Tässä oli ennen vain kasa kiviä – Tuija loihti Saimaan rannalle uskomattoman kesäparatiisin

Mikkeliläinen Tuija Toivakainen hoitaa yksin kolmen tasanteen rinnepuutarhaa Saimaan rannalla.

Tuija Toivakaisen rinnepuutarha on runsas ja kaunis.

Tuija Toivakaisen kolmelle eri tasanteelle levittäytyvä rinnepuutarha Saimaan rannalla Mikkelissä on suuri, runsas ja kaunis. On vaikea kuvitella, että rinne oli pelkkää kivilouhikkoa, kun Toivakainen hankki tontin puolisonsa kanssa yli 32 vuotta sitten.

Maasto oli niin hankalaa, ettei hirsitalon rakennustarvikkeita saatu paikalle ennen mittavia maansiirto- ja muutostöitä.

– Piha valmistui ensin. Tänne on ajettu noin 70 kuorma-autollista multaa, Toivakainen naurahtaa.

Ensimmäinen vinkki muille innokkaille puutarhureille tuleekin pohjatöistä. Jos mittaviin muutostöihin on pakko ryhtyä, maiseman suunnitteluun kannattaa ottaa avuksi ammattilainen.

Toivakainenkin tukeutui jonkin verran pariin asiantuntijaan, ja lopputulos on ollut hyvä. Rinnetontille tehdyt kaksi tasannetta, puiden ja pensaiden paikat, vesipisteet ja valot toimivat moitteetta jo neljättä vuosikymmentä.

” Monesti luen lehdistä, että muut siirtävät kasvien paikkoja sinne tänne. Minä en halua siirtää mitään mihinkään.

Toivakaiselle on ollut tärkeää, että isot ratkaisut pysyvät samoina.

– Monesti luen lehdistä, että muut siirtävät kasvien paikkoja sinne tänne. Minä en halua siirtää mitään mihinkään. Tällaista pihaa ei olisi mahdollista jaksaa hoitaa, jos olisi valinnut jatkuvan siirtelyn.

Toivakaisen koti sijaitsee 6 000 neliön tontilla. Pihan kuntoon saattamiseen meni aikoinaan kaksi kesää, mutta työtä on riittänyt sen jälkeenkin. Se ei haittaa Toivakaista, sillä hän on intohimoinen puutarhuri.

– Minulle oli luontevaa alkaa heti hoitaa oman talon pihaa. Olin tehnyt sitä pikkulapsesta saakka kotona.

Toivakaisen mielestä hänen puutarhallaan ei ole yhtä selvää tyylisuuntaa, mutta jos jotain pitäisi valita, tyyli olisi romanttinen. Tärkeintä oli ja on edelleen, että puutarha istuu muuhun maisemaan ja taloon. Kun Toivakaisen ja hänen puolisonsa hirsitalo valmistui vuonna 1990, tarjolla ei ollut nykyisenkaltaisia moderneja talomalleja.

– Talo ei ole täysin symmetrinen, joten pihakaan ei ole, vaikka siinä on symmetrian elementtejä. Talon julkisivun hirret ovat pyöreitä, joten puutarhassakin on pyöreitä muotoja.

90-luvun alun hirsitalossa on pyöreitä muotoja. Ne toistuvat puutarhassa. Köynnökset luovat täyteläisyyttä ja mielenkiintoa.

Rinnetontti antaa Saimaalle. Rantaratkaisujen on pitänyt olla tukevia, sillä tuuli ja jäät ovat välillä ankaria.

Viihtyvyyden kannalta oli olennaista rakentaa piha niin, että maisema on kaunis joka suunnasta, etenkin talosta päin, sillä sieltä katsotaan rinnettä ja sen alaosasta avautuvaa Saimaa kaikkina vuodenaikoina.

– Pitää olla tasoja, korkeuseroja ja syvyyttä, Toivakainen listaa.

Käytännössä hän on toteuttanut näkemystään esimerkiksi rakentamalla ylimmäiselle pihatasanteelle, niin kutsutulle Miinan sisäpihalle, solmupuutarhan. Se on keskellä pihaa oleva keskusaihe, joka on muotopuutarhan osa.

Ylhäältä talosta näkyy, kuinka kaksi eriväristä angervoa muodostavat neljä sydäntä. Keskusaiheen yläosassa on alppikärhöä ja mantsuriankärhöä.

– Tämä oli 25-vuotishäälahja miehelleni. Pihan kannalta oli tärkeää saada kaunis ja korkeuseroja sisältävä kiintopiste, johon katse osuu.

Ylimmän pihatasanteen keskelle rakennetussa solmupuutarhassa näkyy talon parvekkeelta katsottuna neljä sydäntä.

Kiintopisteen lisäksi Toivakainen suosittelee muillekin kotipuutarhureille reunustamista ja köynnöksiä.

– Itse olen käyttänyt rajausreunaa, mikä helpottaa hoitamista. Köynnöksillä saa luotua korkeuseroja ja ne luovat täyteläisyyttä ja mielenkiintoa.

Toivakaisen mukaan esimerkiksi rajausreunojen käyttöä moni ei ole vielä Suomessa hoksannut. Hän hakee itse aktiivisesti vaikutteita ulkomailta lukemalla ulkomaisia puutarhakirjoja ja seuraamalla YouTubesta esimerkiksi brittihortonomi Monty Donin ohjelmia. Myös matkustelu tuo inspiraatiota.

– Englannissa ja Välimerellä on ihania puutarhoja. Samoin Sveitsissä ja Itävallassa, joissa on paljon rinnettä.

Puutarhan suojista löytyy useita pergoloita.

Tuija Toivakainen hakee inspiraatiota myös ulkomailta. Hän kokee puutarhaharrastuksen fyysisyyden olevan hyvää vastapainoa asiantuntijatyölle.

Toivakaisen rinnetontin keskimmäisellä tasanteella – marjapihalla – tunnelma on kuin rehevässä brittipuutarhassa. Esimerkiksi riippapihlajat ja omena- ja luumupuut ympäröivät niin, ettei ylempää pihaa, taloa ja alempana avautuvaa Saimaata näe lainkaan. Marjapiha tekee maisemasta kauniin myös muualta katsottaessa, sillä esimerkiksi riippapihlajat luovat pyöreitä muotoja vuodenajasta riippumatta.

Toivakainen hoitaa puutarhaansa useita tunteja viikossa päivätyön päälle, mutta ehtii välillä myös istuskella marjapihan pergoloilla ja nauttia työnsä tuloksista.

– Niin kiire ei elämässä pidä olla.

Muutenkin Toivakainen kannustaa ottamaan ison pihan kanssa tarpeeksi rennosti. Hän itse nauttii niistä kohdista, jotka ovat kunnossa ja hyväksyy ne puutarhan osiot, joiden kunnostamista joutuu odottamaan jopa seuraavaan kesään.

– Jos hoitaa tällaista pihaa yksin, keskeneräisyys on hyväksyttävä. Itseltään ei voi vaatia täydellisyyttä.

Toivakainen haluaa kasvattaa kaiken mieluimmin alusta asti. Puutarhaliitto valitsi Toivakaisen puutarhan vuoden 2016 avoimeksi puutarhaksi. Toivakainen osallistuu tapahtumaan edelleen.

Saunamökin takaa pilkottaa rinteessä nouseva päärakennus. Puutarha takaa yksityisyyden joka tasanteella.

Toivakainen on kuitenkin valmis ponnistelemaan lopputuloksen eteen myös rankasti. Fyysinen aherrus puutarhassa tuntuu parhaimmalta vastapainolta asiantuntijatyölle.

– Luonnollinen liikkuminen pihassa pitää kunnon ja mielen hyvänä.

Toivakaisen puutarhan alin tasanne on rantapiha, joka rajautuu saunamökkiin, laiturirakennelmiin ja Saimaahan.

Istutuksia on vähän, sillä täällä luonnonvoimat ovat suuret. Etenkin jää yrittää joka vuosi tehdä tuhojaan. Kun siitä päästään, Toivakainen lähtee taas innolla uuteen puutarhakauteen. Tänä kesänä hän haaveilee lasihuoneen rakentamisesta rantapihalle.

Isosta tontista huolimatta kustannukset ovat pysyneet eri nikseillä aisoissa. Alun alkaen hyvin tehdyt perustukset eivät ole vaatineet muutoksia, rinne täytettiin aikanaan erittäin edullisilla piiskataimilla ja vuosittaiset hankinnat ostetaan kerralla tukusta tai netistä.

Yhä edelleen Toivakainen haluaa kasvattaa kaiken mieluummin alusta.

– Nykyään kaupasta voi ostaa hyvin valmista, mutta minusta puutarhan laiton koko idea on kasvun ihme ja se, miten ihmisen oma toiminta vaikuttaa siihen, miten kaikki muotoutuu. On hyvä asia, että täällä kolmekin vuotta on lyhyt aika.