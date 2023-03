Tanja Rasmussen, 28, on oppinut tulemaan toimeen vähällä rahalla, koska on pakko. Vaikka tilillä olisi kuun lopussa vain muutama euro, duunariperheen kasvatti tietää pärjäävänsä kyllä.

Viimeisen vuoden aikana Tanja Rasmussenille on jäänyt toimeentulotuesta käytettäväksi laskujen jälkeen noin 200 euroa, joskus enemmän ja joskus paljonkin vähemmän.

Rakennusarkkitehdiksi viimeistä lukukauttaan opiskeleva oululainen Tanja Rasmussen, 28, avaa tietokoneeltaan ison Excel-taulukon. Taulukkoon on kirjattu kaikki tämän vuoden tulot ja menot tammikuusta toukokuulle.

Tämän hetken tuloja ovat Kelan asumistuki ja toimeentulotuki, yhteensä 1 049,70 euroa. Niistä yli puolet, 521,71 euroa, menee vuokraan.

Tanjan asumismenoja jakaa myös Naan-koira.

Tammi­kuussa Rasmussen maksoi takaisin aiempia opinto­tukia 50 eurolla, puhelimen ja netin, kunto­salin ja suora­toisto­palvelun kuukausi­maksut, opiskelija­terveyden­huollon laskun, lainan minimi­lyhennyksen 30 euroa sekä koti-, henkilö- ja lemmikki­vakuutukset. Ja joulu­loman juna­lipun koti­kaupungistaan Helsingistä opiskelu­kaupunkiin Ouluun.

Näiden jälkeen kuukauden ruokiin ja muihin hankintoihin sekä itselle että Romaniasta tuodulle rescue-koira Naanille jäi yhteensä 114,47 euroa.

– Se riittää ihan hyvin, hymyilee Tanja Rasmussen iloisesti.

Talous pysyy hallinnassa Excel-taulukolla, johon Rasmussen merkitsee menot ja laskujen eräpäivät heti, kun ne ovat tiedossa.

Haastatteluhetkellä on tammikuun viimeinen kokonainen viikko ja Rasmussenin tilillä rahaa kuusi euroa. Sillä saa ainekset pinaattikeittoon, joka riittää siksi aikaa, että seuraavalla viikolla helmikuun toimeentulotuki saapuu tilille.

Siitä jää menojen jälkeen käteen näillä näkymin paljon enemmän, 190,10 euroa. Se on 6,78 euroa per päivä.

Opiskeluajan toimeentulo ei ole aina ollut näin tiukkaa. Nyt seitsemättä vuottaan opiskeleva Rasmussen on tehnyt töitä iltaisin ja viikonloppuisin Oulun kaupunginteatterilla tarjoilijana ja loma-aikoihin rakennustyömailla.

– Kun meidän perheessä on tarvittu rahaa, on menty töihin, Rasmussen perustelee.

Hänen oma tarpeensa alkoi jo lukioikäisenä. Silloin oli ostettava lukiokirjat, joita perheellä ei ollut varaa muiden menojen lisäksi hankkia. Työura alkoi rakennustyömailta, jonne Rasmussen pääsi isäpuolensa jalanjäljissä. Raksahommien lisäksi hän työskenteli varastolla ja lisäksi piti kuntosalin lapsiparkkia.

” Kun meidän perheessä on tarvittu rahaa, on menty töihin.

Ensimmäisen kerran uupumus töiden ja opiskelujen yhdistämisestä alkoi tuntua lukion loppuvaiheilla. Kirjoitusten jälkeen Rasmussen tekikin pari vuotta vain töitä. Se tuntui paljon leppoisammalta, kuin lomalta.

Rasmussen aloitti rakennusarkkitehtiopinnot Oulun seudun ammattikorkeakoulussa vuonna 2016 ja jatkoi samalla töiden tekemistä iltaisin ja viikonloppuisin. Kesäisinkin hän teki töitä.

– Saatoin ottaa ehkä viikon tai kaksi vapaata kesässä, mutta nekin tehtiin usein ensin sisään tukka putkella, Rasmussen myöntää.

Tanja Rasmussen on tehnyt töitä lukioikäisestä. Uupumus tuli mukaan kuvioihin korkeakouluopintojen aikana.

Kolmannen opiskeluvuoden kuluessa uupumus alkoi hiipiä elämään.

– Saatoin nukahtaa töistä tai koulusta tullessa eteisen lattialle, Rasmussen kertoo.

Kun keho väsyi, päänkin oli vaikea pysyä mukana. Rasmussen alkoi jäädä opinnoissa jälkeen.

– Ensin kyllä puskin vain lisää, ja koin huonommuutta. Että pitäisihän minun selvitä, kun kaikki muutkin selviävät.

Hän teki pieniä irtiottoja, mutta ne eivät palauttaneet riittävästi:

– Saatoin mennä koiran kanssa viikonlopuksi telttailemaan ja vain olla.

Viime keväänä Rasmussen viimein myönsi itselleen, että hän on liian väsynyt. Uupumisen myöntäminen oli vaikeaa, sillä kevätlukukauden jälkeen hänen olisi pitänyt valmistua ja opintotukikuukaudetkin oli jo käytetty.

– Siitä tuli vielä vähän lisäpainetta, kun olin tietysti kertonut kaikille valmistuvani ja tuntui, että minun pitäisi olla sanani mittainen, etten tuottaisi kenellekään pettymystä.

” Saatoin nukahtaa töistä tai koulusta tullessa eteisen lattialle.

Viimein Rasmussen päästi irti opintoaikatauluista ja käytti palautumiseen kaksi kuukautta. Sinä aikana hän lähinnä nukkui, ulkoili koiran kanssa ja vietti aikaa parvekkeella.

Ilo alkoi palata elämään.

Tauon jälkeen Rasmussen jatkoi opiskelua toimeentulotuella. Se tarkoitti, että tulot putosivat kuukaudessa 500 euroa, sillä opintotuella ollessaan hän oli saanut tienata 650 euroa kuukaudessa.

Entisestään pienten tulojen laskeminen tuntui välillä kaoottiselta:

– Yhdessä kuussa minulle jäi ruokaan 44 euroa. Joinakin kuukausina saatoin olla 300 euroa miinuksella.

Sitten Rasmussen löysi avuksi Excelin. Taulukoinnin myötä taloudellinen niukkuus tuli saatua haltuun, eivätkä loppukuun laskutkaan päässeet enää yllättämään.

Tuloja ja menoja on seurattava tarkkaan.

Vuoden aikana Rasmussenista onkin kehittynyt esimerkillinen sentin­venyttäjä. Kesällä hän kasvatti omalla parvekkeellaan tomaatteja ja pinaattia, ja Iisalmen mummolaan suuntautuvilta kala­reissuilta tulee parhaimmillaan proteiinia pakastimeen asti.

Ja se etukäteen kauhistuttanut 44 euron kuukausikin meni loppujen lopuksi ihan hyvin, kiitos sopivasti osuneiden marjastus- ja sienestyskausien sekä kalaonnen. Satokausivihanneksetkin olivat silloin edullisia.

Miten Rasmussen sitten suunnittelee kuukauden syömisensä?

– Ostan proteiinit koko kuukaudeksi jo alkukuusta, kun rahaa on. Panen ne pakastimeen. Olen huomannut, että lähikauppani laittaa –30 % alennukset sekä alku- että loppuviikosta. Ostan sen, mitä tarvitsen, hän kertoo.

Rasmussenin suosikit, idut ja avokadot, ovat pudonneet pois kauppalistalta. Tilalle ovat tulleet satokausituotteet. Kesällä Rasmussen kasvatti ruokaa myös parvekkeellaan.

Useimmiten mukaan lähtee kilo­hinnaltaan edullisia kanan­koipia. Ne tulee käytettyä kokonaan, sillä Rasmussen tekee kanan­luista ja -nahoista liha­lientä. Samoin hän tekee kalan kanssa.

Hiili­hydraatteja hän ostaa kilo­hinnaltaan edullisemmissa isoissa paketeissa. Esimerkiksi riisi on usein edullisimmillaan Aasia-kaupoissa.

– Lisäksi olen alkanut syödä enemmän myös kasvis­ruokaa, kuten esimerkiksi linssejä, Rasmussen kertoo.

Juusto, leipä ja leikkeleet ovat Rasmussenille tällä hetkellä luksusta. Ne on varattu vain herkuttelu­päiviin. Herkuttelu­päiviä saattaa olla kerran viikossa, ja silloin rahaa saattaa mennä ruokaan jopa 10–15 euroa.

– Tosin jos kuukaudessa on käytettävissä vähemmän rahaa, herkuttelupäiviäkään ei ole, Rasmussen toteaa.

Onko jostain joutunut luopumaan kokonaan?

– Vaatteita en ole ostanut aikoihin, vaikka en koskaan mikään himoshoppailija ole ollutkaan. Ja nyt, kun rahaa on vähän, saatan esimerkiksi kenkien kohdalla miettiä, onko ihan välttämätön pakko ostaa uudet, vai tulisiko suutarilla käyminen halvemmaksi.

– Tiukimman paikan edessä olin pari vuotta sitten, kun juuri Romaniasta tullut Naan-koirani putosi pöydältä ja katkaisi jalkansa. Siitä tuli parin tuhannen euron eläinlääkärilasku, johon piti lainata rahaa. Silloin pystyin vielä tekemään töitä ja muutaman opiskelun ohessa tehdyn 12-tuntisen työpäivän jälkeen saatoin maksaa summan takaisin, Rasmussen kertoo.

Rasmussen suhtautuu tämän hetken tulotilanteeseensa myönteisesti.

– Välillä kyllä ärsyttää elää toimeentulotuella, kun tuntuu siltä, että eläisi lainarahalla.

Hän myöntää, että rahan lainaaminen ja ylipäätään avun pyytäminen on ollut hänelle vaikeaa. Apua, tsemppausta ja henkistä tukea on kyllä aina tarjolla, kun sitä on tarvinnut. Samoin rahaa lainaksi, vaikka kotiväki ei olekaan paljon pystynyt opiskelijatytärtään taloudellisesti auttamaan.

Duunariperheestä korkeakouluun ponnistaminen onkin ollut Rasmussenille luokkanousu, jonka aikana hän on oppinut ottamaan itse selvää siitä, miten asioita tehdään.

Kuivakaapin ruoka-ainekset on hankittu sieltä, mistä edullisimmin saa. Esimerkiksi riisiä voi löytää edullisin kilohinnoin isoissa pakkauksissa Aasia-kaupoista.

– Ja samalla olen nähnyt sen, että toisissa perheissä on mahdollista muuttaa opintojen ajaksi vanhempien omistamaan sijoitusasuntoon. Tai 18 vuotta täyttäessä saakin tilille säästetyt lapsilisät, ja niiden 20 000 euron turvin voi sitten opiskella tekemättä töitä.

Hän on nähnyt myös sen, miten saman polun vanhempiensa kanssa valinneet opiskelijat saavat helpommin harjoittelupaikkoja ja apua opinnoissaan, siinä missä itse on välillä joutunut pinnistelemään enemmän.

Mutta on duunariperheen lapsellakin oma valttinsa.

– Koska olin työskennellyt vuosia rakennustyömailla ennen opiskelun aloittamista, minulla on hyvä tuntuma paitsi rakennusmateriaaleihin myös siihen, miten ja miksi asioita tehdään niin kuin tehdään. Se on jo ihan eri tasoa kuin niillä opiskelukavereilla, jotka alussa kysyivät, mitä tarkoittaa talon perustus.

– Että ei tässä mistään rupuporukasta olla lähtöisin, vaikka duunaritausta onkin. Meidän perhe ainakin on ihan perkeleen sisukasta sakkia, joka on opettanut, että kaikesta selviää ja kaikkeen löytyy aina ratkaisu, Rasmussen nauraa.

” Meidän perhe ainakin on ihan perkeleen sisukasta sakkia, joka on opettanut, että kaikesta selviää ja kaikkeen löytyy aina ratkaisu.

Ja ratkaisuhan se pilkottaa Rasmussenin taloudelliseen niukkuuteenkin, toukokuussa. Silloin hän valmistuu.

– Vihdoin! Välillä opintojen venyminen on hävettänyt, samoin omien tutoroitavien kanssa samoilla ensimmäisen vuoden kursseilla istuminen. Siitäkin huolimatta, että tiedän muitakin, jotka eivät valmistuneet odotetusti, Rasmussen myöntää.

Valmistumisensa jälkeen Rasmussen menee pariksi kuukaudeksi töihin, säästää rahaa paitsi edessä olevaan muuttoon, myös armeijaan, jonka palvelukseen hän astuu tämän vuoden heinäkuussa.

Kun omat eurot eivät enää veny, Rasmussen on saanut lähipiiriltään lainaa.

Armeijassa hän aikoo miettiä tarkemmin, kumman haaveistaan täyttäisi seuraavaksi: lähtisikö rauhanturvaajaksi luomaan vakaampia olosuhteita niitä tarvitseville vai perustaisiko oman yrityksen, joka aluksi keskittyisi visuaalien ja renderöintien eli havainnekuvien tekemiseen, ja joka voisi myöhemmin kasvaa omaksi arkkitehtitoimistoksi.

– Toisaalta maisterivaiheen käyminen yliopistossakin kiinnostaa.

Se, että Rasmussen malttoi hiljentää, kun keho alkoi piiputtaa, mahdollisti sen, että hän voi ajatella uusia tekemisiä ilolla.

– On parempi olla välillä iloisesti köyhä kuin raataa itsensä niin huonoon kuntoon, ettei jaksa tehdä enää mitään, summaa piipahtamaan tullut Rasmussenin poikaystävä, Jaakko Koivukangas.