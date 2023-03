Elina varoittaa talveksi Espanjaan hinkuvia suomalaisia – ”Perillä he järkyttyvät”

Yrittäjä Elina Salmivalan perhe vaihtoi Satakunnan syksyn Espanjan Aurinkorannikkoon syksyllä 2016.

– Taustalla oli perheen kaipuu lämpöön ja mahdollisuus johtaa tuolloin omistamaani yritystä Espanjasta, Salmivala sanoo.

Salmivala johti tuolloin taloushallinto-, henkilöstövuokraus- ja isännöintipalveluita tarjoavaa yritystään sekä Espanjasta että Suomesta. Viime vuoden loppupuolella yritys myytiin noin 20 miljoonalla eurolla.

Nyt hän omistaa miehensä Seppo Salmivalan kanssa kymmenen asuntoa Aurinkorannikolla. He asuvat Torreblancan kukkuloilla sijaitsevassa rivitaloyhteisöissä omistamassaan asunnossa. Kolme samaan kiinteistöön kuuluvaa asuntoa he ovat ostaneet vuokrattaviksi.

– Me olemme sijoittaneet asuntoihin, jotta meillä olisi mielekästä tekemistä, kun kerran täällä asumme. Se on se elämän suola. Mies korjailee asuntoja. Hän on laittanut kaiken uuteen uskoon.

Taloushallintoalan yrittäminen jatkuu sekin. Elina Salmivala on ostanut tilintarkastusalan yrityksen.

– Kasvatan vielä toisen kerran yritystä ja sitten jään aikanaan eläkkeelle, Salmivala suunnittelee.

Asunnot on hankittu läheltä toisiaan.

Perhe asettui syksyllä 2016 alkuun Torreblancaan vuokralle pariksi kuukaudeksi.

– Ajatuksena oli kuitenkin oman asunnon ostaminen heti, kun kiinnitymme paikkakuntaan. Nyt lukion ensimmäistä luokkaa käyvä poikamme pääsi aloittamaan Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa.

Nykyisin perhe viettää kesäkuukaudet Satakunnassa, joka kutsuu usein vanhempia talvellakin työasioissa.

Rivitalokiinteistöjen lisäksi yrittäjäpariskunta on ostanut kuusi asuntoa kahdesta kerrostalosta. Kukkuloilla olevat kerrostalot ovat näköetäisyydellä heidän omistamistaan rivitaloasunnoista. Neljä asuntoa on hankittu muutaman kilometrin päästä lähempää palveluita ja merta.

Uusin hankinta on noin 44 neliömetrin suuruinen asunto Los Pacosista. Remontoitu ja kalustettu yhden makuuhuoneen asunto maksoi 136 000 euroa.

Salmivalan mukaan Costa del Solin alueelta asuntoa hankkivan on syytä selvittää asioita ja olla hereillä. Pariskunta toimiikin vastoin valtavirtaa.

– Yhtään asuntoa emme ole ostaneet niin, että olisimme sanoneet välittäjille, että hakekaa meille sopiva asunto.

Elina Salmivala jakaa elämänsä Espanjan ja Satakunnan välillä.

Asunnon löydettyään he ovat olleet välittäjiin yhteydessä. Espanjan lain tunteva luottojuristi on myös kullanarvoinen asuntokauppoja tehtäessä.

Salmivalan kokemuksen mukaan 150 000 euron budjetilla voi tietyin varauksin löytää jopa kahden makuuhuoneen asunnon Fuengirolan alueelta.

– Jos on aikaa aktiivisesti tutkia ja katsella, sellaisen pienellä pintaremontilla kuntoon laitettavan asunnon voi löytää.

Hän muistuttaa, että edellä kuvattua asuntoa ei toki löydä suomalaisen koulun läheltä Los Pacosista.

– Olen kuullut, että Fuengirolan rannan läheltä vanhoista kerrostaloista on tehty tällaisia löytöjä.

Salmivalat vuokraavat asuntonsa pääsääntöisesti itse netissä toimivien vuokraussivustojen kautta. Remontti- ja siivouspalveluita he hankkivat enimmäkseen espanjalaisilta, joiden hinnat ovat heidän kokemustensa mukaan alueen suomalaisyrittäjiä edullisemmat.

Yhden pitkäaikaisesti vuokratun asunnon vuokratuotoksi Salmivala laskee noin 4,5 prosenttia.

Lyhytaikaisesti vuokrattujen asuntojen tuotto on lähtökohtaisesti parempi, mutta syrjäinen sijainti syö tulovirtaa. Kesällä asunnot ovat käytännössä koko ajan varattuja. Talvikuukausien verkkaisempi varausaste laskee vuoden käyttöasteen 60–65 prosenttiin.

– Näiden ylhäällä kukkuloilla sijaitsevien asuntojen tuotto tulee rehellisesti sanottuna siitä, että olemme ostaneet nämä kohtuuhinnoilla, laittaneet kuntoon ja voitto tulee aikanaan myynnin muodossa.

Vuokratuottoa leikkaa rajoitettu vähennysoikeus verotuksessa Suomeen verrattuna.

– Espanjassa voi vähentää veroja vuokratuotosta vain niiltä päiviltä, jotka asunto on vuokrattuna. Se harmittaa ja teettää ylimääräistä työtä. Vaikka asunto olisi puoli vuotta tyhjillään, koko ajan juoksevia kuluja nettiliittymästä alkaen ei voi vähentää, kuten Suomessa saa tehdä.

Salmivala kertoo tekevänsä Suomeen omat veroilmoitukset.

– Laskimme, että kokonaisvero vuokratulosta nousee noin 40 prosenttiin maitten välisten erojen lopputuloksena.

Salmivalan mukaan yksi keskeinen syy lyhytaikaiseen vuokraamiseen on se, että siinä kontrolli asunnon kunnossa pysymisestä säännöllisine siivouksineen pysyy omistajalla. Asuntojen ja naapureiden parhaaksi rivitalojen vuokraajien alaikärajaa nostettiin lähes 30 vuoteen.

– Tästä päätöksestä olemme saaneet naapureilta kiitosta viime kesänä. Kaksi nuorisoryhmää jouduimme käännyttämään ovelta.

Aurinkorannikolta asuntoa ostavia tai vuokraavia Salmivala varoittaa sinisilmäisyydestä. Hän kehottaa valveutuneisuuteen ja oman järjen käyttöön. Ihmisten puheita ja sosiaalisen median antia on osattava suodattaa.

– Ei pidä luottaa pelkästään ulkopuoliseen ihmiseen niin paljon, ettei ole itse mukana prosessissa lainkaan. Kannattaa ottaa itse asioista ja Espanjan käytännöistä selvää ja suodattaa oikeaa tietoa.

Ikäviltä pettymyksiltä välttyäkseen Salmivala varoittaa eläkeläisiä vuokraamasta netin kautta asuntoa talvikuukausiksi pelkkien kuvien ja hatarien tietojen varassa.

– He vuokraavat ja tekevät vuokrasopimuksen täysin sokkoina. Perillä he järkyttyvät, kun asunnossa ei ole astioita eikä petivaatteita.

Elina Salmivala heittääkin pureksittavaksi idean vuokra-asuntojen tavarantarkastuksesta.

– Puolueeton yritys standardoisi asunnon kuvineen ja luetteloineen. Tällöin esimerkiksi vuokraaja saisi vaikka 80 eurolla raportin asunnosta, Salmivala paljastaa digitaaliseksi kaavailemaansa bisnesideaa, jota hän on mielessään suunnitellut.