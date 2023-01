Yksinhuoltaja Monica Nyholm on puristanut sähkönkäytön minimiin. Hän kokee, että siitä ei palkita.

Ilta-Sanomat kiersi Suomea tapaamassa ihmisiä, joiden elämä on mullistunut sähkön hintojen nousun takia. Juttusarjan lisäksi syntyi myös lyhytdokumentti, jonka voit katsoa tämän jutun alusta.

Hyvinkää

Rintamamiestalon pihassa Hyvinkään maaseudulla seisoo rekka ja pienempi kuljetusajoneuvo. Rekka on Monica Nyholmin pojan työväline, ja toista autoa ajaa Nyholm itse yhdessä kolmesta työstään.

Nyholm muutti taloon kymmenen vuotta sitten. Hän asuu siellä kahdestaan kymmenvuotiaan tyttärensä kanssa. Kaupasta ja remonteista on vielä sen verran velkoja, että kuljetusalan töiden lisäksi Nyholm myös hoitaa hevosia ja tekee raksahommia laskuista selvitäkseen.

Sähkön hinnan nousu ei tähän yhtälöön sopinut lainkaan. Nyholm on laskenut, että sähkölämmitteisessä talossa hänen laskunsa olisi normaalilla kulutuksella ja nykyhinnoilla 1 400 euroa kuukaudessa.

Nyt Nyholm selviää 100 eurolla. Päälle tulee siirtomaksu.

Monica Nyholm lämmittää puusaunan kerran, kaksi viikossa.

– Kaikki vesivaraajat on laitettu pienemmälle, ja suihkukäyntejä on vähennetty. Me saunotaan tuolla ulkosaunassa ja lämmitetään siellä vedet, Nyholm kertoo.

Nyholm laittaa ruuan puuhellalla ja lämmittää sillä tiskivedet. Puuhella myös vastaa alakerran lämmityksestä yhdessä leivinuunin kanssa.

Nyholm on selvinnyt noin 900 kilowattitunnin kuukausikulutuksella marras- ja joulukuussa. Se on vähän 120-neliöisessä puutalossa.

Pienilläkin asioilla on merkitystä.

– Katsoin seurannasta, miksi joulukuussa on mennyt niin paljon sähköä. Ilmeisesti nuo vanhat jouluvalot vievät niin paljon, Nyholm epäilee.

Nyholmin ja hänen tyttärensä elämä on nuukaa, mutta hallituksen ilmoittamista tukimuodoista ei ole heille hyötyä. Väliaikaisen sähkötuen omavastuuosuus kun on 400 euroa, eikä sellaiseen ole varaa.

Monica Nyholmin kissat eivät ole viileästä kärsineet.

Monica Nyholm tekee ruuat puuliedellä.

– Nehän auttavat espoolaisia, niitä joilla on varaa maksaa 2 000–3 000 euron sähkölasku. Mä en usko, että mä ja moni muukaan pystymme käyttämään sähköä niin paljon, että saataisiin sitä avustusta, Nyholm sanoo.

Nyholm ei hyödy edes tuoreimmasta tukimuodosta. Marras- ja joulukuun kulutuksen perusteella lasketaan, kuinka paljon kevään sähkölaskuista hyvitetään.

Tässä tukimuodossa on 100 euron kuukausittainen omavastuu. Koska Nyholm on niukasti elämällä pitänyt sähkölaskunsa juuri noilla tienoilla, hänelle ei ole tukea luvassa.

– Tuet eivät koske tavallisia ihmisiä, jotka koettavat säästeliäästi elää, Nyholm toteaa.