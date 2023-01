Jukka-Pekka heräsi joka aamu päänsärkyyn – lukuisat suomalaiset sortuvat nyt kovilla pakkasilla tähän virheeseen

Kun pakkanen kiristyy ja sähköäkin pitäisi säästää, moni suomalainen ryhtyy tukkimaan liikaa. Se voi olla haitaksi niin rakenteille kuin terveydelle.

Sähkönhinnan nopea nousu, inflaatio ja yleinen maailmantilanne ovat saaneet monet etsimään kotiinsa tai mökkiinsä nopeita säästöratkaisuja. Kun säät viilenevät, säästöä haetaan esimerkiksi asunnon eristämisellä.

Jos säästövimma menee liian pitkälle, lopputulos voi vahingoittaa niin rakenteita kuin asukkaan terveyttä.

PRRK:n eli Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskus ry:n Jukka-Pekka Pentikäinen ja Raksystemsin Inspections & Surveys B2C -liiketoimintajohtaja Kim Malmivaara kertovat vinkkinsä pientalojen asukkaille.

1. Älä tuki ilmanvaihtoventtiilejä tai sammuta koneellista ilmanvaihtoa

Riittävä ilmanvaihto takaa, että esimerkiksi peseytymisestä tai pyykinpesusta tuleva kostea ilma poistuu kodista, eikä tiivisty rakenteisiin.

Jos korvausilmaa ei tule hallitusti venttiileistä, sitä tulee rakennukseen rakenteiden kautta. Tällöin korvausilma on epäpuhdasta, mikä voi aiheuttaa ihmisille asumisterveydellisiä haittoja.

– Omassa lähipiirissäni olen törmännyt sellaiseen, että asukkaat ovat laittaneet ilmanvaihtoventtiileitä kokonaan kiinni tai tukkineet niitä eristysvillalla. Jos ilma ei vaihdu, äkkiä käy niin, että koko sisäilman kosteus nousee, ja se voi pitkän päälle aiheuttaa rakenteellisia vaurioita, Jukka-Pekka Pentikäinen kertoo.

Malmivaara puolestaan muistuttaa Raksystemsin tiedotteessa, että ilman liikettä ei voi pysäyttää tukkimalla venttiilejä. Energiaa ei tulisi säästää kenenkään terveyden kustannuksella.

Pentikäisellä on asumisterveyshaitoista kokemusta. Hän kertoo kärsineensä kerran mökkireissulla joka aamu päänsärystä. Vasta useamman päivän päästä Pentikäinen tajusi, että mökkiin ei tullut minkäänlaista korvausilmaa.

– Happi oli alkanut siis öiden aikana loppua.

Ilmanvaihdon ongelmat koskevat myös koneellista ilmanvaihtoa.

Pahinta on, jos asukas sammuttaa koneellisen ilmanvaihdon kokonaan energiansäästön takia.

– Parempi tapa on kytkeä ilmanvaihtoa hieman pienemmälle vain siksi aikaa, kun on poissa kotoa, Pentikäinen sanoo.

2. Älä tee hetkessä kallista sijoitusta

Lämmitystavan muutoksilla ja isoilla energiaremonteilla saavutetaan suurimmat säästöt.

Pentikäisen mukaan suurimpien remonttien kanssa kannattaa kuitenkin vielä odotella. Kukaan ei nimittäin tiedä, mihin energian hinta asettuu. Kriisiä edeltävälle edulliselle tasolle se tuskin palaa.

– Tärkeintä on silti laittaa jäitä hattuun, sanoo PRKK:n Jukka-Pekka Pentikäinen.

Nyt on aika satsata pienempiin energiansäästötoimiin.

” Samoilla rahoilla maksaa kuitenkin todennäköisesti lopun asumisajan sähkölaskut.

Jos kotona on suora sähkölämmitys, mutta ei ilmalämpöpumppua, Pentikäinen suosittelee sellaisen hankkimista. Hintahaarukka on 1 500 eurosta 3 000 euroon. Mallin tulee olla Suomen pakkasiin soveltuva.

– Rahat eivät mene hukkaan. Suosittelen vähän kalliimman laitteen hankintaa, sillä minulla on kokemusta kummastakin, hieman edullisemmasta ja kalliimmasta. Edullista on pitänyt korjata pariinkin otteeseen sinä aikana, kun kalliimpi on toiminut moitteetta.

Isompiin remontteihin suomalaisten ei kannata nyt rynnätä suin päin.

– Jos kotona on vielä vanha öljykattila, se kannattaa pitää vielä toiminnassa. On edullisempaa lämmittää öljyllä kuin suoralla sähköllä, Pentikäinen kertoo.

Raksystemsin Malmivaara kehottaa suomalaisia pohtimaan ennen muutoksia, mikä on kiinteistön arvo, ja mihin rahansa sijoittaa.

Jos mummonmökki on arvoltaan 20 000 euroa ja siinä asutaan enää viisi tai kymmenen vuotta, ei sen katolle kannata asentaa aurinkovoimalaa.

– Samoilla rahoilla maksaa kuitenkin todennäköisesti lopun asumisajan sähkölaskut, Malmivaara kertoo.

3. Älä tee lisälämmönerityksiä hätiköiden

Lisäeristäminen on edullista, ja usein kannattavaa.

– Vanhoissa taloissa saattaa olla yläpohjassa vain 15 senttiä sahanpurua. On järkevää laittaa siihen vähän puhallusvillaa lisää, kun remontin suunnittelee tarkkaan, Pentikäinen kertoo.

Yläpohjaan asennettu lisälämmöneristys on estänyt yläpohjaa tuulettumasta.

Peruskorjauksissakin on kuitenkin aina omat riskinsä. Riskit kasvavat, jos työhön käy päätä pahkaa.

– Jos lisälämmöneristyksiä tehdään vääriin paikkoihin, estetään samalla tuulettuvuutta rakenteissa ja lisätään kosteusvaurioriskin syntymistä, Raksystemsin Malmivaara kertoo.

Ääriesimerkki on ulkoseinä: jos remontoija ei tarkista ennen lisälämmöneristyksen tekemistä alla olevan seinän kuntoa, saattaa hän peittää olemassa olevan vaurion siitä tietämättä.

– Kohteen kunto pitäisi aina tietää, ennen kuin korjataan tai tehdään muutoksia, Malmivaara kertoo.

” Käynti maksaa yleensä 200–500 euroa, mutta säästöä voi tulla tuhansia euroja

Malmivaara varoittaa myös ovelta ovelle kulkevista kauppiasta.

– Omasta taloudestaan ja energiankulutuksestaan huolissaan olevat ihmiset eivät aina siinä hetkessä mieti kokonaisuutta, kun kauppias on ovella. Yhtä korjausta tai palvelua myyvä kauppias taas harvoin katsoo tai ymmärtää koko kiinteistöä tai sen kuntoa.

Pentikäisen mukaan on järkevä idea kutsua ennen remonttia paikalle koulutettu ammattilainen, jonka työhön ei kuulu jonkun erillisen tuotteen tai remontin myynti, vaan asiantuntija-apu.

– Käynti maksaa yleensä 200–500 euroa, mutta säästöä voi tulla tuhansia euroja, sillä virheitä ei tule silloin tehtyä, Pentikäinen sanoo.

4. Älä jätä lämmitettäväksi tarkoitettua taloa kylmilleen

Kim Malmivaaran huolena on, että suomalaiset jättävät lämmitettäväksi tarkoitettuja taloja ja ympärivuotisessa käytössä olevia vapaa-ajankoteja talveksi kylmilleen, kun niitä ei ole varaa lämmittää. Vaarana on vaikkapa putkirikko.

– Mökeissä, joissa on lämmöneristyksiä, tulisi pitää peruslämmöt päällä talvisin, Malmivaara sanoo.

Kuten missä tahansa, myös kylmilleen jätettävissä mökeissä tulee satsata poissa ollessa ilmanvaihtoon.

Juttu on julkaistu ensi kertaa 12.10.2022.