Ilta-Sanomat kiersi Suomea tapaamassa ihmisiä, joiden elämä on mullistunut sähkön hintojen nousun takia. Juttusarjan lisäksi syntyi myös lyhytdokumentti, jonka voit katsoa tämän jutun alusta.

Lohja

Lohjalainen Satu Päivätie järkyttyi loka-marraskuun sähkölaskustaan.

– 688 euroa ja siihen siirrot päälle, niin tonnin luokkaa, Päivätie kertoo.

Se on liikaa jopa taloudelle, jossa on kaksi keskituloista palkansaajaa. Päivätie ja hänen puolisonsa Markku Pöyhönen olivat hakeneet autolainalleen lyhennysvapaata jo syksyllä. Jättilaskun jälkeen he tekivät saman asuntolainalleen.

Päivätien ja Pöyhösen nelihenkinen perhe asuu täysin remontoidussa rintamamiestalossa. Asuintilaa on kolmessa kerroksessa 164 neliömetriä.

– On tullut ajateltua sitä, että kun me muutimme kerrostaloasunnosta Espoosta tähän meidän unelmien taloomme, olemmeko tehneet väärän valinnan, Päivätie pohtii.

Satu Päivätie ja hänen poikansa Om Sakhardande pitävät lämpimät töppöset jalassa.

Nyt talon lämmitys sujuu pääasiassa takan avulla. Alakerran lämpötila on pudonnut 16–17 asteeseen, yläkerran lastenhuoneissa sentään on lämpimämpää.

Perhe peseytyy alakerran puulämmitteisessä saunassa, johon he ostivat kuumavesisäiliön. Ainoastaan teini-ikäisellä tyttärellä on lupa pestä hiuksensa suihkussa kerran viikossa.

Sähköuunin käytöstä on luovuttu.

– Mä teen kaikki ruuat takassa. Paistoimme kinkun takassa, karjalanpaistin takassa, joulutortut takassa, kaikki. Toivottavasti se näkyy jossain, mutta ei se ainakaan vielä ole näkynyt.

” Kyllä mä syytän tota maailmantilannetta. Ei sille voi mitään.

Satu Päivätien keittiössä on vilpoisaa.

Om Sakhardande sai joululahjaksi lämmitettävän pehmolelun.

Perheen edullinen sähkösopimus loppui elokuussa. Nyt he maksavat sähköstään vähän yli 20 senttiä kilowattitunnilta.

Perhe kuuluu luultavasti siihen osaan suomalaisia, jotka hyötyvät hallituksen sorvaamista tuista.

– Ei sekään lämmitä, kun se tulee jälkijunassa. Nythän ne laskut pitää maksaa, Päivätie toteaa.

Päivätie ei syytä tilanteesta suomalaisia poliitikkoja.

– Kyllä mä syytän tota maailmantilannetta. Ei sille voi mitään. Me kaikki olemme samassa jamassa paitsi ne, jotka ehtivät tehdä sähkösopimuksen ennen tuota kriisiä. Toivotaan, että tämä alkaa helpottaa.

Päivätie tekee paljon vapaaehtoistyötä. Perheen luona majoittui ukrainalainen pakolaisperhe parin kuukauden ajan. He tietävät, että tilanne voisi olla vieläkin pahempi.

– Tässä lähettyvillä oli yksi mummo, joka asuu omakotitalossa. Häneltä oli sähköt laitettu poikki, ja se mummo oli siellä kylmässä talossa. Yritimme haalia rahaa jostain, että saimme mummolle sähköt, Päivätie kertoo.

– Meillä on sentään sähköt. Pärjäämme, vaikka vähän joudumme sopeutumaan.