Tampereella myydään taloa – ostaja saa kaupan päälle todellisen erikoisuuden

Moottoripyöräilyyn keskittyvä ravintolakiinteistön myyjä tarjoaa kaupan päälle vajaat sata litraa viiniä vuodessa tuottavaa viinitilaa Nyugotszenterzsébetin kylästä.

Nyugotszenterzsébet! Nimi, jonka lausuminen ja oikeinkirjoittaminen ei ole se helpoin rasti.

Mutta ehkä se silti sujuu sukkelammin kuin Nato-luvan saanti Székesfehérvárissa syntyneen Victor Orbánin Unkarilta – joka muuten on alkukielellä Magyarország.

Kyseinen Nyugotszenterzsébet on pieni kylä reilu 200 kilometriä lounaaseen täysin heittomerkittömästä Budapestista. Siellä vaikuttaa viiniä viljelevä suomalaisyhteisö, johon voi nyt lähteä mukaan.

Hintaa omalla viinipalstalla on noin puoli miljoonaa euroa. Tai oikeammin tuolla rahalla saa kiinteistön Tampereelta.

Viinitila tulee kaupan päälle. Jos niin haluaa.

– Nyugotszenterzsébet on pieni kylä, jossa meillä on yhdeksän suomalaista tilanomistajaa. Osuuteni viljelyksistä on noin 2000 neliömetriä, omaisuuttaan myyvä tamperelainen Eke Kivinummi, 64, kertoo.

– Myyn kaiken, mitä on. Aion lähteä puoleksitoista vuodeksi kiertämään maailmaa moottoripyörällä.

Kivinummen viinitilaan kuuluu vuonna 1995 valmistunut kaksikerroksinen kivitalo.

Kaksikerroksinen kivitalo kuuluu kauppaan – jos ostaja niin haluaa.

Varsinainen myyntikohde on puutalo Tampereen Koivistonkylässä. Viini liittyy myös tähän kiinteistöön, sillä kolmikerroksisen rakennuksen keskikerroksessa toimii Bar Kylä -niminen ravintola.

Suomalaiseen tapaan Bar Kylä on toki enemmän olut- kuin viiniravintola.

Vuonna 1956 valmistuneen rakennuksen kokonaispinta-ala on tarkalleen 495 neliötä. Hintapyynti on tonni neliöltä eli 495 000 euroa.

Eke Kivinummen Unkarin-kodissa ei ole viime vuosina paljoa oleiltu pandemian vuoksi.

Pari viikkoa sitten myyntiin tulleen kiinteistön yläkerrassa on kaksi asuntoa. Kiinteistömaailman yrittäjä Timo Talvilaine kertoo, että liikkeellä on ainakin yksi vakavampi ostajaehdokas.

Kivinummelle Nyugotszenterzsébetin viinitila ei ole enää niin merkityksellinen. Koivistonkylän kiinteistön ostaja saa itse päättää, käyttääkö option.

– Ei sitä ole pakko ottaa, monessa yritystoiminnassa uransa aikana mukana ollut Kivinummi vahvistaa.

– Mutta ei viinitilasta kulujakaan ole. Kiinteistöveroa siitä ei peritä.

Jos viininteko kiinnostaa, niin Nyugotszenterzsébetissa se onnistuu.

Yhteinen viinikellari sijaitsee yhden osakkaan talossa.

– Siellä on noin 3 000 litraa viiniä. Roséviini on kyllä päässyt loppumaan, Kivinummi naurahtaa.

Kivinummen mukaan Nyugotszenterzsébetin suomalaisporukassa kelpaa olla.

– Ollaan ehdotettu päättäjille, että viinitilalla kulkeva tie nimettäisiin Ulica Finlandiaksi.

Suomalaisyhteisö on esittänyt viinitilojen keskellä sijaitsevan tien nimeksi Suomikatua eli Ulica Finlandiaa.

Viinitila Unkarista ja osuus suomalaisten pienviljelijöiden yhteisestä viinikellarista olisi tarjolla ”ilmaiseksi”.

– Porukalla tehdään viinit. Käytännössä paikan päällä ollaan muutama päivä keväällä ja muutama syksyllä. Viiniä saadaan yhteensä noin 700 litraa vuodessa.

Pekkaa päälle keskimäärin siis vajaat sata litraa.

– Korona-aikaan siellä tuli käytyä vähemmän. Pääsi viljelykset vähän villiintymään.

Bonuksena tarjolla olevan viinitilan asuintalon sisätiloja Nyugotszenterzsébetissa.

Nyugotszenterzsébetista on matkaa noin 160 000 asukkaan Pécsiin 30 kilometriä. Balatonille, Keski-Euroopan suurimmalle järvelle pitää matkustaa noin sata kilometriä pohjoiseen.