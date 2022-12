Energia-asiantuntija kertoo, mikä lapsiperheiden tavallinen tapa voi tehdä ison loven sähkölaskuun – jopa 180 e/kk

Monessa perheessä joululomalla pelataan paljon tietokonepelejä. Se voi käydä nyt kalliiksi.

ENERGIAKRIISIN aikaan kaikkia kodin sähkölaitteita tulee katsottua aivan uudella tavalla. Saako television jättää auki, jos sitä ei katso? Onko netissä surffailu kallis virhe? Viekö tietokonepelien pelaaminen kaikki rahat?

Aihetta on viime päivinä käsitelty useammassa lehtijutussa.

It-alan konsulttiyhtiö CGI:n teknologiajohtaja Matti Koljonen nosti Helsingin Uutisten artikkelissa esille muun muassa televisioiden näytöt, joita hän kuvasi energiasyöpöiksi.

– Teräväpiirtoelokuvan katsominen vastaa saunan lämmittämistä, Koljonen väitti Helsingin Uutisille.

Lindroos arvioi, että jos televisiona on 200 watin laite, se kuluttaa kahdessa tunnissa elokuvan katsomista 0,4 kilowattituntia. Jos sähkö maksaa 50 senttiä per kilowattitunti, se tarkoittaa 20 sentin kustannusta.

Lehti täsmensi, että tällaiseen sähkönkulutukseen yltäminen edellyttää, että elokuvia striimataan parhaalla mahdollisella laadulla mobiiliverkon kautta.

Isoiksi energiankuluttajiksi samassa jutussa nimettiin isot televisiot ja tietokonenäytöt, etenkin sellaiset, joita käytetään teräväpiirtoelokuvien katseluun.

Näin sähköä kuluu Sähköä kuluu elokuvan katselun joka käänteessä, kertoo Telia tiedotteessa. Palvelimet, päätelaitteet ja muu elektroniikka käyttävät sähköä datan prosessoimiseen ja liikuttamiseen. – Digipalveluihin kuluva energia siirrettyä tavua kohti vaihtelee merkittävästi. Tuotannossa on myös välttämätöntä infrastruktuuria, jonka kulutukseen siirrettyjen tavujen määrä ei vaikuta, kommentoi Telian energia-asiantuntija Petri Rannikko tiedotteessa. Rannikon mukaan kaikkien edellä mainittujen tekijöiden energiatehokkuus paranee koko ajan. – Siksi digimaailmassa energiankulutus on kasvanut selvästi hillitymmin kuin datan kulutus, Rannikko kertoo. Rannikko on sitä mieltä, ettei elokuvan pyörittäminen suoratoistopalvelusta kiihdytä olennaisesti energiakriisiä.

Energia-asiantuntija Malkus Lindroos Vattenfallilta vahvistaa Ilta-Sanomille, että kaikenlaiseen elektroniikan kulutukseen on hyvä kiinnittää huomiota ainakin niinä hetkinä, kun Suomea uhkaa sähköpula.

Lindroos ei kuitenkaan vertaisi saunan lämmittämistä ja teräväpiirtoelokuvan katsomista toisiinsa.

– Laskentatapaa ei ole avattu, mutta uskon, että siihen on laskettu mukaan ainakin mobiilitukiaseman ja palvelinkeskuksen kulutus sekä kenties joitakin kiinteitä kuluja.

Lindroosin mukaan elektroniikalla on toki globaalilla mittakaavalla ja sähkön riittämisen kannalta merkitystä.

– Mutta jos puhutaan kuluttajan omasta sähkölaskusta, silloin asialla ei ole yhtä suurta merkitystä.

Onko televisio sähkösyöppö? Malkus Lindroosin mukaan televisioissa on energiatehokkuuden kannalta eroja. Energiasyöppöinä on pidetty isokokoisia HD eli teräväpiirtotelevisioita. Energiatehokkuuden kannalta televisioiden erot ovat Lindroosin mukaan kuitenkin pieniä. – Nykyään melkein kaikki televisiot on varustettu led-tekniikalla. En siis pidä television valintaa merkityksellisenä energiatehokkuuden kannalta. Tärkeintä on, että se ei jää turhaan päälle.

Sähkölasku 150 euroa pienemmäksi

TELEVISION katselun sijaan Lindroos suuntaisi katseen tietokonepelien runsaaseen käyttöön.

– Minulla on tästä omakohtaista kokemusta, sillä perheessämme on kaksi teini-ikäistä. Vaikka tietokone ja peli olisivat odotustilassa, eli pelaaja tekisi välillä jotakin muuta, kone kuluttaa huomattavasti sähköä. Ainakin, jos sen asetuksia ei ole säätänyt energiaystävällisimmiksi.

Osa tietokonepelien pelaajista on niin innokkaita, että pelin parissa voi hyvin kulua kahdeksankin tuntia päivässä. Koneen teho voi olla helposti jopa 500 wattia, jos koneessa on tehokas näytönohjain ja prosessori.

– Jos sähkön hinta on 50 senttiä per kilowattitunti ja kone kuluttaa 0,50 kilowattituntia tunnissa, kahdeksan tunnin pelaamisesta tulee jo kaksi euroa. Huomattavaksi summa kohoaa, jos perheessä on kolme lasta, jotka kaikki pelaavat kahdeksan tuntia päivässä. Silloin se on 180 euroa kuukaudessa, Lindroos kertoo.

” Emme myöskään pidä ilmanvaihtoa niin isolla kuin aikaisemmin.

Lindroosin perheessä onkin energiakriisin aikaan laadittu uudet säännöt, joiden avulla perheen sähkönkulutus on puolittunut viime vuoden tasosta.

– Kaikkein kriittisimmäksi on osoittautunut tapojen muutos sen suhteen, että lapset eivät pidä televisiota päällä taustalla ja jätä pelejä päälle siksi aikaa, kun he käyvät tekemässä jotain muuta. Emme myöskään pidä ilmanvaihtoa niin isolla kuin aikaisemmin.

Perheen sähkönkulutus oli aiemmin 600 kilowattituntia kuukaudessa. Nyt se on 300 kilowattituntia.

– Jos energian hinta on 50 senttiä per kilowattitunti, tämä tarkoittaa 300 euron kuukausihintaa. Sen puolittamalla päästiin 150 euroon.

HELSINGIN Uutisille haastattelun antanut Koljonen ihmetteli, miksi nettiliikenteen energiankulutus nostetaan harvoin esiin. Lehden mukaan sen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ohittivat esimerkiksi lentoliikenteen vastaavat päästöt jo vuosia sitten.

Malkus Lindroosin mukaan tietoliikenteen vertaaminen lentoliikenteeseen ei ole järkevää jo siitäkään syystä, että toisin kuin lentoliikenne, tietoliikenne voi hyödyntää uusiutuvaa energiaa.

– Ilmaston kannalta on erittäin hyvä asia, jos siirrymme lentoliikenteestä tietoliikenteeseen. Sillä pystymme vähentämään päästöjä olennaisesti.

”Astianpesukoneen eko-ohjelma kuluttaa huomattavasti vähemmän sähköä kuin normaalit ohjelmat”, Malkus Lindroos kertoo.

Energiakriisi on kuitenkin päällä, joten juuri tänä talvena suomalaisten on syytä kiinnittää huomiota myös sellaisiin arjen tottumuksiin, joihin ei tavallisesti jaksa satsata.

– Kun pörssisähkön hinta alkaa huidella 50 sentissä, aletaan lähestyä tilannetta, jossa sähkö voi loppua. Nämä ovat ainakin omatunnon kannalta tilanteita, jolloin koneen voi laittaa kiinni, Lindroos neuvoo.

Lindroos suosittelee siis laittamaan ainakin korkean sähkönhinnan aikaan tietokoneet ja televisiot pois päältä, kun niitä ei käytä. Tiski- ja pyykinpesukoneissa hän suosittelee suosimaan eko-ohjelmia.

– Esimerkiksi astianpesukoneen eko-ohjelma kuluttaa huomattavasti vähemmän sähköä kuin normaalit ohjelmat. Toki välillä astiat on hyvä pestä korkeammalla lämpötilalla, erityisesti edullisemman sähkön aikaan.