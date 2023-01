Taru Mäkelä on moderaattorina Facebook-ryhmässä, jossa pohditaan sähkölaskujen riitauttamista.

Ilta-Sanomat kiersi Suomea tapaamassa ihmisiä, joiden elämä on mullistunut sähkön hintojen nousun takia. Juttusarjan lisäksi syntyi myös lyhytdokumentti, jonka voit katsoa tämän jutun alusta.

Jyväskylä

Kun sähkön hinta alkoi nousta, jyväskyläläinen Taru Mäkelä kävi ostamassa viisarimallisen seinäkellon. Hän sijoitti sen kylpyhuoneeseen, suihkun viereen.

– Meillä siirryttiin ihan saman tien viiden minuutin suihkuun, Mäkelä sanoo.

Se oli iso muutos perheessä, johon kuuluu Mäkelän lisäksi kaksi teinipoikaa.

Saunassa perheessä käytiin juhannuksena ja heti perään jouluna. Pörssisähkön alhainen hinta juhlapyhinä pelasti joulusaunan.

Taru Mäkelä joutuu nyt pohtimaan, miten saa kaikki laskunsa maksetuksi.

Mäkelä elää nyt sähkön pörssihinnan ehdoilla. Hinta tulee tarkastettua puhelimen applikaatiosta monta kertaa päivässä, ja se ohjaa perheen tekemisiä.

Kun hinta on korkealla, pelikoneet menevät kiinni. Kun hinta on matalalla, pyykkiä on mahdollisuus pestä.

– On ihanaa, kun perheessä tykätään yhdessä leipoa. Sitten sähkön hinta vaikuttaa siihen niin, ettei sitä enää tehdä niin paljon, Mäkelä sanoo.

– Ruuat ovat sitten olleet sellaista, että levyllä tehdään nopeasti jotakin. Ei tehdä niitä uuniruokia. Kyllä se on siihen vaikuttanut aika paljonkin.

Mäkelän rivitalokolmio on sähkölämmitteinen, mutta nyt lämmitys hoidetaan pääasiassa takan ja ilmalämpöpumpun avulla. Se tarkoittaa, että hänen makuuhuoneessaan on 18 astetta lämmintä.

Taru Mäkelä laittoi kellon kylpyhuoneeseen muistuttamaan lyhyistä suihkuista.

Mäkelä on yksinhuoltaja ja aikuisopiskelija. Hänellä on ollut lokakuusta lähtien pörssisähkösopimus, kun kiinteähintainen sopimustarjous kävi liian kalliiksi.

Mäkelän marraskuun sähkölasku oli 183 euroa ja siirtomaksu noin 70 euroa. Kun vuosi sitten lasku oli noin 70 euroa, muutos on hänen taloudessaan tuntuva.

– Laskuja on vaan pyöriteltävä ja sovittava eräpäiviä. Kaikkea ei voi maksaa kerralla, jos on niin iso sähkölasku. Viime kuun sähkölaskunkin maksoin kahdessa erässä.

Kävi Mäkelällä mielessä sellainenkin vaihtoehto, että hän ei olisi maksanut laskua lainkaan. Hän liittyi syksyllä Facebook-ryhmään nimeltä ”ME EMME MAKSA, SÄHKÖN HINTA KURIIN”.

– Tämä oli niin lähellä sydäntä tämä ”me emme maksa”, niin halusin sen takia tähän mukaan, Mäkelä sanoo.

– Tämä on ollut kyllä hyvä ryhmä mun mielestä. Täällä on ihan hyvää tietoa ja hyvää kommentointia, ja ihmiset jakavat mielipiteitä.

Taru Mäkelän viimeisin sähkölasku oli 183 euroa.

Nyt Mäkelä on yksi ryhmän moderaattoreista. Ryhmällä on noin 10 000 jäsentä. Keskusteluissa puhutaan uhmakkaaseen ääneen muun muassa sähkölaskujen riitauttamisesta.

Kyse on myös vertaistuesta.

– Kun itseä suututtaa koko sähkön hinta, niin kun lukee näitä, niin tuntee kuuluvansa isoon porukkaan. Ei tarvitse yksin olla sen asian kanssa.

Tuhansien ihmisten ryhmällä alkaa olla myös joukkovoimaa, jos sen joku onnistuu valjastamaan.

– Jotakin suunnitemaa on tulevaisuudelle, mutta sitä ei ole vielä päätetty.