”Vikahan on tietysti Putinin”

Eläkeläinen Kalevi Kaunissaari sai yli 500 euron sähkölaskun vaikka kiristi sähkönkulutuksen puoleen entisestä.

Ilta-Sanomat kiersi Suomea tapaamassa ihmisiä, joiden elämä on mullistunut sähkön hintojen nousun takia. Juttusarjan lisäksi syntyi myös lyhytdokumentti, jonka voit katsoa tämän jutun alusta.

Kurikka

Kalevi Kaunissaari kutsuu kotitaloaan viidenkympin villitykseksi. Se valmistui 20 vuotta sitten.

– Piti saada tällainen rakennettua viimeisillä voimilla. Itse olen suunnitellut, ja Honkarakenne on toimittanut nämä hirret.

Useiden piharakennusten ympäröimä talo seisoo komealla paikalla Kauhajoen varrella Kurikan Mietaankylässä. Ja kun kuitenkin asiaa pohditte: Juha Miedon kotiin on puoli kilometriä.

Kolmisen kilometriä yläjuoksun suuntaan Kauhajoki virtaa Jyllinkosken läpi. Sen äärelle perustettiin vuonna 1912 Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen vesivoimala.

Kalevi Kaunissaari elää nyt säästölinjalla.

Kurikan kaupungista tuli myöhemmin Jyllinkosken sähkön suuromistaja. Kun Jyllinkosken sähkö päätyi monen mutkan kautta osaksi Fortumia, Kurikasta tuli Fortumin kuudenneksi suurin omistaja.

Se on tuonut kaupungille vuosittain muhkeat osinkotulot, tosin Uniper-sotkujen jälkeen tilanne on epävarmempi.

Kalevi Kaunissaarikin on aina ostanut taloonsa sähkön Fortumilta, ”lukkarinrakkaudesta”. Nyt pitkä suhde on kuitenkin koetuksella.

Marraskuun sähkölasku oli 515 euroa. Normaalisti tähän aikaan vuodesta Kaunissaaren sähkölasku jää korkeintaan kolmannekseen. Kahden eläkeläisen taloudessa korotus on raju.

– Nyt on aika vaihtaa, Kaunissaari sanoo.

” Kulutus on tippunut suurin piirtein puoleen. Se tässä on hyvä asia, että tulee mietittyä vähän, ettei kannata turhaan käyttää sähköä.

Varaava takka on Kalevi Kaunissaaren onni.

Kaunissaarilla on Fortumin pörssisähkösopimus. Eivät he ole sähkön hintakehitystä toimettomina seuranneet.

Valaistus tulee ledilampuista, ja kolmesta makuuhuoneesta kaksi on kylmänä. Päälämmitysmuoto on varaava takka. Lattialämmitykset on laskettu minimiin, ja sähkösaunan sijaan kylvetään puulämmitteisessä rantasaunassa.

– Lämpimässä suihkussa käydään, mutta kun ei meillä ole noita teini-ikäisiä lapsia enää, niin me käydään siellä niin kuin kissa kuumassa uunissa, Kaunissaari sanoo.

Kaunissaari ei vastusta energiansäästöä ja vihreää siirtymää.

– Sehän on hyvä asia. Mutta kun vanha systeemi jätetään pois, siihen pitää tilalle saada jotakin uutta, Kaunissaari pohtii.

Etelä-Pohjanmaalla pannaan turvepeltoja pakettiin.

” Vaikka tuulimyllyt hyviä ovatkin, niin siinä on ne omat ongelmansa.

Kalevi Kaunissaarella riittää klapeja koko talveksi.

– Vaikka tuulimyllyt hyviä ovatkin, niin siinä on ne omat ongelmansa. Jos ei tuule, niin ei tule sähköäkään.

Pääsyylliset nykytilanteeseen ovat kuitenkin Kaunissaaren silmissä selvät.

– Vikahan on tietysti Putinin ja Putinin hyvän ystävän Angela Merkelin, joka luotti tähän venäläiseen kaasuun.