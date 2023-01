Jyväskylässä tuli myyntiin omakotitalo, jonka sisältä paljastuu todellinen yllätys – ”Jos sisustus on jollekin liikaa...”

Talon myynti-ilmoituksessa huomiota on herättänyt olohuoneessa oleva veikeä liukumäki.

Jyväskylässä on kaupan 1940-luvulla rakennettu, 125-neliöinen omakotitalo, joka on kuin suoraan pienen lapsen päiväunista.

Keskelle olohuonetta kiemurtelee nimittäin yläkerrasta kirkuvan keltainen, putken mallinen liukumäki. Siitä perheen tytär tupsahtaa ulos vähintään kerran päivässä suoraan ruokapöydän ääreen.

Massiivisesta liukumäkiviritelmästä huolimatta olohuoneeseen on jäänyt reilusti tilaa.

Eivätkä lapset ole ainoita, jotka innostuvat omaperäisestä sisustusratkaisusta. Talon omistaja on kertonut LKV Savolinin kiinteistövälittäjä Liisa Kulmalalle, että myös aikuiset mahtuvat laskeutumaan portaiden sijaan liukumäkeä pitkin.

– Tämä perhe on muutenkin todella aktiivinen. Kun ensimmäistä kertaa kävin katsastamassa taloa, olohuoneeseen oli viritelty myös skeittiramppi. Se on kuitenkin nyt laitettu syrjään, Kulmala naurahtaa.

Liikunnallisen perheen lapset ovat myös innokkaita skeittajia, mikä näkyy sisustuksessakin.

Kaksikerroksisesta talosta löytyy toki myös tavalliset portaat myös niille, jotka eivät rohkene laskea liukumäkeä.

Liukumäki oli aluksi puhtaasti perheen äidin haave, sillä muuttaessaan taloon lapset olivat vielä hyvin pieniä.

– Hänelle oli itsestäänselvyys, että jos talossa on kaksi kerrosta ja riittävästi tilaa, sinne hankitaan ehdottomasti myös liukumäki, Kulmala sanoo.

Liukumäen suuaukko on viritelty lastenhuoneeseen itse vanerilevystä.

Yhteydenottoja satelee välittäjälle

Erikoinen sisustusratkaisu pistää selkeästi asunnonostajien silmään Etuovi.com-sivustolla, jossa talon myynti-ilmoitus on ollut vasta muutaman päivän. Siinä ajassa Kulmalalle on nimittäin tullut jo kymmeniä yhteydenottoja. Yksi näyttökin on jo ehditty järjestää.

– Varmasti liukumäki herättää huomiota, sillä kuvilla on iso merkitys asuntokaupassa. Mutta on tämä talo muutenkin sijainniltaan hyvä, ja remontteja on tehty paljon. Hintakin on järkevä. Uskon, että nämä seikat kiinnostavat ennen kaikkea potentiaalisia ostajia, Kulmala tuumaa.

Sisäliukumäen lisäksi lasten unelmatalon pihalla on myös kiipeilyteline. Kiinteistöä kaupataan 249 000 euron hintaan.

Yhteyttä ottaneet asiakkaat eivät Kulmalan mukaan ole oikeastaan edes kyselleet liukumäestä sen enempää, vaan he ovat halunneet kuulla tehdyistä remonteista ja talon kunnosta.

– Ja jos huvikumpumainen sisustus on jollekin liikaa tai tarpeeton, liukumäki on myös aika helposti poistettavissa, Kulmala sanoo.

Välittäjän vertailukohdaksi nostama Huvikumpu oli tietysti kirjailija Astrid Lindgrenin luoman Peppi Pitkätossun leikkisä ja värikäs kotitalo.

Talon yläkerta on ollut lasten valtakunta.

Kohteesta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.