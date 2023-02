Asiantuntijalta täystyrmäys Huvila & Huussin piharemonteille – ”Minua ottaa aivoon”

TV:ssä esitellyt kesämökkien muodonmuutokset kiukuttavat emerituspuutarhuria. Huvila & Huussin maisemasuunnittelija Kati Jukarainen myöntää, että joskus muutostyöt ”kirpaisevat suunnittelijaakin”.

Kaunis mökki, mutta hieman ahdas ja rempallaan. Iso piha, mutta rehottaa liikaa. Sitten saapuu työryhmä, ja lopussa koko komeus on kuin ammattilehdestä. Mökkiin on saatu lisää tilaa ja piha muokattu uuteen uskoon.

Tämä on se kaava, jolla mökkimiljöön muutosohjelmat yleensä etenevät ja joka tekee ohjelmista suosittuja vuodesta toiseen. Huvila & Huussin tuorein kausi oli viime vuonna jatkuvasti katsotuimpien asiaohjelmien joukossa.

Kaikkia nämä muutosohjelmat eivät kuitenkaan miellytä. Ilmastoaktivisti Ami Värtö twiittasi hiljattain ennen ja jälkeen -kuvat Huvila & huussi ohjelman muodonmuutoskohteesta ja kommentoi niitä kriittiseen sävyyn.

– Siinä hävisi taas yksi mykistävän vehreä luontopiha Huvilan ja Huussin työryhmän käsissä. Ja suomalaisten käsitykset normaalista mökkipihasta muuttuvat jälkimmäisen kuvan suuntaan. Plussaa se, että tällä kertaa puut jätettiin pystyyn, hän kirjoitti.

Julkaisu kirvoitti pitkän keskustelun, jossa osa kommentoijista oli samoilla linjoilla, osa taas piti muutosta hyvänä.

Turkulainen emerituspuutarhuri Aarno Kasvi pitää muutosohjelmien toimintaa järjettömänä.

– Olen välillä katsonut niitä, mutta minua ottaa niin paljon aivoon tämä vihamielinen suhtautuminen luontoon. Ei oteta yhtään huomioon, mitä luonnon hyväksi voisi tehdä, hän sanoo.

Kasvin mielestä on nurinkurista, että ihmiset asuvat ahtaasti steriilissä kaupunkiympäristössä, ja kun ostetaan mökki, sterilisoidaan luonto senkin ympäriltä.

– Jopa asfaltoidaan parkkipaikka autolle, Kasvi puhisee.

– Tehdään aivan ylimitoitetut terassit, eikä tyydytä pieneen polkuun rannalle vaan vedetään metsänpohjaa kunnolla pois. Lopuksi vedetään tilalle valtava tekoruohomatto.

Puutarhuri Aarno Kasvi ei ole muodonmuutosohjelmien ystävä.

Kasvin mukaan toiminnalla köyhdytetään luontoa tietoisesti.

– Kun kaikki kukat jäävät pois, siitä kärsivät kesymehiläiset, villimehiläiset, villiampiaiset, yöperhoset ja kaikki muut, jotka ovat välttämättömiä pikkulinnuille ja lepakoille. Omakotitalotontit pienenevät koko ajan, ja luonnollinen luonto vähenee muutenkin.

Twitter-keskustelussa kritisoitiin muun muassa sitä, että kaikki kannot ja kivet vedetään sileiksi, jotta ne eivät aiheuttaisi vaaraa lapsille, vaikka lapsethan nauttivat eniten kiipeilystä ja hyppimisestä.

Kasvin mukaan asiassa on myös toinen lapsia koskettava puoli.

– Lapsia viedään lääkäriin, kun he ovat allergisia kaikelle. Lapset eivät ole saaneet minkäänlaista luontokontaktia ja luonnollista tarttumaa, että he kehittäisivät vasta-aineita. Tämä on aivan ihmeellistä touhua.

Kasvin mielestä pihan vetäminen sileäksi on typerää siinäkin mielessä, että kesämökillä ei välttämättä vietetä kovin paljon aikaa, varsinkin, jos kesä on kylmä ja sateinen.

– On turha huudella, että tarvitaan kukkaniittyjä ja auringonkukkapeltoja, jos omalla pihalla toimitaan näin, hän sanoo.

Huvila & Huussin maisemasuunnittelija Kati Jukarainen kertoo Ilta-Sanomille, että asukkaiden toiveet ovat pihan suhteen useimmiten sellaisia, että piha on pakko viherrakentaa ja perustaa kokonaan. Sen vuoksi pihoja myllätään niin paljon.

Ella Kannisen mökki koki muodonmuutoksen viime kaudella. Metsittynyt piha vaihtui nurmimattoon.

Luonnontilaisia pihoja ei ohjelmassa ole juuri toivottu, mutta tonteille pyritään aina jättämään luonnontilaisia alueita, jotka ainoastaan siistitään käsin leikkaamalla.

– Meiltä pyydetään luonnon kannalta kestäviä materiaaleja, ja siihen tähtäämme aina. Pyrimme kasvivalinnoissa ottamaan huomioon myös luonnon monimuotoisuutta ja ympäröivää luontoa, Jukarainen sanoo.

Tonteille pyritään myös aina jättämään luonnon kannalta tärkeitä kasveja kuten nokkosia ja isoja puita. Ne eivät välttämättä ole suunnittelualueen keskiössä vaan reunassa tai sen ulkopuolella. Kaikki monivuotiset puutarhakasvit pyritään siirtämään ja sijoittamaan uudelleen. Jukaraisen mukaan ympäröivää luonnontilaista tonttia kunnioitetaan, ja se halutaan pitää mahdollisimman koskemattomana.

– Puiden kaataminen herättää keskustelua. Varsinkin, jos puita on kerralla kaadettu paljon. Se kirpaisee aina suunnittelijaakin, eikä se ole ikinä tavoite. Välillä puita kaadetaan siitäkin syystä, että mökkiläinen niin toivoo. Näitä toiveita on kunnioitettava.

Joskus syitä puiden kaatoon ei avata ohjelmassa. Esimerkiksi kirjanpainaja on voinut valloittaa pihan kuusimetsän.

Kati Jukaraisen mukaan vain harva mökinomistaja toivoo luonnontilaista pihaa.

Jukaraisen mukaan asiakkaiden toiveista voidaan poiketa, jos ne kolhivat luontoa liikaa. Tällainen voi olla esimerkiksi rannan ruoppaaminen.

Hän myös toteaa, että kestävä kehitys on otettu vuosi vuodelta paremmin huomioon ohjelmassa. Ylimääräisiä ajoja pyritään välttämään, viheralueet perustetaan huolella ja kestävään kehitykseen liittyviä vinkkejä jaetaan ohjelmassa paljon.

– Hyödynnämme pihoilta löytyviä asioita, kuten kiviä, puutavaraa, koriste-esineitä ja kalusteita. Kaadettuja puita on myös kuivatettu ja niistä on rakennettu uutta.

– Ohjelmassa kaikki on vastarakennettua. Tilanne on täysin erinäköinen parin vuoden päästä, kun kasvit ovat päässeet vauhtiin. Varsinkin puiden kasvu ottaa vuosia, hän huomauttaa.

Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.