollut käynyt paikassa vuosiin, joten tontti päässyt villiintymään.

Saarelma ei ollut haaveillut siirtolapuutarhasta eikä hän ollut koskaan edes käynyt sellaisessa. Pihatyötkään eivät varsinaisesti häntä kiinnostaneet, vaikka hän oli kyllä hoitanut kotitalonsa pihaa ja tehnyt sinne kauppapuutarhurina toimineiden vanhempiensa luvalla Nummen kylän ensimmäisen hoidetun nurmikon 1960-luvulla ulkomailta saamiensa oppien mukaan.

Kuivina ja kuumina kesinä kasveja on kasteltava ahkerasti. Vedet tulevat uppopumpulla tontin rajalla olevasta ojasta.

Hän olisi halunnut jatkaa vanhempiensa työtä ja ehti jo opiskella kasvihuonepuutarhuriksi sekä harjoitella ulkomailla. Kävi kuitenkin niin, että kasvien käsittely puhkaisi nuoren miehen käsiin niin pahan ihottuman, että puutarhurin ura vaihtui lopulta toimistotöihin.

Siirtolapuutarhassa Saarelmaa kauhistutti ajatus tiiviisti rakennetusta alueesta, jossa mökit ovat vieri vieressä. Silti yhtäkkiä, 53-vuotiaana hän omisti siirtolapuutarhapaikan, ja oli alettava miettiä, mitä sille tekisi.

Inspiraatio iski Kanarian-lomalla, ja seuraavana kesänä hän ryhtyi kesyttämään suorakaiteen muotoista tonttiaan.

– Mittasin tontin keskipisteen, vedin narulla siihen ympyrän ja laitoin kukkapenkit ympyrän muotoon. Aloin istuttaa kasveja: etureunaan laitoin matalat ja takareunaan 2–3-metrisiksi kasvavia kultapalloja. Sen jälkeen kasvit ovat tehneet omia valintojaan.

Reino Saarelman siirtolapuutarhassa kasvaa mm. viinirypäleitä, tupakkaa, riisiä ja bambua

Kasveista iso osa on matkamuistoja ulkomaan reissuilta.

Vain yhden ainoan kerran Saarelman matkamuistoihin on puututtu tullissa.

– Olin ostanut Istanbulista palmun taimen, joka oli minulla muovikassissa ihan siinä näkyvillä. Tullivirkailija sanoi, ettei sitä saa istuttaa maahan.

Palmut ja monet muut kasvit elävät ruukuissa, jotka Saarelma upottaa multaan keväällä. Talven tullen puutarhuri on kuskannut banaani- ja muut eksoottiset kasvinsa kaupunkikotinsa varastohuoneeseen.

– Sain edesmenneeltä talkkarilta luvan pitää kasveja talon valoisalla ullakolla. Käytin sitä kasvihuoneena ainakin 30 vuotta, kunnes nyt tuli tieto, etten enää jatkossa saa säilyttää kasvejani siellä.

Turun Piha 2016 -siirtolapuutarhasarjan voittaja saattaakin joutua luopumaan osasta kasveistaan, sillä sopivia, valoisia talvisäilytystiloja on vaikea löytää.

Saarelma on pikku hiljaa vaihtanut isolehtiset ja näyttävät musa-ensete-banaaninsa ”talven kestävään”, mutta vähemmän näyttäviin musa-basjoo-banaaniin.

Banaanipuissa on hauskasti roikkuvat lehdet.

Juuri banaanipuut ovat herättäneet paljon huomiota puutarhassa, jota tullaan ihmettelemään kaukaakin.

– Moni on sanonut, että aivan kuin olisi etelän mailla.

Banaanit eivät ole tuottaneet satoa, sillä lehdet on tilan puutteen vuoksi pitänyt leikata aina talveksi pois.

Palmujen keskellä kasvaa myös yksi todella harvinainen tapaus: 1,5-metrinen rosepippuripuu.

– Sanon vieraille yleensä, että painukaa niin pitkälle kuin pippuri kasvaa, puutarhuri nauraa.

” Sanon vieraille yleensä, että painukaa niin pitkälle kuin pippuri kasvaa.

Kuten monilla Saarelman kasveilla, myös pippurilla on tarina. Hän kertoo saaneensa jyväskyläläisen ryhmän mukana vierailleelta rouvalta ison määrän erilaisia, etelästä tuotuja siemeniä. Niistä vain yksi, Palestiinasta tuotu siemen, lähti kasvamaan ja siitä tuli rosepippuripuu.

Erittäin harvinainen rosepippuripuu.

Kasvi sai nimen, kun Saarelma vieraili Kanarian kasvitieteellisessä puutarhassa.

– Olen miettinyt, että voisin yrittää lahjoittaa sen jonnekin, kun joudun vähentämään näitä kasveja.

Saarelman lempikasveja ovat keltakukkaiset cassiat, jotka kukkivat runsaina koko kesän.

– Toinen suosikkini on valtavan iso ja paksulehtinen agave, jonka toin Kanarialta 30 vuotta sitten. Lehtien kärjissä on terävät piikit ja kasvia on siksi vähän hankalaa siirrellä.

Pihan ja kasvien keskellä oleva nurmikko herättää sekin ihastusta. Moni on epäillyt sitä tekonurmeksi. Tuuhean ruohon salaisuus on sorassa, jota Saarelma aikoinaan tilasi pihaan kokonaisen kuorma-autolastillisen, jotta voisi nostaa notkolla olleen tontin kohdan ylös.

Iso ja paksulehtinen agave on yksi Reino Saarelman suosikeista. Saarelma toi kasvin Kanarialta 30 vuotta sitten.

Sulamisvesiä valuttava notko oli syntynyt aikoinaan mökkitien viemäröinnin yhteydessä.

– Soraa oli niin valtavasti, että levitin sen koko tontin alueelle ja tasoitin. Ilmeisesti nurmikko tykkää hiekasta.

Pienellä tontilla riittää paljon pieniä ihmeitä. Yksi erikoisuus on sammakkolampi.

– Kun ostin tämän paikan, halusin pihaan jonkin vesiaiheen. Lähellä olleesta puutarhaliikkeestä löytyi 2 000-litrainen allas puoleen hintaan. Mutta kun se rahdattiin tontille, se oli niin rumannäköinen, että oli pakko upottaa se maahan. Lammikossa on vesi talvellakin. Kun keväisin otan polyuretaanilevyt pois sen päältä, ämpärissä oleva lumme herää henkiin ja sammakot ilmestyvät lammikkoon kutemaan.

360-neliöinen tontti on puutarhurin mukaan juuri oikean kokoinen. Isompaa hän ei missään nimessä haluaisi, sillä tekemistä riittää tässäkin.

– On aivan käsittämätöntä, että täältä koko ajan löytyy jotain pikku hommaa. Vuosia sitten ostin itselleni auringonottotuolin, mutta ehdin istua siinä vain viisi minuuttia, kun jo huomasin rikkaruohon. Sen jälkeen en ole ottanut sitä esiin.

– Olen vähän sellainen, etten osaa olla paikoillani, joten hyvä kun on tekemistä.

Allergia on pysynyt kurissa kumihanskojen avulla, mutta Saarelma arvelee myös siedättyneensä kasveille.

Kevään tuloa hän odottaa aina kuin kuuta nousevaa. Maalis-huhtikuussa häntä ei pidättele enää mikään.

– Viimeistään huhtikuussa tulee jo käytyä joka päivä täällä. Minulla on 7 kilometrin automatka mökille, ja aina on kyydissä jotakin rahdattavaa. Toukokuussa muutan siirtolapuutarhaan kokonaan ja yleensä vasta syys–lokakuun vaihteessa palaa takaisin.

Eksoottisille hoidokeilleen hän pystyttää keväisin aina kasvihuoneen, jossa lämpöpuhallin antaa lämpöä noin kuukauden päivät. Palmut, banaanipuut ja muut kasvit pääsevät ulos vasta, kun yöhallan vaara on ohi.

Reino Saarelman puutarha herättää huomiota.

Saarelma häärää puutarhassaan aina iltamyöhään asti. Päivät päättyvät yleensä siruetanoiden keräämiseen iltahämärissä. Vaikka etanoita ja muita tuholaisia on joinakin kesinä paljon, ne eivät ole onnistuneet vahingoittamaan kasveja.

– Mutta valppaana pitää olla koko ajan, hän toteaa.

Mitä kuumempi hellepäivä, sitä enemmän sekä kasvit että puutarhuri-isäntä nauttivat. Saarelma kertoo olevansa parhaassa työvireessä kuumassa ilmanalassa palmujen katveessa.

– Olen herkkä palelemaan enkä koskaan valita kuumuudesta. Jostain syystä helle ei minua haittaa.