Kodin vaarallisimmat sähkölaitteet – tarkista nämä, ettet leiki hengelläsi

Vuonna 2022 Suomessa syttyi yli 2 400 sähköpaloa, joissa kuoli kuusi ihmistä.

Sähköpalon yleisin syy on liesi.

Suurin osa sähköpaloista johtuu liedestä tai uunista, kertoo turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Vuonna 2022 pelastustoimen tietokantaan kirjattiin 917 liedestä tai uunista johtunutta tulipaloa. Yhteensä järjestelmään kirjattiin 2 414 sähköpaloa. Toiseksi eniten sähköpaloja aiheuttivat valaisimet (208) ja kiukaat (107). Viime vuonna sähköpaloissa kuoli kuusi ihmistä.

Tukesin mukaan sähköpalojen määrä on kasvanut kahdessa vuodessa noin kahdella sadalla. Tv-palojen määrä on vähentynyt pariin tapaukseen vuodessa.

– Liedestä alkaneita paloja on vuodesta toiseen eniten. Liesipalon syynä on hyvin harvoin itse liedestä johtuva vika, useimmiten syynä on ihmisen huolimattomuus, varomattomuus tai kiire, sanoo Tukesin ylitarkastaja Jukka Lepistö.

Yleisin liesipalon syy on lieden unohtuminen päälle tai sen kytkeytyminen päälle vahingossa, jolloin lieden lähellä olevat materiaalit syttyvät palamaan ja palo leviää nopeasti läheisiin rakenteisiin.

– Ahtaissa keittiötiloissa saatetaan säilyttää lieden päällä kahvin- tai vedenkeitintä, ja kun liesi kytkeytyy päälle jostain syystä, sen päällä oleva keitin syttyy palamaan.

Vältä liesipalot oikealla toiminnalla Ole tarkkana kun laitat ruokaa; älä tee montaa asiaa yhtä aikaa.

Pidä lieden ympäristö vapaana tavarasta.

Älä jätä ruuantähteitä liedelle kattiloihin tai pannuihin houkuttelemaan lemmikkejä.

Vahdi lasten tekemisiä keittiössä.

Hanki tarvittaessa liesiturvalaite. Lähde: Tukes

Kiuaspalon syy on tavallisimmin pyykkien kuivattaminen saunassa ja kiukaalle kuulumattomat esineet. Tukesin mukaan riski on, että kiuas kytketään vahingossa päälle, jolloin kiukaan lähistöllä olevat syttyvät palamaan.

Kiuaspalojen määrä on viiden edellisen vuoden aikana ollut 90–150. Eniten kiuaspaloja oli vuonna 2019, jolloin niitä oli yhteensä 150.

Saunojan muistilista Löylyhuone on tarkoitettu saunomista varten, EI varastotilaksi eikä pyykinkuivaushuoneeksi.

Kiukaan etäkäynnistys on aina riski.

Tarkista, ettei sähkökiukaan päällä tai lähellä ole mitään tavaraa, kun laitat saunan päälle.

Kiukaat vanhenevat käytössä. Seuraa kellokytkimen ja termostaatin toimintaa. Jos laite ei toimi oikein, kutsu sähköasentaja paikalle. Lähde: Tukes

Valaisimista syttyneitä paloja kirjattiin vuonna 2022 pelastustoimen tietokantaan 208 ja sitä edellisenä 213. Aiempina vuosina valaisinpaloja syttyi alle 200 vuodessa.

Tukes kertoo, että valaisinpalo saa alkunsa esimerkiksi viallisesta loisteputkesta tai sen sytyttimestä. Valaisimet, joissa on kuume lamppu, voivat aiheuttaa tulipalon kaatuessaan, irrotessaan kiinnityksestä tai pudotessaan.

– Valaisimista alkaneet palot tulevat todennäköisesti tulevaisuudessa vähenemään, koska valaisimissa käytetyt valonlähteiden (lamppujen) toimintaperiaatteet muuttuvat. Loisteputket, halogeeni- ja hehkulamput ovat poistumassa tai poistuneet valonlähteinä, ja ne on korvattu ja tullaan korvaamaan matalaenergisemmillä, vähemmän kuumilla valonlähteillä, Lepistö sanoo.

Keinoja valaisinpalojen vähentämiseen Suosi led-valaistusta, jos mahdollista. Ledit eivät kuumene, kuten halogeenit tai hehkulamput.

Varmista, että siirrettävät valaisimet on sijoitettu ja kiinnitetty niin, etteivät ne voi kuumentaa ja sytyttää lähellä olevaa materiaalia.

Tarkista, vilkkuvatko loisteputket. Vaihda tarvittaessa lamput ja sytyttimet.

Valaisimien ja valaistussarjojen tuunaamien koriste-esineiksi sisältää aina palovaaran. Lähde: Tukes

Tukes muistuttaa, että toimiva palovaroitin auttaa havaitsemaan palon riittävän aikaisin. Palavasta asunnosta poistumiseen on aikaa vain muutama minuutti, koska myrkylliset palokaasut tappavat nopeasti.

Siksi palovaroittimen toiminta pitää tarkistaa säännöllisesti painamalla varoittimen testinappia. Myös palovaroittimen paristot pitää vaihtaa tasaisin väliajoin.

– Esimerkiksi samalla kun kelloja siirretään kesäaikaan maaliskuun lopussa, Tukesista neuvotaan.