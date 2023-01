Maaseudun miehen kännykkä piippasi yöllä – naapurin härski viesti oli liikaa

Pohjoiskarjalainen mies piinasi naapureitaan muun muassa vakoilemalla näitä kiikareilla, kuskaamalla näiden pihaan kiviä ja biojätettä sekä lähettämällä törkeitä viestejä.

Kahta naapuripariskuntaa vuosia piinannut pohjoiskarjalainen mies kuskasi useita kertoja isoja kiviä naapurien pihapiiriin ja tiluksille. Mies tuhosi myös postilaatikon biojätteellä sekä jätti naapurin emännälle joululahjaksi pakettiin käärityn kurkun ja isännälle naisen sukuelintä muistuttavan huomionosoituksen.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut monimuotoista kiusantekoa harrastaneen miehen kahdesta vainoamisesta ja kahdesta lähestymiskiellon rikkomisesta 4 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, jonka hän voi suorittaa 131 tunnin yhdyskuntapalveluna. Tuomittu on velvoitettu maksamaan 10 133 euron korvaukset naapureille.

Pohjois-Karjalan maaseudulla asuvan miehen kännykkä piippasi tekstiviestin merkiksi helmikuisena yönä 2021. Viestiin herännyt mies luki tekstin, vaikka arvasi lähettäjän.

– Ootko päässyt kokeilemaan lämmintä lihaa, viestissä tiedusteltiin.

Lähettäjänä oli naapurustossa asuva maatalousyrittäjä, joka on piinannut parikuntaa ajamalla useita kertoja isoja kiviä heidän pihaansa tai tiluksille estääkseen liikkumista. Myös alatyyliset tekstarit ovat kuuluneet häirikön keinovalikoimaan.

Oikeudessa nähtiin muun muassa tämä viesti todistusaineistona.

Mies tuomittiin jo heinäkuussa 2020 käräjäoikeudessa pariskunnan vainoamisesta yli vuoden ajan. Samassa käsittelyssä maatalousyrittäjä sai tuomion myös toisen naapuripariskunnan lähes 6,5 vuotta kestäneestä vainoamisesta.

Tuomiot ja lähestymiskiellot eivät pysäyttäneet miestä. Toinen kiusattu pariskunta sai kivien lisäksi pihaansa jätteitä. Kiusaaja toimitti myös useita kertoja bio- tai muuta talousjätettä heidän postilaatikkoonsa.

Maatalousyrittäjän laatikkoon jättämät joululahjat eivät lämmittäneet naapurien mieltä. Emännälle oli kääritty pakettiin kurkku ja isännälle viritys, joka muistutti naisen sukuelintä.

Kiusaajalla on ollut myös tapana kipata hankkimiensa grilliruokien jätökset naapurien postin sekaan.

Myös toinen pariskunta on kärsinyt miehen lähettämistä alatyylisistä viesteistä. Hän on myös tarkkaillut naapureitaan heidän kotinsa lähellä kiikareilla.

Kumpikin pariskunta on kokenut miehen toiminnan pelottavaksi. Oudot joululahjat saanut pariskunta on pohtinut muuttamista kylästä.

Mies vei pihoille myös jätettä.

Maatalousyrittäjä myönsi oikeudessa kuskanneensa pariskuntien pihoihin tai tiluksille kerran kiviä. Hän tunnusti myös jätteen tuomisen ja muutaman, osin alatyylisen tekstiviestin lähettämisen. Postilaatikon sotkemisen biojätteellä mies tunnusti niin ikään.

Mies kiisti kuitenkin vainoamisen kummankin pariskunnan osalta, mutta myönsi lähestymiskiellon rikkomiset.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut 36-vuotiaan maatalousyrittäjän kahdesta vainoamisesta ja kahdesta lähestymiskiellon rikkomisesta 4 kuukauden 15 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Mies voi suorittaa tuomion 131 tunnin yhdyskuntapalveluna.

Mies kuskasi naapureidensa pihaan isoja kiviä.

Oikeus on määrännyt miehen maksamaan kiusaamilleen pariskunnille yhteensä 10 133 euron korvaukset. Kärsimyskorvauksien osuus summasta on 1 000–1300 euroa per henkilö.

Oikeuden pöytäkirjoista ei käy ilmi syytä maatalousyrittäjän vainoamisvimmalle.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Siitä voi valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen.