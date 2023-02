Kun bakteeriopin professori menee ravintolaan, hän tarkistaa aina yhden asian – ”Ei anna hyvää kuvaa paikasta”

Bakteeriopin professori Pentti Huovinen kertoo, miten hyvää hygieniaa saa ylläpidettyä niin julkisissa tiloissa kuin kotona.

Pentti Huovinen on Turun yliopiston bakteeriopin professori ja Turun yliopistollisen keskussairaalan laboratoriotoimialueen ylilääkäri.

Kun Turun yliopiston bakteeriopin professori ja Turun yliopistollisen keskussairaalan laboratoriotoimialueen ylilääkäri Pentti Huovinen kohtaa tuttavan, hän ei tervehdi perinteiseen tapaan kätellen.

Sen sijaan hän suosii kumarrusta tai nyrkkitervehdystä, joka tunnetaan myös englanninkielisellä sanalla fist bump.

Bakteeriopin professorille tapa on osa hygieniakäytäntöä, joka on juurtunut hänelle ammatin kautta selkärankaan.

– Suuri osa pöpöistä leviää käsien välityksellä, Huovinen muistuttaa.

ISTV mittasi arjen bakteeripesäkkeitä luminometrillä. Katso alla olevalta videolta, minkä verran pöpöjä löytyi ostoskärryistä, hissistä, vessasta ja niin edelleen:

Vastaavat tervehdystavat tulivat pandemia-aikaan suosituiksi myös muille suomalaisille. Samalla yleinen hygieniatietoisuus nousi.

Huovinen seurasi mielissään, kuinka ammattikasvattajat opettivat päiväkodeissa ja kouluissa lapsille tehokkaasti käsihygienian tärkeyttä.

– Kyseessä on tuleva sukupolvi, joka tulee jatkossa toimimaan tässä yhteiskunnassa. Olkaamme siis iloisia, jos uusi sukupolvi pystyy parempaan kuin mihin me pystymme, Huovinen sanoo.

Meillä aikuisilla hygieniakäytännöt ovat vähän niin ja näin.

Kun Me Naiset kysyi vuonna viime vuonna yli 150 000 ihmiseltä, kuinka moni heistä laistaa käsienpesusta vessassa käynnin jälkeen, vastaukset yllättivät.

Kätensä pesi vessakäynnin jälkeen aina vain 77 prosenttia vastanneista.

Vastaajista 17 prosenttia ilmoitti pesevänsä kädet yleensä vessakäynnin jälkeen ja viisi prosenttia kertoi käsien pesun riippuvan siitä, mitä vessassa tekee. Yksi prosentti eli yli 1 500 suomalaista tunnusti pesevänsä kädet vain joka toisella vessakerralla tai sitäkin harvemmin.

Ole tarkka hygieniasta julkisten tilojen vessoissa

Huovinen muistuttaa, että Suomessa riski sairastua vakavasti epähygieenisten olojen takia on toki muuta maailmaa paljon pienempi.

Tietyissä, usein julkisissa paikoissa, riskit kuitenkin kasvavat.

Bakteeriopin professori tutustuisikin ravintolan vessaan ennen menun selaamista ja ruoan tilaamista.

– Vanha sanonta nimittäin sanoo, että sellainen keittiö kuin vessa. Jos vessa ei ole kunnossa, se ei anna hyvää kuvaa paikasta.

Vessakäynneistä tiedetään jo aiemmin se, että esimerkiksi noro- ja rotavirukset kulkeutuvat ulosteen mukana pyttyyn, josta ne leviävät edelleen ympäristöön aerosolina, kun vessassa kävijä vetää vessan. Siksi vanha suositus pytyn sulkemisesta vessakäynnin jälkeen kannattaa.

Aerosolit leviävät myös, jos kädet kuivaa monessa paikassa yleisellä ilmapuhaltimella.

Vessasta saatu tartuntariski kasvaa julkisissa tiloissa. Niissä käy ihmisiä eri puolilta maailmaa, ja osa heistä on taudinkantajia.

– Oma havaintoni on, että on paikkoja, joissa hygienia-asiat on hoidettu mallikelpoisesti ja paikkoja, joissa asioista ei ole välitetty. Yleisesti ottaen julkisten tilojen pitäisi olla hygienialtaan aina korkeatasoisempia kuin koti, sanoo Huovinen.

Bakteeriopin professori on sitä mieltä, että julkisissa rakennuksissa tulisi satsata hygienian lisäksi myös ilmanvaihtoon.

– Sairaaloiden teho-osastoilla tehokas ilmanvaihto vähentää sairastumisriskit minimiin.

Energiakriisi voi vaikuttaa kuitenkin päinvastaisesti. Monessa rakennuksessa satsataan nyt pikemminkin energiatehokkuuteen kuin ilmanvaihtoon.

– Toimiva ilmanvaihto ei aina ole halvin ratkaisu. Tässä olisi kehittäjille ja keksijöille runsaasti työtä.

Laita wc:n kansi kiinni, anna tiskirätin kuivua

Julkisten tilojen lisäksi hygieniaan tulee tietenkin satsata myös kotona, vaikka se onkin tautien leviämisen suhteen turvallisempi paikka.

Yleensä emme sairastu omista bakteereistamme, mutta mikrobien siirtymistä ihmisten välillä on usein vaikea estää.

Sairastuminen on mahdollista, jos tautia kantava asuinkumppanimme käyttää vessaa, mutta unohtaa laittaa wc:n kannen kiinni käytön jälkeen. Silloin ympäristöön voi levitä vaikkapa rota- tai noroviruksia.

– Käytännössä ne leviävät aerosolina iholle ja limakalvoille sekä pinnoilta iholle ja sitä kautta eteenpäin, Huovinen kertoo.

Keittiössä riskit liittyvät huonoon käsihygieniaan. Siksi kädet pitäisi aina pestä ennen ruoanlaittoa sekä jokaisen työvaiheen välissä.

Huovinen satsaisi keittiössä myös siihen, että tiskirätin antaisi kuivua kunnolla.

– Bakteerit nimittäin pitävät kosteasta.

Millä tahansa keinoilla ei kodin siisteyttä kannata ylläpitää. Esimerkiksi desinfioivat siivousaineet eivät lähtökohtaisesti kuulu kodin siivousainevalikoimaan.

Filosofian tohtori ja siivouskemian asiantuntija Tuula Suontamo muistutti aiemmin Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa, että desinfioivia siivousaineita on kuitenkin lupa käyttää poikkeustapauksessa.

Jos perheessä on oksennustautia tai ripulia, voi desinfioivan siivousaineen ottaa avuksi.

