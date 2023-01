Kysely: Kolme neljästä on pilannut vaatteensa pesemällä ne väärin – vältä näitä mokia

Kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset voisivat parantaa vaatehuoltotaitojaan. Vain 26 prosenttia vastaajista ei ole koskaan turmellut vaatetta pesussa.

Jopa 70 prosenttia suomalaisista on joskus pilannut vaatteensa pesemällä sen väärin. Yleisin moka on pyykkikoneessa värjäytynyt vaate. Varsin usein vaaleiden pyykkien joukkoon eksyy yksi punainen sukka, ja lopputuloksena on hennon vaaleanpunaisia vaatteita.

Etenkin uusista vaatteista voi lähteä paljonkin irtoväriä ensimmäisessä pesussa, joten ne kannattaa pestä erikseen tai muun saman värisen pyykin kanssa.

Tulokset selviävät tekstiilipalveluyritys Lindströmin Kantar TNS:llä teettämästä kyselytutkimuksesta.

Lindströmiltä muistutetaan, että vaatteiden peseminen oikein on myös ympäristöteko. Tutkimuksen mukaan suomalaiset voisivatkin parantaa vaatehuoltoon liittyvää ympäristötietoisuuttaan, sillä yli puolet vastanneista pesee joskus vajaita koneellisia ja yhtä yleistä on pyykkikoneen täyttäminen liian täyteen.

Vajaat koneelliset kuluttavat sähköä, vettä ja pesuainetta turhaan. Liian täysissä koneellisissa pesuteho puolestaan jää huonoksi.

Sukkien hukkaaminen pesun yhteydessä on yleinen pyykkimoka. Monet puhuvat jopa sukkia syövistä pesukoneista. Jos haluaa pitää parit yhdessä, voi käyttää pyykkiklipsejä tai pestä pikkupyykin pesupusseissa.

Väärät lämpötilat

Toinen yleinen virhe on vaatteiden peseminen väärissä lämpötiloissa. Tällöin vaate saattaa kutistua. Kutistumisesta on kokemusta 43 prosentilla suomalaisista. Etenkään villa, silkki tai muut herkät luonnonkuidut eivät kestä liian korkeita lämpötiloja. Myös liian voimakas linkous voi pilata tekstiilin.

Pesuaineen annosteluohjeisiin ja vaatteiden pesuohjemerkintöihin kannattaa tutustua tarkasti. Usein vaatteet kestävät kovempia lämpötiloja kuin pesulapussa ohjeistetaan, joten ihmiset saattavat soveltaa pesuohjeita turhankin rohkeasti.

Työtehoseuran tutkija Tarja Marjomaa kertoi aiemmin Ilta-Sanomille pyykinpesun olevan arkinen taitolaji.

– Esityöt vaativat tietenkin hieman perehtyneisyyttä, jotta osaa esimerkiksi lajitella pyykin oikein likaisuuden ja värien perusteella, hän sanoi.

Vaate voi myös hajota pesussa. Monissa vaatteissa on tarranauhoja, vetoketjuja, koristenastoja tai muita teräviä kohtia, jotka saattavat koneessa pyöriessään rikkoa etenkin hentoja tekstiilejä.