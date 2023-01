Päivi osti kirpputorilta tuolit, jotka eivät kelvanneet sukulaisille – kun niiden todellinen arvo paljastui, muuttui ääni kellossa

Asiantuntijan mukaan Mandariini-tuoli on kelpo löytö. Upea on myös Päivin tekemä Artek-bongaus, huutokaupan toimitusjohtaja arvioi.

Päivi Poikolainen on haka tekemään löytöjä kirpputoreilta. Vasemmalla Artekin hylly, keskellä Mandariini-tuoli ja sivussa Figaro-kaluste.

– Olen kauppiaan lapsi, mutta en itse osaa tehdä bisnestä. Sukulaisille olen sanonut, että tapelkaa näistä sitten myöhemmin, kun olen kuollut.

Pöytyällä asuva eläkeläinen Päivi Poikolainen on innokas kirpputoriharrastaja. Hänen kotinsa kätköistä löytyy useampia suomalaisia muotoiluklassikoita, joita asukas ei ole halunnut myydä eteenpäin.

Poikolainen ajattelee, että kirpputorilöydöt ovat parhaimmillaan silloin, kun niitä arvostava henkilö ihailee ja käyttää niitä kotonaan.

– Tarjoan löytöjäni eteenpäin myös sukulaisilleni. Kaikki ei vain ole kelvannut.

Poikolainen löysi Mandariini-tuolit Jyväskylässä sijaitsevalta kirpputorilta.

Yksi sukulaisten aiemmin hyljeksimistä esineistä on punainen nahkatuoli, joka tunnetaan nimellä Mandariini.

Poikolainen löysi niitä Jyväskylässä sijaitsevalta kirpputorilta kaksin kappalein, mutta sukulaiset sanoivat ”ei kiitos”, kun hän tarjosi niitä uuteen kotiin. Elettiin vuosituhannen alkua.

” Yhtäkkiä tuolit olisivat kelvanneet myös sukulaisilleni.

Meni vuosia, ja Poikolainen piti tuoleja itsellään varastossa. Sitten innokas keräilijä sattui törmäämään Sami Sykön sisustuskirjaan Sisäänkäyntejä – Ainutlaatuisiin suomalaisiin koteihin, huoneisiin ja huviloihin. Kirjan sivuilta paljastui, että varastossa olleet tuolit olivat suomalaisen sisustusarkkitehti Carl-Gustaf Hiort af Ornäsin suunnittelemat.

– Yhtäkkiä tuolit olisivat kelvanneet myös sukulaisilleni. Mutta enää en niitä anna, Poikolainen sanoo ja nauraa.

Nykyään Mandariini-tuolit ovat taas suosittuja, ja niitä kauppaa uudistuotantona suomalainen sisustusalan yritys.

” Materiaali on nahkaa, joka on arvokkaampi ja halutumpi kuin kankainen.

Haluttuja tuolit ovat myös käytettyinä.

Tamperelaisen Annmaris Auctionsin toimitusjohtaja Jukka Takala arvioi, että Poikolaisen Mandariini-tuolien arvo on jopa 1 200–1 400 euroa, sillä kunto vaikuttaa kuvan perusteella hienolta.

– Materiaali on nahkaa, joka on arvokkaampaa ja halutumpaa kuin kangas. Huonekalu Mikko Nupposen valmistama tuotanto on nykyään hyvin kysyttyä. Tuotannon tunnistaa helposti huonekalun alta löytyvästä HMN-leimasta, Takala kertoo.

” Kun niiden arvon tietää, istuminen niissä tuntuu vielä paremmalta.

Omat Mandariininsa Poikolainen on asetellut olohuoneeseensa. Niissä on kuulemma niin hyvä istua, että eläkeläinenkin nauttii.

– Kun niiden arvon tietää, istuminen niissä tuntuu vielä paremmalta, Poikolainen sanoo.

Äiti opetti parhaan tavan tingata

Poikolainen kertoo olevansa hyvä bongaamaan pohjoismaista designia kirpputoreilta. Jos hän lähtee matkalle muualle Suomeen, hän käväisee aina kirpputorilla. Parhaimpia aarreaittoja ovat hänen mukaansa pikkukaupunkien kirppikset.

Aika usein jotakin tarttuu mukaan.

Kerran Poikolainen löysi pikkukaupungin kirpputorilta Bengt Rudan Ikealle suunnitteleman Cikada safarituolin 1960-luvulta.

Kerran hän löysi pikkukaupungin kirpputorilta Bengt Rudan Ikealle suunnitteleman Cikada-safarituolin 1960-luvulta. Vuonna 2019 Bukowskis-huutokauppa myi parin vastaavia tuoleja vasarahintaan 350 euroa. Tänä vuonna tuolin myi vasarahintaan 154 euroa auctionet.com.

” Alvar Aallon konsolimalli 114 on sitä, mistä nykykansa suorastaan kisailee.

Kerran Poikolainen bongasi edullisesti Artekin konsolihyllyn, joka on arvokas aarre.

Toisen kerran Poikolainen bongasi 60 markalla Artekin konsolihyllyn. Toimitusjohtaja Takala pitää löytöä loistavana.

– Alvar Aallon konsolimalli 114 on sitä, mistä nykykansa suorastaan kisailee. Pelkistetty kauneus vetoaa meihin suomalaisiin aina vain. Pienikokoisen esineen arvo on helposti noin 1 000–1 500 euroa.

Lue lisää: Vanha Ikean huonekalu voi olla todellinen hitti – Henna kertoo, mitä ei kannata myydä kirppiksellä pilkkahinnalla

Poikolaisen kirpputoriharrastus kulkee verissä, sillä hänellä oli tapana kulkea aiemmin kirppiksillä äitinsä kanssa.

– Hän opetti jo 80-luvulla, että myyjälle ei kannata liikaa iloita. Hinnat nousevat heti, jos näytät innostuksen.

Tyynellä käytöksellä oli vaikutusta myös siihen, että Poikolainen maksoi vastikään Olle Filénin Figaro-huonekaluista vain 40 euroa. Keravan puusepäntehtaalle suunniteltu nojatuoli ja sohva ovat Filénin 50-luvun käsialaa. Tehdas tunnetaan fuusioitumisestaan Stockmannin kanssa vuonna 1940.

Jukka Takala pitää myös tätä löytöä hienona.

– Olle Filénin Figarot tuotteet ovat laadukasta kotimaista muotoilua, jota voi saada kuitenkin vielä hyvinkin edullisesti. Kahden tuolin ja sohvan arvo settinä on noin 800–1 200 euroa.

Tuoli on Olle Filénin suunnittelema.

Figaro-huonekaluista Poikolainen maksoi vain 40 euroa.

Poikolaiselle Figaro-kalusteet päätyivät, kun niitä kaupattiin poistomyynnissä hänen entisellä työpaikallaan sairaalassa.

–Olisin saanut huonekalut edullisemminkin, mutta halusin maksaa vähän enemmän.

Ei ainakaan roskalavalle

Poikolainen on etsinyt ostostensa jälkeen tietoa huonekalujensa hinnoista. Kerran hän lähetti Koti ja keittiö -lehteen kyselyn Mandariinien arvosta ja sai vastaukseksi, että tuolit ovat 600 euron arvoisia.

Toisen kerran hän sai tarjouksen Mandariineistaan huutokaupasta, joka olisi maksanut niistä 200 euroa kappale. Tarjous ei houkutellut.

Aarteiden omistaminen itse on mukavampaa.

Huonekalujensa hinnat Poikolainen on merkinnyt kansioon, joka on sukulaisten ulottuvissa.

– Jos joku huonekalut perii, hän ei ainakaan heitä niitä roskalavalle. Olen kuullut, että sitä tapahtuu. Ihmiset heittävät roskalavalle nykyään vaikka mitä.

Osittainen lähde: mariaekmankolari.com