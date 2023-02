Nämä lamput kielletään pian Suomessa – EU-direktiivi astuu voimaan

Monella on kotonaan jopa kymmenen vuotta vanhoja lamppuja, joiden myynti loppuu tänä vuonna EU:n alueella. Samalla lamppujen energiamerkinnät muuttuvat entistä tiukemmiksi.

Kestääkö kylpyhuoneen valaisimella kauan ennen kuin valo syttyy? Loisteputkilamppu saattaa vedellä viimeisiään. Jos valaisimeen ei sovi muunlainen lamppu, kannattaa kipaista kauppaan ostamaan varalamppu pian.

Tämän vuoden aikana loisteputki­lamppujen myynti loppuu asteittain. Ensin poistuvat yksikantaiset lamput, joissa on joko pistokanta tai kierrekanta. Niiden viimeinen myyntipäivä on 24. helmikuuta.

Elokuussa on T8- ja T5 -mallisten loisteputkien vuoro. Ne ovat monelle tuttuja, pitkänmallisia loisteputki­lamppuja, joita käytetään paljon esimerkiksi julkisten tilojen valaisemiseen. Kotikäytössä pitkiä loisteputki­lamppuja on usein esimerkiksi kylpyhuoneessa, keittiön lies­ituulettimessa, varastoissa tai muuten kirkkaana yleisvaloina esimerkiksi keittiötason yllä.

– Näiden lamppujen käyttöikä on pitkä, joten monella voi olla kotona kymmenenkin vuotta vanha loisteputki­lamppu, jos se ei ole päivittäin kovin kauan päällä, sanoo johtava asiantuntija Seppo Niemi Turvallisuus- ja kemikaali­virasto Tukesista.

Siksi moni ei edes tule ajatelleeksi, että vanha lamppu voisi kaivata nyt huomiota. Niemen mukaan mitään kiirettä ei kuitenkaan tarvitse pitää, jos valaisimeen sopii vastaava LED-lamppu. Jos on epävarma, millainen lamppu on sopiva, voi neuvoa kysyä esimerkiksi valaisimia ja lamppuja myyvästä liikkeestä.

Loisteputkien joukkokadon taustalla on EU-direktiivi, joka tulee nyt pitkän siirtymäajan jälkeen asteittain käyttöön. Direktiivillä halutaan estää lamppujen sisältämän elohopean päätyminen ympäristöön. Elohopea on vaarallista myös ihmiselle.

– Yksittäisessä loisteputki­lampussa on melko pieni määrä elohopeaa, joten oikein käytettynä se ei ole kuluttajalle vaaraksi. Jos lamppu rikkoutuu ollessaan kuuma, elohopea höyrystyy ilmaan. Ei sitä silti miksikään aikapommiksi voi sanoa, Seppo Niemi sanoo.

Tärkeää on kierrättää vanha loisteputki­lamppu oikein. Osoitteessa kierrätys.info on hakupalvelu, josta voi etsiä lähimmän kierrätyspisteen lampulle.

Loisteputket tekevät pian joukkokadon.

Ledivalaisimet kuluttavat huomattavasti vähemmän energiaa kuin loisteputkilamput. Niiden energiamerkintöjä seuraava on saattanut huomata, että useimpien energialuokaksi on merkitty A tai jopa A+. Merkintöihin on tulossa muutos, joka kertoo entistä tarkemmin myös ledilamppujen välisistä eroista energia­tehokkuudessa.

– Jatkossa A-luokkaan yltävät vain ne lamput, joissa on todella hyvä tehokkuus, eli jotka tuottavat paljon valoa yhtä wattia kohden. Nykyinen A-luokan lamppu voikin jatkossa olla jopa G-luokassa.

Uusia energialuokkia alkaa näkyä kauppojen hyllyillä maaliskuussa.

Moni muistaa vielä, miten vuonna 2009 alkoi hehku­lamppujen vähittäinen poistuminen markkinoilta. Viimeistenkin hehku­lamppujen myynti loppui syksyllä 2012, vaikkakin kaupat saivat myydä varastonsa loppuun tuon jälkeen.

Markkinoille tuli korvaavia tuotteita, mutta osa suomalaisistakin halusi edelleen varmistaa hehku­lamppujen riittävyyden ja osti niitä varastoon.

Seppo Niemi ei usko, että tällä kertaa nähdään hamstraus­buumia, vaikka loisteputkien viimeiset hetket ovat käsillä.

– Ledivaihto­ehtoja on tosi paljon, ja niiden energia­tehokkuus myös houkuttaa. Vanhat lamputkaan eivät muutu käyttö­kelvottomiksi yhdessä yössä direktiivin takia. Jos lamppu toimii, sitä voi toki käyttää edelleen.