Teinipojat hikoilivat lauteilla, kun eläkeläisrouva yllättäen avasi oven – tällaisia ovat kauhujen naapurit

Naapureiden törttöilyt ja tavat herättävät erityisen helposti raivoa. Miten suhtautuisit roskiskyttääjään tai saunaan tungeksivaan naapurin mummoon?

Naapurin pienetkin ärsyttävät teot saavat kupin nurin melko äkkiä. Toisinaan naapuri voi olla suoranainen ahdistelija tai kiusankappale. Kysyimme jälleen lukijoiltamme kokemuksia piinaavista ja kummallisista naapureista. Kertomuksia kertyi jälleen suuret määrät, mikä kertonee siitä, että elo naapureiden kanssa ei aina ole ongelmatonta.

” Aina kun miesystäväni tuli käymään, naapurin rouva tuli lainaamaan sokeria, leivinpaperia, munia ja milloin mitäkin. Ei koskaan muulloin. Tiedettiin, että miehen tultua kylään kohta soi ovikello. Hauskaa. Nainen, 67

” Muutimme vuokralle rivitaloon vastasyntyneen tyttäremme ja kahden koiran kanssa. Vieressämme asui keski-ikäinen lapseton pariskunta. Rouva kävi välillä jakamassa neuvojaan vauvan hoidosta. Kun olin joistain asioista eri mieltä, hän alkoi kiusaksi häiritä koiriamme koputtelemalla ikkunoihin ja kaivoi ulko-ovemme vierestä ylös kauniin syyshortensian. Päätimme muuttaa muualle. Nainen, 54

” Naapurit peukuttavat, kun minä 86-vuotiaana teen lumityöt. Voisivat tulla auttamaan, kun on kerran aikaa olla ikkunassa. Vastaaja, 86.

Sille on syynsä, miksi juuri naapurin teot ja tavat ärsyttävät – myös silloin, kun tämä ei edes tahallaan tarkoittaisi mitään pahaa.

Kun naapuria ei kunnolla tunne, vieraan ihmisen piirteet ja tavat alkavat turhauttaa: riita muuttuu omassa päässä helposti paljon dramaattisemmaksi, kuin mitä se oli alun perin, sanoi naapuruussovittelija Jens Gellin aiemmin Ilta-Sanomille

Vaikka vihaisten heippalappujen ja karmivien naapurikertomusten määrästä päätellen voisi toisin luulla, Gellin huomautti, että todellisuudessa on varsin vähän sellaisia riidanhaluisia ihmisiä, jotka joutuvat aina hankauksiin naapureiden kanssa.

Sen sijaan Suomessa on paljon riitaa pakoilevia ihmisiä, jotka eivät osaa ratkoa erimielisyyksiä oikein, hän huomautti.

– Tästä johtuu se, että riippumatta yhteiskuntaluokasta, varallisuudesta tai asuinpaikasta, kaikilla ihmisillä kuppi menee nurin jossakin vaiheessa. Joillakin aikaisemmin ja joillakin vähän myöhemmin.

” Meidän taloyhtiössämme naapureilla on tapana valittaa etukäteen. Sen sijaan, että sanottaisiin vaikka hei, niin törmätessä naapurimme muistuttavat taloyhtiön säännöistä varmuuden vuoksi: esimerkiksi, että ethän heitä roskia pihaan, vaikka itsellä ei edes olisi kädessä mitään roskia. Raivostuttavaa. Huomauttelisivat edes syystä. Nainen, 34

Suomalaisten yleinen ongelma on Gellinin mielestä se, ettei asioista osata puhua.

– Ei mennä suoraan kysymään, tulevatko häiritsevät äänet teiltä. Sen sijaan mennään soittamaan ovikelloa ja sanotaan, että täältä tulee meteliä ja pitäkää turpanne kiinni, Gellin kuvaili.

Myös äkäiset heippalaput harvoin tuottavat toivottua tulosta, vaan ainoastaan kaivavat vihan kuoppaa entistä syvemmäksi.

– Lappuja ei pitäisi ikinä jättää. Suomalaiset kokevat erityisesti nimettömänä jätetyn lapun hirvittävän loukkaavana, Jens Gellin sanoi toisessa haastattelussa.

” Ulkomailla ollessani sain isännöitsijältä puhelun, jossa kerrottiin naapurin valittaneen asunnostani tulevasta metelistä. Kun palasin, lappu aiheesta oli myös laitettu postiluukusta. Läsnäoloni ilmeisestikin vähentää asunnosta kantautuvia ääniä, koska valituksia aiheesta ei ole tullut. Mies, 45

” Alakerran naapurini parvekkeen poistovesiputki meni tukkoon. Hän lähetti avauksesta aiheutuneen laskun minulle ilmoittamatta asiasta mitään. Tämä meni myös huoltoyhtiölle läpi. Meni ihan perintään asti, kun riitautin asian. Mistä ihmeestä lie päätteli, että alimman kerroksen roskatukos johtuu juuri kerrostalon toisessa kerroksessa asuvasta. Samainen naapuri myös väitti koirani olevan ongelmahaukkuja ja kuulevansa tämän kävelyn kattonsa läpi, vaikka koira oli kuukausia tekemässä pentuja muualla. Nainen, 34

” Yläkerran naapureiden koira ulvoi päivät pitkät, eikä tälle saatu lukuisista huomautuksista huolimatta tehtyä mitään. Naapureiden ollessa kotona koira oli hiljaa, mutta silloin ihmiset puolestaan pudottelivat jotain kovaa pomppivaa palloa lattiaan kymmeniä kertoja päivässä. Olin menettää järkeni.

” Pyytäessäni välttämään iskuja lattiaan sain vastaukseksi saarnan siitä, miten olen "valinnut asua kerrostalossa". Minusta kerrostalon valinneella on myös velvollisuus ottaa muut huomioon. Mies, 37

Naapurin kanssa kannattaa pyrkiä sopuun siis ennen kaikkea keskustelemalla rauhallisesti ja hyvissä ajoin.

Mitä tahansa käytöstä ei pidä tietenkään sietää tai hyväksyä: Jotkut teoista ovat selkeästi luettavissa rikoksiksi, jolloin on syytä tehdä ilmoitus viranomaisille. Esimerkkinä tästä on ilkivalta tai naapurin seksuaalinen ahdistelu.

” Taisi olla vuosi 1996, kun muutin opintojeni vuoksi toiselle paikkakunnalle kimppakämppään. Ongelmaksi muodostui kuitenkin perverssi naapuri, joka pudotteli postiluukusta lippulappusia, että saisiko käytettyjä alushousuja. Lopulta joulun aikaan saimme itse postiluukusta mustat pitsialushousut ja joulukortin. Nainen, 46

” Meillä naapuri kaiveli roskikset, ja kävi levittelemässä mielestään sopimattomia roskia sisältävät pussit talojen pihoille. Kerran, kun olimme lähdössä autolla pihasta, hän seisoi keskellä pihatietä lapion kanssa valmiina lyömään. Öisin naapuri saattoi tulla soittelemaan ovikelloja, kun halusi keskustella asioista. Hän poistui vasta poliisin tultua. Nainen, 51

Liian utelias naapuri

Monia naapurissa ärsyttää se, että he ovat liian uteliaita toisten yksityiselämästä. Naapurin tungetteleva käytös voi alkaa ahdistaa niin, että tätä tekee mieli vältellä kaikin mahdollisin keinoin – ja se jos mikä kuormittaa mieltä. Naapurisuhteissakin on kyse eräänlaisista, jopa vuosikausia kestävistä lähisuhteista, Jens Gellin on huomauttanut.

– Arjesta tulee tavattoman raskasta, jos kotoa poistuessa täytyy aina pelätä, onko naapuri pihalla tai rappukäytävässä vastassa. Kyllä se aika paljon rajoittaa elämää ja asumista, jos on hirveä huoli koko ajan päällä, Gellin sanoi.

” Erään kerran olin viemässä roskapusseja kerrostalomme roskakatokseen. Kun tulin takaisin, naapuri kurkisteli omasta ovenraostaan. Hän sanoi nähneensä, kun vein pusseja roskikseen ja alkoi udella, mitä niissä oli. Nainen, 49

” Olin pitkään poissa kotoa, ja kun tulin takaisin, seinänaapuri aloitti kyselyn, että eikö minulla ole enää kavereita, kun ei suihkun ääniäkään kuulu. Vastasin siihen, että koska en ole ollut kotona, niin ei ole käynyt ketään muutakaan asunnossani. Nainen, 27

” Muutimme uuteen taloyhtiöön. Naapuri oli kytännyt, milloin vein ensimmäisen kerran roskia ja käynyt sitten tonkimassa, mitä olin sinne vienyt. Tuli vielä minulle kertomaan löydöksistään: Hän oli laskenut jopa peltitölkkien määrän ja avannut kissanhiekkapussitkin tutkiakseen, ettei niiden mukana ole mennyt väärään roskikseen jotain sinne kuulumatonta. Lajittelen siis aina roskat. Nainen, 48

” Naapurissa asui eläkeläisrouva, joka käveli suoraan sisään tarkastelemaan paikkoja, jos ulko-ovi ei ollut lukossa. Kerran hän avasi jopa saunan oven, jonka lauteilla lukioikäiset poikani saunoivat ja alkoi vain jututtaa häkeltyneitä poikia.

” Jos meille tuli vieraita, nainen tunki sisään samalla oven avauksella. Jos olin kotona loma-aikaan, hän tunki sisälle seuraa pitämään, ettei tarvitse yksin aikaa viettää. Hermot olivat kireällä, mutta yritin jaksaa ja vältellä mummoa. Nainen, 64

” Kerrostalossani kaikkien postit tulivat ulko-oven luukusta rappukäytävän lattialle. Yksi naapuri haki siitä päivällä töissä ollessani minunkin postiani, vaikkei niin oltu sovittu. Hän otti lehteni luettavakseen ja palautti seuraavana päivänä samaan paikkaan. Hän myös availi kirjeitäni ja teippasi ne takaisin kiinni. Asensin ulkoseinään oman lukollisen laatikon, minkä jälkeen sain postini suoraan itselleni. Nainen, 73

” Edellisen taloyhtiömme puheenjohtaja piti varmaan kirjaa muiden menoista. Kun eräänä aamuna lähdin tuntia myöhemmin töihin kuin normaalisti, hän kertoi, kuinka olin lähtenyt "myöhässä" töihin”. Ja jos vaimoni naispuolisia kavereita kävi meillä kylässä, ja poistuin samaan aikaan heidän kanssa ulos, alkoi pyöriä huhuja, että pyöritän useampaa naista samaan aikaan. Mies, 25