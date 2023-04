Lauri Salovaara, 44, osti ”pommin” ja upotti remonttiin yli 100 000 euroa – kuvat ennen ja jälkeen

Mökkiremontilla voi tehdä paljon, mutta ei muuttaa maisemaa, muistuttaa yrittäjä Lauri Salovaara. Hyvän maiseman lisäksi hän nauttii hiljaisuudesta.

Yrittäjä Lauri Salovaara, 44, rakastaa komeita maisemia. Mökkejä hankittaessa maisemat ovat olleet se ratkaiseva tekijä.

– Mökkiä voi remontoida mieleisekseen, mutta maisemaa ei voi vaihtaa. Siksi maisema on tärkein, Lauri Salovaara perustelee. Mökin kuntokaan ei ole hänelle niin tärkeä hankintavaiheessa.

– Minun on helppo nähdä, millaisen siitä saa laittamalla.

Salovaara on tehnyt ison muodonmuutoksen kahdelle mökille. Hänen tunturimökkinsä sijaitsee Pudasjärven Iso-Syötteellä ja toinen mökki Oulun ulkopuolella Oulujoen varressa.

Ensimmäisen mökin hän hankki, kun vuosia kytenyt kaipuu mökkeilyyn iski tavallista voimallisemmin.

– Olin ollut koko aikuisiän ilman mökkiä. Vanhemmilla oli aiemmin Hailuodossa pieni kalastajamökki, joka oli minulle tärkeä paikka.

Lauri Salovaara viettää nykyään suuren osan ajastaan mökeillään, joiden avarat näkymät ruokkivat hänen työssään tarvitsemaansa ideointia.

Iso-Syöte tuli tutuksi lapsuuden laskettelureissuilla. Sieltä hän löysi mökin syksyllä 2016.

– Rakastuin siihen maisemaan. Maisema on kuin kaveri, jonka seurassa viihdyn. Jaksan katsella sitä kaikkea, tunturia, rinteitä ja kansallispuistoa, vaikka kuinka pitkään.

Tunturimökki remontoitiin kuntoon parissa kuukaudessa, joten Salovaara pääsi viettämään ensimmäisen yön mökillä joulukuussa.

– Tunne oli ihan huikea. Kyseessä oli kuitenkin ensimmäinen oma mökki, joka oli saatu rempattua, ja nyt siitä sai nauttia, Salovaara muistaa.

Iso-Syötteen luminen mökki sulautuu maisemaan. Mökiltä pääsee suoraan laskettelurinteeseen.

Tunturimökin yksi seinistä on kulunutta lautaa, joka on peräisin kirvesmiehen löytämästä vanhasta ladosta.

Heti seuraavana kesänä tuli hankittua Oulujoen mökki.

– Sielläkin maisema oli uskomaton, vaikkakin niin rämettynyt, ettei sitä edes nähnyt talolta ennen kuin touhusin raivaussahan kanssa pitkään.

Oulujoen mökki vaati ison remontin.

– Talo oli pommi, mutta näin heti, että se voisi olla hieno tekemällä siitä avaraa tilaa.

Remontointi kesti yli vuoden. Päärakennuksen lisäksi kuntoon laitettiin sauna, terassit, aitta, palju sekä ison tontin pihapiiri.

– Remontti oli massiivinen. Hintalappu on ollut aivan valtava, summa meni selvästi yli sadantuhannen euron, mutta kaikki on ollut sen arvoista.

Oulujoen 1900-luvulta olevaan päärakennukseen lisättiin kunnon kokoinen terassi.

Mökki vaati ison, yli vuoden kestävän, remontin.

Hirsinen päärakennus on vuodelta 1900.

– Kaikki pelastettavissa oleva pelastetaan. Se on minulle rakas ajatus. Monessa kohtaa sain palautettua talon entiseen loistoonsa.

Lapsena Salovaara teki paljon käsillään, mutta aikuisena nikkarointi on jäänyt.

– Teen perusasioita kuten purkamista ja maalaamista, mutta muuten luotan ammattilaisiin. Juoksupoikana pyrin auttelemaan kaikessa mahdollisessa, hän kertoo.

– Remontit tehdään minun visioni mukaan, sillä rakastan sisätilojen suunnittelua. Minulle on luontaista nähdä, mitä mistäkin tilasta voisi tehdä.

Salovaara ei tiennyt omaavansa silmää suunnittelulle.

– Tajusin sen vasta aloittaessani tunturimökin teon. Tiesin heti, että siinä pitää olla yksi seinä kulunutta lautaa. Kirvesmies löysi vanhan ladon, ja se purettiin.

Suurin vastoinkäyminen iski Oulujoella. Siellä oli lattioissa sinapinruskeat muovimatot, ja entisen keittiön, nykyisen olohuoneen, muovimatto oli kiinnitetty asbestilla.

– Työt pysähtyivät välittömästi. Piti kutsua asbestinpoistajat, jotka huputtivat koko tilan ja purkivat asbestin pois ennen kuin pääsimme jatkamaan.

Oulujoella Lauri Salovaara sai tehdä raivaussahan kanssa melkoisesti töitä, että pihalta avautuu nyt näkymä joelle ja saunalle.

Keittiö on varustettu nykyaikaisilla laitteilla, joilla kokkailu sujuu.

Ruokapöydän ääressä viihdytään usein pitkään lasten ja ystävien kanssa.

Mökkien vaikutus on ollut Salovaaran elämään melkoinen. Jo ennen koronaa hän alkoi tehdä töitä mökeiltä käsin etänä.

– Olen mökillä joka viikko. Eniten Oulujoella, koska se on lähempänä Oulun-kotia. Vaikka en aina edes ehtisi jäädä yöksi, käyn mökillä joskus edestakaisin saman päivän aikana.

Salovaara myös vuokraa mökkejään.

– En voi olla kuin yhdessä paikassa kerrallaan, joten toisella mökillä voi olla joku muu. Vuokraus myös auttaa kattamaan suuria remonttikuluja.

Salovaara kertoo japanilaisista, jotka olivat saapumassa Oulujoen-mökille.

– Linnunlaulu on ainoa ääni, johon aamulla herää, muita ääniä ei ole. Kun he kuulivat sen, he peruivat varauksen. He eivät uskaltaneet tulla, koska Tokiossa ääntä on ympäri vuorokauden. Heitä hermostutti, miten hiljaisuus vaikuttaisi.

Oulujoen mökin yläkerrasta löytyy tilaa useammallekin nukkujalle.

Salovaara itse tuntee, että hiljaisuus ruokkii luovuutta, jota hän tarvitsee tehdessään tekstiä keikoilleen puhujana.

– Elän ideoista. Mitä enemmän minulla on avaraa maisemaa ympärilläni, sitä enemmän ideoilla on mahdollisuus kasvaa. Ajatus ei pysähdy, kun ympärillä on tilaa hengittää, Salovaara sanoo.

– Tuon olen joskus sisäistänyt syyksi, miksi maisemilla on minulle niin suuri merkitys. Kun katselen taivaanrantaan tai joelle, idea kasvaa ja kehittyy, hän lisää.