Nämä kahdeksan asiaa jokaisen kotoa tulisi löytyä

Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa.

Tiistaina vietetään ensimmäistä kertaa valtakunnallista varautumispäivää. Ukrainan sota ja energiakriisi ovat tehneet varautumisesta ajankohtaista.

Varautumispäivän järjestää Suomen pelastusalan keskusjärjestö. Päivän teema kuuluu: ”varaudu edes vähän”. Parempi on siis varautua edes jotenkin, kuin ei ollenkaan. Kun on varautunut sähkökatkoihin, on varautunut moniin eri häiriötilanteisiin.

Kotona pitäisi voida pärjätä kolme vuorokautta ilman sähköä ja kaupassa tai apteekissa käyntiä. Koostimme Pelastusalan keskusjärjestön ylläpitämän 72tuntia.fi-sivuston ohjeiden perusteella kahdeksan kohdan listan, mitä jokaisen kotoa tulisi löytyä.

1. Pullovesi ja puhtaat kanisterit

Ihminen tarvitsee juodakseen päivittäin noin kaksi litraa puhdasta vettä. Kotona pitäisi siis säilyttää muutamaa litraa kaupasta ostettua pullovettä.

Vesikatko voi johtua esimerkiksi sähkökatkosta tai veden saastumisesta. Yli vuorokauden mittaisissa vesihuollon häiriötilanteissa kunta järjestää usein varavedenjakelun.

Siksi veden kantamiseen on hyvä löytyä puhtaita kanistereita tai kannellisia ämpäreitä.

Lisäksi vettä tarvitaan ruoanlaittoon ja hygieniaan. Kokonaisvedentarve on yhdestä kahteen ämpäriä henkeä kohden vuorokaudessa.

2. Käteinen

Kotivaraseteleiden kannattaa olla pieniä.

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuoksi kyberhyökkäysten riski on koholla, ja iskujen kohteeksi saattavat joutua esimerkiksi pankkipalvelut.

Kyberhyökkäys voi vaikuttaa maksujärjestelmiin. Jos pankkikortti ei toimi, tarvitaan seteleitä ja kolikoita. Seteleiden on hyvä olla pieniä.

3. Ruokaa ja retkikeitin

Kotoa löytyvien ruokien tulisi olla hyvin säilyviä ja helposti kypsennettäviä. Kotivaraan kannattaa sisällyttää nopeasti syötäviä energiapitoisia ruokia, esimerkiksi pähkinöitä tai kuivattuja hedelmiä.

Kotona kannattaa säilyttää ruokaa sen verran, että koko talous pärjää sillä kolmen päivän ajan. Ruuan kannattaa olla pitkään säilyvää ja nopeasti valmistuvaa. Sellaista, jonka kypsentämiseen tarvitaan vain vähän vettä tai joka voidaan syödä kypsentämättä.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön johtaja Mika Gröndahl kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, ettei kotivara tarkoita erillistä boksia, jonne elintarvikkeet kerätään ja jätetään sitten käyttämättä odottamaan kriisiä.

– Kotivara pitää rakentaa niin, että se on normaalia kulutusta, eräänlaista puskuria, hän sanoi.

Lisäksi on hyvä omistaa retkikeitin, ja huolehtia että sen käyttöä varten on tarvittavaa polttoainetta ja tulitikkuja. Jos omistaa lemmikkejä, myös niille kannattaa varata ruokaa.

4. Ensiaputarvikkeet ja lääkkeet

Varautumiseen kuuluu myös ensiapupakkauksen omistaminen. Ensiapu­pakkauksesta löytyy esimerkiksi haavan sitomiseen ja puhdistamiseen tarvittavat välineet.

Häiriötilanteessa lääkkeitä voi olla hankalaa saada tai ne loppuvat apteekeista. Kotoa on hyvä löytyä pahan päivän varalle särkylääkettä ja henkilökohtaisia välttämättömiä lääkkeitä. Suositusten mukaan kotivarasta tulisi löytyä myös joditabletteja. Jodi­tabletteja suositellaan vain 3–40-vuotiaille.

5. Hygieniatarvikkeet

Erikoistilanteessa hygieniasta huolehtiminen on tärkeää. On hyvä varautua vessapaperilla, käsidesillä ja puhdistusliinoilla. Kotona kannattaa pitää myös kasvosuojaimia.

6. Taskulamppu

Sähkökatkoksen aikana etenkin pimeinä talvikuukausina toimimista helpottaa taskulamppu. Otsalamppu on käytännöllinen, sillä se vapauttaa kädet.

7. Patteriradio, pattereita ja varavirtalähde

Paristoilla toimiva radio. Patteriradioita myytiin keväällä 2022 moninkertainen määrä verrattuna vuodentakaiseen.

Häiriö sähköverkossa vaikuttaa arkeen nopeasti. Akuista saattaa loppua virta ja internetiin ei pääse. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan paristoilla toimivaa radiota ja varaparistoja. Puhelinta varten on hyvä omistaa täyteen ladattu varavirtalähde.

Radiota tarvitaan, koska puhelinverkot on suunniteltu toimimaan sähkökatkojen aikana akkuvoimalla enintään muutaman tunnin, joten pääsyä verkkoon tai mahdollisuutta puheluihin ei välttämättä ole.

8. Makuupussi ja lämpimät vaatteet

Suurin osa asunnoista lämpenee sähkön avulla, sillä myös kauko- ja maalämpö tarvitsevat toimiakseen sähköä. Esimerkiksi puutalot kylmenevät talvella 10-asteisiksi alle vuorokaudessa.

Kotoa tulisi löytyä riittävästi lämpimiä vaatteita, makuupusseja ja peittoja.