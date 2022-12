Helsinkiläisnaisen unelmakodista löytyi inhottava yllätys – haluaa nyt varoittaa muita

Pitääkö myyjän kertoa ötökkäongelmasta?

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg kertoo Ilta-Sanomille, että jos asunnossa on havaittu ötököitä, kuten paperitoukkia, on asunnon myyjällä velvollisuus kertoa ostajalle asiasta. Myös välittäjän on velvollisuus kertoa ostajalle kaikki se tieto, mitä hän on myyjältä saanut.

– Asia ei toki ole selvä, jos ötököitä on havaittu aiemmin, mutta tuholaistorjunnan jälkeen niitä ei ole enää esiintynyt. Myyjän kannattaa silloinkin kertoa asiasta virheväitteiden pois sulkemiseksi, Mannerberg kertoo.

Ötökkäongelmasta on järkevää kertoa Mannerbergin mukaan ostajalle silloinkin, kun ötököitä ei ole havaittu asunnossa, mutta niitä on ollut taloyhtiön rakennuksessa muualla.

– Mielestäni ehdotonta velvollisuutta ei kuitenkaan ole asiasta kertoa.

Kiinteistölakimies Mikko Mäki-Ikola Kiinteistölakimies Groupista täsmentää, että ostajalla on tietynlainen toleranssikynnys virheestä.

Mäki-Ikolan mukaan lienee selvää, että useimmissa asunnoissa esiintyy hetkittäin erilaisia ötököitä, kuten kärpäsiä, hyttysiä tai ampiaisia. Myös sokeritoukat lienevät hänen mukaansa yleisiä ja harmittomia.

– Vaikka myyjä ei yksittäisistä ötökkähavainnoista kertoisi ostajalle, todennäköisesti laiminlyönti ei olisi vaikuttanut kauppaan, eli kauppahinta olisi ollut samanlainen, mikäli asiasta olisi kerrottu ostajalle. Tilannetta voidaan arvioida toisin, mikäli ötökät aiheuttavat konkreettisia ongelmia, joiden korjaaminen edellyttää selkeitä toimenpiteitä, Mäki-Ikola kertoo.

Paperitoukkien osalta haastavaa on Mäki-Ikolan mukaan se, että toukka muistuttaa huomattavasti harmitonta sokeritoukkaa, johon monet ovat asumisessa tottuneet. Myyjä ei tämän vuoksi välttämättä ymmärrä kertoa asiasta, joka hänestä tuntuu vähäpätöiseltä.

– Asuntokauppaa tehtäessä myyjän voisi olla hyvä tehdä esimerkiksi kauppakirjan liitteeksi luettelo, jossa mainitaan mahdollisista pienistäkin puutteista tai epäkohdista, esimerkiksi ötökkähavainnoista. Ostaja ei voi ennen kaupantekoa tiedossaan olleisiin seikkoihin enää vedota virheenä.

Ostajan oikeutta vedota virheeseen rajoittaa myös ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus. Ostaja ei voi vedota virheenä seikkaan, joka hänen olisi pitänyt havaita asunnon tai kiinteistön ennakkotarkastuksessa.

– Jos ötökät olisi voitu havaita ennakkotarkastuksessa, kaupan kohteessa ei ole virhettä, vaikka myyjä ei olisi asiasta kertonut.