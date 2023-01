Nainen myi hääpukuaan nettikirpparilla – miehen iljettävä pyyntö sai lyömään luurin korvaanaan

Ilta-Sanomien lukijat kertovat erikoisista yhteydenotoista nettikirpputoreilla.

Kun nainen myy käytettyjä vaatteita netissä, viestiboksiin voi ilmestyä mitä tahansa.

Kerroimme aiemmin Heidistä, Monasta ja Tanjasta, jotka paljastivat, miten eroottista materiaalia vongataan nettikirppareilla.

Ilmiö on tuttu myös Torin liiketoimintajohtaja Jenni Tuomistolle, jonka mukaan nettikirpputorien käyttömäärät ovat valtavia, ja valitettavasti joukkoon mahtuu myös häirintä- ja ahdistelutapauksia.

”Mies alkoi pommittaa minua kahden viikon ajan viesteillä.”

Ilta-Sanomat pyysi lukijoiden kokemuksia aiheesta kyselyssä. Sen perusteella Heidin, Moonan ja Tanjan kokemukset eivät ole harvinaisia, vaan melko yleisiä.

Useampikin vastaaja kertoi, että erityisesti kenkien tai alusvaatteiden myyminen nettikirpputoreilla johtaa usein epäasiallisiin yhteydenottoihin.

” Poistin ilmoituksen kokonaan, enkä myy netissä enää mitään naistenvaatteita tai kenkiä.

– Myin naisten pitkävartisia saappaita. En ollut kuvannut niitä edes jalassa. Useampi mies kyseli, myynkö kenkien lisäksi sukkahousuja tai alushousuja. Poistin ilmoituksen kokonaan, enkä myy netissä enää mitään naistenvaatteita tai kenkiä.

– Myin joitakin vuosia sitten korkokenkiä nettikirpputorilla. Sain kengistä kehuja ja kysymyksen, myisinkö myös sukkahousuja. Vastasin, että en myy, mutta kysyin, oliko kysyjä aikeissa ostaa kengät. Ei kuulemma ollut, mutta kenkien perusteella vaikutin hänen mielestään seksikkäältä. Hän olisi halunnut tehdä tuttavuutta. Kerroin, ettei minua kiinnosta.

– Myin eläinsuojeluyhdistyksen kirppiksellä meille lahjoitettuja vaatteita, muun muassa uutta uimapukua. Mies kysyi sitä itselleen. Sanoin, että se on hänelle varattu. Mies alkoi jankata, että eikö minua haittaa myydä naisten vaatteita miehelle. Vastasin, että meille on sama kuka sen ostaa, me tarvitsemme vain rahat eläinten hyväksi. Mies jankkasi useaan kertaan, että eikö ollenkaan haittaa, että mies ostaa naisten uimapuvun, kun se tuntuu niin hyvältä ihoa vasten. Vastasin samoin kuin aiemmin. Lopulta miestä ei enää kiinnostanutkaan uimapuku.

– Myin raskauden jälkeen raskausvatsan kanssa käytettäviä vaatteita Tori.fi:ssä, ja minulle soittikin eräs kiinnostunut ostajamies, joka kertoi etsivänsä vaatteita vaimolleen/tyttöystävälleen. Mies kysyi, olivatko vaatteet käytettyjä, johon vastasin, että ovat käytettyjä, mutta ovat siistissä kunnossa ja menevät oikein mainiosti edelleen seuraavalle käyttäjälle. Sitten hän kysyi, ovatko vaatteet pestyjä. Olin melkoisen hämmästynyt, ja mies jatkoi, että hän ostaisi mielellään minulta vaatteita, joita ei ole pesty. Varsinkin käytettyjä alusvaatteita. Edelleen hyvin hämmentyneenä sanoin, etten ole myymässä käytettyjä alusvaatteita, vaan käytettyjä raskausvaatteita. Mies kyseli hengästyneen oloisena ja selkeästi autossa matkustavana lisää käytettyjen alusvaatteiden ostomahdollisuudesta, enkä tarkalleen muista laitoinko vain luurin hänelle korvaan vai loppuiko puhelu jotenkin muuten. Tästä kului hiukan aikaa, kun myin seuraavaa raskausvaatesettiä taas Tori.fissä, ja taas saan soiton mieheltä, joka ensi alkuun hyvin ystävälliseen sävyyn kyseli vaatteita tyttöystävälleen ostettavaksi. Kun hän alkoi kysellä käytettyjen, pesemättömien vaatteiden perään ja erityisesti alusvaatteiden, kellot soivat mielessäni ja yhdistin tämän soiton siihen edelliseen samankaltaiseen. Näiden tapausten jälkeen jätin julkaisematta puhelinnumeroni myynti-ilmoituksissa.

– Tilasin ulkomaisesta nettikaupasta hieman kalliimpia alusvaatteita, joista yhdet olivat vahingossa väärää kokoa. Laitoin ne Toriin myyntiin. Kaikki ilmoitukseen saamani yhteydenotot tulivat miehiltä. Osa kysyi heti, myisinkö alusvaatteet käytettynä, vaikka olin jo ilmoituksen tekstissä maininnut, että ilmiannan kaikki epäasialliset kyselyt.

Eräs nainen kertoo saaneensa läähätyspuhelun, vaikka myytävä kohde oli hänen oma vanha hääpukunsa:

– Yritin vuosia sitten myydä hääpukuani. Kuvassa se oli päälläni, mutta kuva oli rajattu tietenkin niin, että siinä näkyi vain puku. Siitä soitti tavallisen kuuloinen mies, joka kertoi etsivänsä hääpukua pian Suomeen tulevalle morsiamelleen. Hetken päästä hän kysyi, voisiko tulla katsomaan pukua. Sen jälkeen hän kysyi, että voisinko pukea sen sitten päälleni ja sopisiko, että hän vilkaisee myös helman alle. Luulin kuulleeni väärin ja kysyin, mitä hän oli sanonut. Mies toisti mumisevalla äänellä asiansa ja toiveensa, että voisi kurkistaa helman alle, kun puku on päälläni. Runttasin luurin kiinni, ja tyypistä ei sen jälkeen kuulunut enää mitään.

” Vartaloani on useamman kerran kommentoitu, jos olen laittanut myynti-ilmoitukseen sovituskuvan vaatteesta.

Toistuva tarina oli sekin, että ostaja ehdotti myyjälle kuvaa myytävät vaatteet päällä. Usein erityispyyntöä terästetään tarjoamalla ylimääräistä rahaa.

–Myin punaisia jumppatrikoita hintaan 15 euroa. Joku lähetti viestin, että ostaa ne heti, jos otan kuvia, joissa ne ovat päälläni. Hän aikoi maksaa niistä 30 euroa, eli reilusti yli pyydetyn. En lähettänyt kuvia, vaikka hän tarjosi 50 euroa. Myin ne lopulta 15 eurolla järkevälle ostajalle.

– Myin korkkareita kymmenellä eurolla. Eräs mies halusi ostaa ne kuulemma vaimolleen. Sovittuna ostopäivänä mies kertoi, että voi maksaa niistä 250 euroa. Sitten hän kysyi, että voinko ottaa itsestäni kuvan korkokengät jalassa. Imartelevaa, mutta sanoin, että ei kiitos. Mies pyysi anteeksi ja sanoin, että asia on kunnossa. Kengät jäivät myymättä. Jokaisella on mieltymyksensä, joten ei haitannut minua.

– Vartaloani on useamman kerran kommentoitu, jos olen laittanut myynti-ilmoitukseen sovituskuvan vaatteesta. Viimeisin tapaus esitti ostavansa juoksutrikoita tyttöystävälleen. Hän halusi tietää tarkalleen, näkyvätkö trikoista pikkuhousut läpi. Erityisesti string-alushousut peppupuolelta kiinnostivat häntä kovasti. On sanomattakin selvää, että kuvia en lähettänyt, eikä kauppoja tullut.

” Joku mies soitti lankapuhelimeeni ja läähätti. Katkaisin puhelun.

– Myin nuorena paikallislehden myyntipalstalla lahjaksi saamaani iranilaista juhlamekkoa, joka oli satiinikangasta. Joku mies soitti lankapuhelimeeni ja läähätti. Katkaisin puhelun.

Uusi seksuaalirikoslaki tulee voimaan Häiriköinniksi katsottava toiminta on ajankohtaista myös siinä mielessä, että uusi seksuaalirikoslaki tulee voimaan tammikuussa 2023. Kerroimme aiemmin, että lakimuutos tekee rangaistavaa myös sellaisesta seksuaalisesta ahdistelusta, johon ei välttämättä liity koskettelemista – mutta joka loukkaa muutoin toisen ihmisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Rangaistus voidaan asettaa teoista, jotka ”voimakkuutensa tai luonteensa vuoksi ovat vakavuudeltaan kosketteluun rinnastettavia”. Tällöin tekoja voidaan pitää kohdettaan halventavina, nöyryyttävinä tai muutoin hänelle kärsimystä aiheuttavina. Tällaisiin tekoihin voi lain mukaan syyllistyä sanallisesti, lähettämällä tai esittämällä viestin tai kuvan, ottamalla toisesta kuvan tai itseään paljastamalla.

”Mies tivasi osoitettani”

Torin Jenni Tuomisto muistuttaa, että nettikirpputorilla kaupat kannattaa sopia julkiselle paikalle. Yksi lukija sai huomata, ettei sekään aina hillitse häiriköitä.

Useampi kertoi saaneensa erikoisia yhteydenottopyyntöjä sen jälkeen, kun he olivat laittaneet nettikirpputorille myyntiin korkokengät.

– Tarvitsin autooni pikaisesti yhden renkaan, kun se puhkesi. Sen koko oli harvinaisempi, eikä sitä löytynyt paikallisista liikkeistä. Siispä laitoin kirpputorille ostoilmoituksen. Rengas löytyi, ja sovin alustavat kaupat huoltoaseman pihaan. Mies tivasi osoitettani niin innokkaasti, että valehtelin saaneeni sittenkin renkaan naapuriltani, enkä tarvinnut sitä enää. Se oli viisas päätös, sillä mies alkoi pommittaa minua kahden viikon ajan viesteillä. Hän pyyteli saunomaan ja muuta, koska minulla oli hänen mielestään niin seksikäs ääni.

