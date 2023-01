Vanhan kartanon myynti-ilmoitus herätti raivon – ”Surulliseksi tuli kuvia katsoessa”

Vuonna 1801 rakennetun kartanon myynti-ilmoitus on kirvoittanut satoja vihaisia somekommentteja. IS tavoitti talon omistajan perustelemaan remonttiratkaisujaan.

Sysmässä on myynnissä kulttuurihistoriallisesti arvokas Suurkylän kartano, jonka juuret ulottuvat jo 1800-luvun alkupuolelle.

Yli kuudensadan neliön kokoisen idyllisen puukartanon myynti-ilmoitus on herättänyt kuitenkin enemmän vihastusta kuin ihastusta, ainakin mitä aiheesta käytävään somekeskusteluun tulee.

Syynä on sen sisätilojen ilme.

Vanha kulttuuriperinnöllisesti merkittävä kartano on alkuperäisessä kuosissaan ulkopuolelta.

Puolet kartanon sisätiloista on remontoimalla uuteen uskoon – paino sanalla uuteen.

Asunnon myynti-ilmoituksen kuvista näkyy, että taloon tehdyt sisustusratkaisut ovat hyvin pelkistettyjä ja moderneja, mikä sotii monen mielestä talon vanhaa ikää vastaan ja ulkomuotoa vastaan.

Remontoidun osan sisustusmateriaalit ja pinnat ovat pääosin mustia, valkoisia ja harmaita.

Asuintilojen remontissa sisätilat uusittiin täysin lattiasta kattoon.

Asuntoa välittävän Oikotien ilmoitus Facebookissa on aiheuttanut useiden satojen viestien mittaisen kommenttiketjun, jonka sävy on pääsääntöisesti hyvin negatiivinen: kommentoijat ihmettelevät, miksi vanhan rakennuksen tyyliä ei ole kunnioitettu.

– Miten noin idyllisestä paikasta oli saatukin niin kylmä ja luotaantyöntävä? Surulliseksi tuli kuvia katsoessa, kirjoittaa eräs Facebook-kommentoija Oikotien omassa postauksessa, jonka alle on kertynyt jo yli 500 mielipidettä, suurin osa samansuuntaisia.

– Ei voi olla totta! Eihän tuo tyyli sovi ollenkaan vanhaan kartanoon!! Mikä moka!!! valittelee toinen.

– Vanhan, upean kartanon sielu vedetty vessasta alas Ikean kuvasto kädessä, kolmas komppaa.

– Toivottavasti päätyy jollekin, joka purkaa keittiön, repii irti laminaatit – ja oikeastaan kaiken – ja antaa tälle kartanolle uuden arvoisensa elämän, neljäs toivoo.

Facebookin lisäksi myös Twitterissä on puhjennut suoranainen someraivo kartanon myynti-ilmoituksesta.

Monet kommentoijat ovat sitä mieltä, että pelkistetyssä ja modernissa tyylissä ei sinällään ole mitään pahaa, mutta se sopisi huomattavasti paremmin uudempaan rakennukseen.

– Nätti koti jollekin, mutta väärä rakennus. On kuin sielu olisi hävitetty, eräs kommentoija ilmaisi mielipiteensä Facebookissa.

Ilta-Sanomat tavoitti remontin toteuttaneen, talon omistavan Jukka Heinon. Hän kertoo huomanneensa myynti-ilmoituksestaan syntyneen närkästyneen somekeskustelun.

Hänestä se kertoo, miten paljon nykyään ihmiset arvostavat vanhoja taloja edellisiin vuosikymmeniin verrattuna: 1970-luvun huumassa moni vanha talo laitettiin aivan uusiksi ja vuorattiin muovilla.

Remointoitu osa kattaa koko talosta vain noin 200 neliötä.

– Asuinosa on remontoitu makumme mukaan moderniksi ja lapsiperheelle sopivaksi kodiksi. Pinnat on helppo pitää siistinä, ilma on puhdasta ja talo pysyy helpommin myös lämpimänä, Heino perustelee.

Voiko viranomainen puuttua remonttiin?

Jotkut pohtivat kommenttiketjussa jopa sitä, onko 1800-luvulla rakennetun talon täysi modernisointi edes laillista puuhaa ja onko viranomaisilla oikeutta puuttua kulttuuriperinnöllisesti merkittävien rakennusten sisätilojen remontteihin.

Lahden museoiden rakennustutkimuksesta ja suojeluasioista vastaava tutkija Lauri Miettinen kertoo, että tieto kyseisen rakennuksen myymisestä on tullut heille vasta hiljattain.

– Emme ole ehtineet vielä perehtymään juuri tähän kiinteistöön enempää, enkä osaa vielä kommentoida tarkemmin asiaa. Lähtökohtaisesti olemme kuitenkin kiinnostuneita rakennuksen ulkokuoresta ja vaikutuksesta maisemaan, Miettinen sanoo.

Surkylän kartano on ulkopinnoiltaan suojeltu kohde, mutta sisätilojen remontointiin ei ole puututtu.

Kartano on ollut koko ikänsä yksityisessä omistuksessa.

Miettinen kertoo, että vanhat rakennukset voivat olla suojeltuja eri tavoin: kaavoituksella tai erityislaeilla. Suojelumääräys ratkaisee sen, mihin suojelu kohteessa tarkalleen kohdistuu.

Omistajan mukaan Sysmän Suurkylän kartano on ollut yksityisperheiden asuinkäytössä koko historiansa ajan, eikä sen sisätiloja ole siksi suojeltu.

– En olisi aikoinaan ostanut taloa, jos sen sisätilat olisivat olleet suojeltuja, sillä vanhaan tapaan entisöinti on kallista. Talon ulkokuoreen ei kuitenkaan saa tehdä mitä tahansa muutostöitä, Jukka Heino selittää.

Myös sauna ja kylpyhuone saivat täysin uuden ilmeen remontin myötä.

Vaikka valvonta ja määräykset koskisivat vain ulkopintojen remontteja, museoviranomaiset toki toivovat, että vanhojen rakennusten omistajat pyrkisivät remontoidessaan vaalimaan mahdollisimman hyvin vanhaa rakennusta ja sen alkuperäisiä piirteitä.

” Alueellisilta vastuumuseoilta saa tarvittaessa opastusta ja neuvoja vanhojen rakennusten kunnostamiseen. Rakennusperintöä säilyttävään korjausrakentamiseen on saatavilla myös rahallisia avustuksia.

– Alueellisilta vastuumuseoilta saa tarvittaessa opastusta ja neuvoja vanhojen rakennusten kunnostamiseen. Rakennusperintöä säilyttävään korjausrakentamiseen on saatavilla myös rahallisia avustuksia, Miettinen sanoo.

Kiinnostuneita riittää silti

Suurkylän kartanossa riittää yhä remontoitavaa, ja historian havinaa kaipaava ostaja voikin tehdä talon loppuosasta aivan erilaisen.

Kartanosta kiinnostuneita on Heinon sanoin riittänyt negatiivisesta somereaktiosta huolimatta paljon, eivätkä he ole moittineet moderneja sisustusratkaisuja. Jotkut ovat käyneet katsomassa taloa jo aiemmin ennen remontteja, kun se on ollut myynnissä.

– Remontoituunkin osaan voi melko pienellä vaivalla tuoda historian henkeä takaisin esimerkiksi puolipaneloinnilla ja tapetoinnilla, hän sanoo.

Talon toisessa, remonttia kaipaavassa päädyssä, kuten aulassa ja salissa, on sen sijaan jonkin verran alkuperäistä puupintaa vielä jäljellä.

Ylimmässä kerroksessa on yhä alkuperäiset pinnat paikoillaan.

Yläkerran hirsiseinät ovat omistajan mukaan mahtavassa kunnossa, ja ne onkin kaivettu jo esiin.

Täysin alkuperäiseksi taloa ei enää ollut edes mahdollista saada silloin, kun Heino osti sen.

” Moni ei ehkä tule ajatelleeksi, että taloa on remontoitu paljon 70-, 80- ja 90-lukujen aikana. Alkuperäinen lautalattia on esimerkiksi purettu jo silloin suurimmaksi osaksi pois, ja korvattu muovimatolla.

– Moni ei ehkä tule ajatelleeksi, että taloa on remontoitu paljon 70-, 80- ja 90-lukujen aikana. Alkuperäinen lautalattia on esimerkiksi purettu jo silloin suurimmaksi osaksi pois, ja korvattu muovimatolla. Myös vanhoja seiniä oli purettu ja rakennettu tilalle uusia, hän kertoo.

Heino myöntääkin, että ilmoitukseen olisi ollut hyvä laittaa kuvia ennen remonttiin ryhtymistä, jotta lähtötilanne olisi käynyt paremmin ilmi. Sisustus henki silloin vahvasti 70-lukua.

Kartanon asuintilat näyttivät tältä ennen remonttia. Lattiaa peittää muovimatto.

Kuva ennen remonttia.

Kuva ennen remonttia.

Kuva remontin jälkeen. Vanha kaakeliuuni on säilynyt uudistetussa osassa koskemattomana, vaikka sen ympärillä pinnat uusittiin.

Lisäksi remontin alussa asuintilojen muovimattolattian alta paljastui myös mittavia kosteusvaurioita, joiden korjaaminen vaati rakenteiden uusimista.

Lattiassa oli korjausta vaativia kosteusvaurioita.

– Valurautaviemärit sekä suuri kylmiö olivat vuotaneet lattiaan varmasti jo vuosikymmenen ajan. Tärkeää remontoidessa oli, että koti on lämmin ja huoneilma terveellistä, jotta lapsiperheen olisi hyvä asua siinä, Heino summaa.