Ville rakensi itselleen minitalon 35 000 eurolla – sitten koitti talvi ja todellisuus iski vasten kasvoja

Muutama vuosi minitalossa riitti Ville Aholle. Nyt hän etsii kodilleen kesäsijoituspaikkaa.

Ville Ahon minitalossa on 16 neliötä. Koti on talviasuttava.

Juttu on julkaistu alun perin 4.10.2022

– Asuin minitalossa kolme-neljä vuotta. Se aika toi realismia mukaan. Pimeinä ja märkinä talvikuukausina aloin ymmärtää, että asuinsijainti on minulle tärkeä. En halua olla liian eristyksissä, kertoo Ville Aho.

Ajatus pienemmistä ja ennen kaikkea edullisemmista neliöistä kiehtoo monia.

Harva kuitenkaan menee niin pitkälle kuin IT-alan yrittäjä Aho, joka testasi käytännössä, mitä minitalossa asuminen edellyttää.

Vuonna 2017 hän osallistui filosofi Henri Lokin järjestelmälle kurssille, jossa opetettiin pientalon suunnittelua ja toteuttamista.

Aho aloitti stressaavan projekti, jonka aikana hänen kärsivällisyyttään koeteltiin moneen otteeseen.

– Minitalojen ekologisuus, edullisuus ja luonnonläheisyys houkuttelivat. Toki vapauskin kiehtoi, sillä en tarkkaan tiedä, missä haluan asua. Rakennusprojekti oli kuitenkin vaikea, Aho kuvailee.

Minitalon rakentaminen vei Ahon elämästä kahdeksan kuukautta. Säästöjäkin tarvittiin. Materiaaleihin ja ulkopuoliseen apuun meni 35 000 euroa.

Minitalossa on pieni keittiö, josta löytyy muun muassa kaasuliesi, tiskikaappi ja säilytystilaa.

Lopputulos kuitenkin palkitsi, sillä Aho pääsi lopulta muuttamaan sini-oranssiin, pulpettikattoiseen kotiinsa.

” Kulut olivat 50–100 euroa kuukaudessa.

Minikoti on sympaattinen näky jo kokonsa puolesta. Neliöitä siinä on vain 16, mutta sisältä löytyvät kaikki tavalliseen elämään tarvittavat tilat.

Talon alakerrassa on pieni keittiö ja olohuone televisionurkkauksineen. Yläkerrassa on makuuparvi, jossa on lisää nukkumatilaa.

Olohuone sijaitsee alhaalla.

Minitalossa on kamina, jossa Aho polttaa puuta. Kodissa on myös erillinen sähköpatteri.

Koti lämpiää erillisen sähköpatterin ja kamiinan avulla.

– Lämpö riittää myös pakkasella, mutta kovalla pakkasella puuta saa polttaa useamman kerran päivässä, Aho kertoo.

Veden hän saa vesijohdon avulla tontilla olevasta kaivosta. Vessana on erotteleva kuivakäymälä, josta nesteet menevät säiliöön talon alle.

Aho on satsannut kotinsa rakennusterveellisyyteen. Talon rakenne on hengittävä, ja eristeenä on käytetty muun muassa ekovillaa.

Vessa ja suihku ovat samassa tilassa. Vessa on erotteleva kuivakäymälä.

Runsas ikkunapinta-ala tuo tilantuntua.

Monista muista minitaloista Ahon liikuteltava koti eroaa siinä, että ikkunapinta-alaa on paljon.

– Se tuo tosi paljon tilantuntua. Luonto on nähtävillä, mikä on etenkin kesäkaudella kiva. Talvikaudella ikkunoita kannattaa laittaa peittoon.

Asumiskulut 50–100 euroa kuussa

Minitalon vahvuutena ovat edulliset asumiskustannukset.

Viimeksi Aho asui talossaan Inkoossa, jossa hän maksoi maanomistajalle tonttivuokraa. Veden hän sai maanomistajan kaivosta. Sähköt tulivat vuokranantajalta.

– Tonttivuokra on 250 euroa, muut asumiskulut 50–100 euroa kuukaudessa. Talossa on toki aina myös pientä remontoitavaa. Tässä pinta-alaa on kuitenkin niin vähän, että mikä tahansa urakka pysyy maltillisena.

Lisää makuutila löytyy ylhäältä parvelta.

Aho kertoo siirtäneensä minitaloa pariin otteeseen, traktorin ja rekan avustuksella.

Aiempi asuinpaikka sijaitsi Espoossa.

– Talon liikutteleminen on kuitenkin aikamoinen projekti. En siis lähde tämän kanssa noin vain reissuun, vaikka sitä kysytään usein.

Liikuteltavan kodin hankkiminen edellyttää myös yhteyttä kunnan viranomaisiin.

Riippuu kunnasta, tarvitaanko lupaa ylipäätään. Joskus talon parkkeeraamiseen tontille tarvitaan toimenpidelupa tai rakennuslupa.

”Kaipaan hieman enemmän mukavuutta”

Ville Aho kertoo valinneensa elämäntapansa, joten yksinkertainen, luonnonläheinen ja ekologinen arki kiehtoo häntä yhä.

Arki minitalossa on kuitenkin ohi.

Käytäntö opetti Aholle, että elämä maaseudun rauhassa, kaukana ihmisistä, oli hänelle liian epäsosiaalista.

Myös tilanpuute alkoi vaivata.

– Jos rakentaisin minitalon uudestaan, satsaisin oleskelutiloihin. Nyt siellä ei ollut tilaa venyttelylle oikeastaan ollenkaan. Etenkin talvikaudella, kun olin enemmän sisällä, aloin ymmärtää, että kaipaan hieman enemmän mukavuutta.

Tällä hetkellä Aho etsii minitalolleen uutta paikkaa, jossa hän voisi käyttää sitä vapaa-ajanasuntona.

Ville Aho etsii kumppaninsa kanssa talolle rauhallista ympäristöä, jossa voi viettää suomalaista mökkielämää.

Viime kesänä Aho laittoi minitalonsa myyntiin, ja kiinnostuneita riitti, mutta riittävän korkeita tarjouksia hän ei saanut. Minikodilla on Aholle tunnearvoa, joten puoli-ilmaiseksi hän ei siitä halua eroon.

” Etsimme suomalaista mökki-idylliä eli rauhallista ympäristöä, jossa on hieman matkaa naapureihin. Uimakelpoinen järvi ja sauna ovat haaveissamme.

Tällä hetkellä Aho etsii minitalolleen uutta paikkaa, jossa hän voisi käyttää sitä vapaa-ajanasuntona. Ahon kanssa mökkiunelman jakaa kumppani, jonka kanssa on tarkoitus mökkeillä kesäisin ja pitkinä viikonloppuina myös talvella. Pariskunta etsii myös yhteistä kotia.

– Minitalolle etsimme suomalaista mökki-idylliä. Meille kävisi hyvin, että minitalo sijoittuisi olemassa olevalle mökkitontille. Uimakelpoinen järvi ja sauna ovat haaveissamme. Sopiva matka Helsinkiin olisi pari tuntia.