Ritva Flinkmanin lapsuudenkodissa ei ollut sähköä. Sähkön hinnan nousu pakottanut hänet palaamaan takaisin 1970-luvulle.

Vihti

Ilta-Sanomat kiersi Suomea tapaamassa ihmisiä, joiden elämä on mullistunut sähkön hintojen nousun takia.

Lasse Virénillä ei ole päätä.

Hänet tunnistaa askeleesta ja numerosta 301. Se rinnassaan Virén juoksi 10 000 metrin olympiakultaa Montrealissa 1976.

Pää on lahonnut pois. Tämän Virénin veisti puusta keskusrikospoliisin entinen päällikkö Pentti Ylösjoki. Se seisoo edelleen hänen entisen kesämökkinsä Hiidensilmän pihalla Vihdissä.

Mökki on luonnonkauniilla paikalla. Jo edesmenneen Ylösjoen veistokset ja maalaukset tekevät miljööstä entistäkin kauniimman.

Ritva Flinkman tekee etätöitä kotonaan takan ja kynttilän valossa.

Ritva Flinkman, 59, oli onnellinen, kun hän seitsemän vuotta sitten vuokrasi talviasuttavaksi remontoidun mökin asunnokseen Ylösjoen pojalta.

Sotkamossa kasvanut nainen ei viihtynyt Vantaan väentungoksessa. Vihdissä oli tilaa hänelle ja koirille. Työmatkat Helsingin keskustaan sujuivat kätevästi linja-autolla.

Tänä syksynä Flinkmanin paratiisiin luikerteli käärme. Sähkön hinta nousi taivaisiin, ja mökin lämmittämisestä tuli mahdottoman kallista.

Flinkman arvioi, että hänen sähkölaskunsa olisi ilman säästötoimia yli tuhat euroa kuukaudessa.

– Asun yksin. Ei ole kustannusten jakajaa, joten se on hurja luku, Flinkman sanoo.

Flinkman päätti palata ajassa taaksepäin, sinne Virénin huippuvuosiin.

” En käytä oikeastaan ollenkaan sähköä.

Yksinäinen kaasulämmitin tuo muutaman asteen lämpöä Ritva Flinkmanin kotiin.

Ritva Flinkman valmistaa pääosan ruuastaan takassa.

Sähkön hinta oli Suomessa koko vuoden 2022 ajan edellistä vuotta korkeampi. Osittain sitä nostivat Ukrainan sota ja Euroopan irtautuminen venäläisestä tuontisähköstä.

Kun kuluttajien vanhat, määräaikaiset sähkösopimukset päättyivät, he joutuivat valinnan eteen: suostuako uuteen määräaikaiseen sopimukseen selvästi entistä korkeammalla hinnalla vai vaihtaako pörssisähkösopimukseen, jossa sähkön hinta vaihtelee jatkuvasti kysynnän ja tarjonnan mukaan?

Moni valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon, niin myös Flinkman. Samalla hän aloitti rajut sähkönsäästötoimet.

– En käytä oikeastaan ollenkaan sähköä, hän sanoo.

No, se on pientä liioittelua. Flinkman tekee pääosin etätöitä. Siksi puhelin, modeemi ja tietokone vievät väkisin virtaa. Jääkaappi ja pakastin ovat edelleen päällä.

Moni muu asia on muuttunut.

” Jos tulee kova pakkanen, vesiputket jäätyvät, kun ei ole lämmitystä.

Hiidensilmä on entisen keskusrikospoliisin päällikön Pentti Ylösjoen entinen kesäpaikka.

Villasukista on tullut monelle suomalaiselle tänä talvena entistäkin tärkeämpi asuste.

Ritva Flinkmanin pihalla seisoo patsas, joka esittää Lasse Viréniä. Juoksijan pää on aikojen saatossa tosin vierähtänyt pois paikoiltaan.

Flinkmanin joulukuun sähkönkulutus oli noin 200 kilowattituntia. Niin pieneen lukemaan pääseminen on vaatinut paljon uhrauksia.

Asunnon patterit pysyvät kylminä. Flinkman lämmittää mökkiä takan ja kaasulämmittimen avulla.

– Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi joulunpyhinä en voinut lähteä mihinkään kylään kauemmas, esimerkiksi viikoksi, Flinkman sanoo.

– Jos tulee kova pakkanen, vesiputket jäätyvät, kun ei ole lämmitystä. En voi jättää taloa kylmilleen.

Flinkman ei käytä enää sähköuunia ja -hellaa. Sen sijaan hän tekee ruokansa takassa.

– Tikkumakkara on tavallinen ateria. Vaihtoehtoina on, syönkö Kabanossia vai Wilhelmiä, sinapilla vai ketsupilla.

Ja kun pörssisähkön hinta on korkealla, Flinkman ei tohdi sytyttää edes kattovaloja vaan käyttää otsalamppua.

– Olen valolla toimiva ihminen, niin tämä on aika raskasta. On hetki päivänvaloa, sitten tulee pimeys. Sitten on vain lamppu päässä ja tietenkin tämä takan tuli. Vaihtoehtona on, että teen konkurssin sähkölaskujen kanssa.

” Sähkön tuotantokustannukset eivät ole muuttuneet miksikään, mutta hinta on moninkertaistanut. Sanotaan suomeksi, että jurppii.

Ritva Flinkman odottaa huolissaan kovia pakkasia.

Nokipannukahvit ja folioperunat ovat tulleet Ritva Flinkmanille tutuiksi tänä talvena.

Flinkman ei ole huolineen yksin. Ilta-Sanomien joulukuussa teettämän kyselytutkimuksen mukaan noin 150 000 suomalaista uskoo, ettei selviä talven sähkölaskuistaan. Lisäksi noin 700 000 joutuu ponnistelemaan selvitäkseen tilanteesta.

– Sähkön tuotantokustannukset eivät ole muuttuneet miksikään, mutta hinta on moninkertaistanut. Sanotaan suomeksi, että jurppii, Flinkman toteaa.

Flinkman on pohtinut, miten tilanteeseen on päädytty. Ukrainan sodalla on tietenkin vaikutuksensa, se on selvää. Mutta on mieleen tullut kysymyksiä siitäkin, onko sähkö pörssikauppaan sopiva hyödyke ja onko Suomi luopunut liian helposti energiaomavaraisuudestaan.

– Mietin turvetta ja hiilivoimaloita, joita on suljettu. Jotenkin tulee sellainen mielikuva, että on purettu jotain toimivaa, mutta sitten tilalle ei ole mitään, Flinkman sanoo.

– Talvea vastaan puretaan talo, mutta uusi ei ole edes kivijalassa.

Nyt ei ole kuitenkaan muuta mahdollisuutta kuin sopeutua tilanteeseen. Ja talven kovimmat pakkaset ovat luultavasti vasta edessä.

Hallituksen toistaiseksi päättämistä tukimuodoista ei ole apua alle 400 euroa kuussa sähköstä maksaville. Flinkman ei tähän joukkoon kuulu.

Eli ei muuta kuin lisää puita takkaan. Virénin lahonnut patsas sentään pysyy turvassa, sillä Flinkmanilla on klapeja riittävästi varastossa.

Flinkmanin lapsuudenkoti Sotkamossa sai sähköt vasta 1974. Ei hän kuitenkaan odottanut, että palaisi vielä lähes puolen vuosisadan takaiseen elämäntyyliin.

– Toivotaan, ettei tule pitkiä pakkasjaksoja. Sitten ovat kyllä keinot vähissä.