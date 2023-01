Kouvolassa kaupan todellinen harvinaisuus – ”Olen esitellyt kohdetta varmaan 20–30 kertaa”

Kouvolassa myydään asumiskäyttöön vuonna 1913 rakennettu vanha kasarmisauna.

Kouvolan kasarmialueelta sotilaat marssivat pois vuonna 2004. Tyhjilleen jäänyt armeijan kasarmialue siirtyi ensin kaupungille, mutta myöhemmin osa rakennuksista on siirtynyt yksityisomistukseen.

Nyt alueella on myynnissä asunnoksi entinen sauna ja välinevarasto. Harvinaisen kohteen välittäjä ja Kotikenttä Oy:n yrittäjä Mikko Parikka kertoo, että kiinnostuneita on riittänyt. Kohteesta oli tehty jo kaupatkin, mutta ne peruuntuivat.

– Olen esitellyt kohdetta varmaan 20–30 kertaa, Parikka sanoo.

Myytävän kiinteistön pohjapiirros näyttää tältä.

Kolmesataaneliöisen tiilirakennuksen ja tontin hintapyyntö on 25 000 euroa. Hinta kuulostaa pieneltä harvinaisesta kiinteistöstä, mutta kohde on mittavien remonttien tarpeessa.

– Sähköt, vesiliitännät ja viemäröinnit kohteessa on. Muuten rakennus vaatii mittavia investointeja, sillä saunatiloihin on koskettu viimeksi arviolta 1970–80-luvuilla. Varasto-osa on sisältä betonia ja tiiltä, Parikka kertoo.

Remonttia ei voi toteuttaa myöskään ihan miten tahansa, sillä kohde on suojeltu Museoviraston toimesta. Julkisivu, katto, ikkunat ja ovet täytyy entisöidä suojeluohjeiden mukaan.

Harvinainen sotilaskohde, muttei ainoa laatuaan

Kouvolan entiselle kasarmialueelle on muuttanut jo väkeä. Vuonna 2019 Asuntomessut pystytettiin Kouvolan kasarmialueelle, jossa yksi messukohde oli tällä hetkellä myynnissä olevan saunarakennuksen tavoin suojeltu ulkoapäin.

Vuoden 2019 Kouvolan asuntomessuilla kohde numero 6 oli jo valmiiksi alueella sijaitseva vanha kasarmirakennus.

Kouvolan asuntomessukohde numero 6, Muusikon talo, sisältä.

Myös Espoossa tuli syksyllä myyntiin entinen armeijan kohde. Pitkään armeijan käytössä ollut Kytö-saari, pikkusaaret Norra ja Södra Kytökäringen sekä yli 10 pikkuluotoa tulivat myyntiin avoimella tarjouskaupalla.

Kytö-saari sijaitsee Espoon edustalla.

Saaristoalueella sijaitsee muun muassa1930-luvulla rakennettu tykistön tulenjohtotorni, joka on edelleen armeijan vuokraama. Lisäksi alueella on tyhjilleen jääneitä vanhoja puisia puolustusvoimien rakennuksia, ruokala ja saunarakennus mukaan lukien.

