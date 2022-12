Kun nainen myy käytettyjä vaatteita netissä, viestiboksiin voi kilahtaa ihan mitä tahansa. Näin eroottista materiaalia vongataan nettikirppareilla.

Olisiko sulla enemmänkin vaatetta myytäväksi? Kiinnostaisi ihan kaikenlaiset kiiltävät/liukaspintaiset vaatteet iha verkkareista satiinimekkoihi.

Tällaisen viestin Heidi sai myydessään Adidaksen verkkatakkia Tori-sovelluksessa.

Eikä hän ole ainoa. Lukuisat muutkin naiset ovat saaneet vastaavanlaisia viestejä. Ja eihän kysymyksessä sinänsä ole mitään outoa.

Tyypillisesti jatkokysymykset ovat kuitenkin edenneet häiritsevään suuntaan. Seuraavaksi henkilö, jonka epäillään esiintyvän erinäisillä valeprofiileilla, alkaa tiedustella kuvia ja videoita, joissa naisilla olisi kiiltäväpintainen vaatekappale yllään.

Tällaisen viestin sai myös Moona.

– Tuntui tosi erikoiselta, miksi joku haluaa tuollaisia videoita. Aloin heti miettiä, onko kyseessä joku huijaus ja voisiko profiilin takana olla mies, hän kertoo.

Tanjaa sama henkilö lähestyi yhteensä kolme kertaa. Ensin hän kysyi kiiltäviä vaatteita. Seuraavissa viesteissä hän pyysi kuvia, joissa ajetaan autoa Adidaksen verkka-asussa.

– Vastasin, etten ala feikkiprofiileille kuvia lähettämään, Tanja kertoo.

Nettikirpputoriaktiivien keskuudessa ilmeisen tunnettua hahmoa käsittelevässä keskusteluketjussa useat naiset kertovat viestittelyn päätyneen lopulta siihen, että ”kiinnostunut ostaja” pyytää naista kuvaamaan ja lähettämään itsestään videon, jossa ajaa autoa Adidaksen kiiltäväpintainen verkkatakki tai satiinimekko päällä.

Yksi naisista väittää jopa tehneensä näin ja saaneensa palkkioksi sata euroa. Naiset epäilevät, että vaatteiden sijaan viestittelijä on kiinnostunut ostamaan naisilta itseään seksuaalisessa mielessä miellyttävää kuvamateriaalia.

Suljetun Facebook-ryhmän keskustelussa kymmenet naiset tunnistivat verkkareista ja satiinimekoista kyselevän hahmon. Erityistoive videosta, jossa nainen kuvaisi itseään ajamassa autoa Adidas-takki päällä, toistui lukuisissa kuvauksissa ja ruutukaappauksissa.

Heidi kertoo, että vaikka profiilit vaihtelevat, kirjoitustyylin perusteella kyseessä vaikuttaisi olevan sama henkilö. Hän on lähettänyt tällaisia viestejä jo pitkään.

Henkilö esiintyy naisen nimellä ja profiilikuvalla, mutta todellisuudessa on mahdoton tietää, kuka pyyntöjen takana piileksii.

Yksi Adidas-verkkareihin mieltynyt videoiden vonkaaja ei sinänsä ole suuri ilmiö. Hahmo on kuitenkin esimerkki laajemmasta, useimpien sen kohteeksi joutuvien mielestä ikävästä ilmiöstä: kun nainen myy vaatetta netissä, häntä usein lähestytään myös kyseenalaisin pyynnöin. Pahimmillaan viestit sisältävät seksuaalista häirintää.

Tyypillisessä tilanteessa ihonmyötäisiä legginssejä myyvältä naiselta tivataan lähikuvia takamuksesta.

Heidi kertoo, että eniten kuvapyyntöjä tulee silloin, kun hän myy urheiluvaatteita.

– Silloin tullaan kysymään, paljonko näkyy läpi ja voisiko ottaa kuvan jossain tietyssä asennossa.

Tanja on saanut viestejä, joissa on kommentoitu hänen ulkonäköään.

– Kun poistin myynti-ilmoituksen housuista, jotka olivat kuvassa päälläni, eräs mies tuli sanomaan, että oli hänen päiviensä piristys, kun hän oli käynyt sitä katsomassa.

Tämä kommentti tuntui Tanjasta jopa hieman imartelevalta, mutta aina kielenkäyttö ei pysy näin kohteliaissa rajoissa. Myös hän kertoo saaneensa epämiellyttäviä viestejä vastauksina myynti-ilmoituksiin.

– Niin kauan kuin ei tulla kotiovelle kuolaamaan tai vongata alastonkuvia, olen antanut asioiden olla.

Heidi on myynyt tavaraa Torissa ja Facebook-kirpputoreilla yli 10 vuotta. Hän sanoo, että on jo oppinut tunnistamaan, milloin kyse on jostain muusta kuin halusta saada lisätietoja myytävästä kohteesta.

– Minua tällainen ei ahdista muuten kuin siinä mielessä, että yritän päästä vaatteesta eroon, ja sitten ärsyttää, kun sama tyyppi uudella nimimerkillä tulee pyytämään taas kuvia.

– Niiden puolesta harmittaa, jotka luulevat, että saavat vaatteen myytyä ja tyyppi kalasteleekin kuvia omiin tarkoituksiinsa. Se on inhottavaa.

Kiiltäväpintaisista vaatteista kiinnostunut henkilö on Heidin mukaan monissa kirppisryhmissä jo tunnettu. Hän ilmoittelee niihin myös itse.

– Hän ei lannistu lainkaan. Aina tulee uusia ihmisiä, jotka eivät häntä vielä tiedä.

Heidi kertoo kommentoivansa julkaisuihin nähdessään, että henkilö yrittää samaa temppua kuin aiemmin. Häntä harmittaa, että erityisesti Facebook-ryhmissä ylläpito reagoi tapauksiin harvoin.

– Ei tämä rikoksen tunnusmerkistöä täytä, mutta on turhauttavaa, kun hänellä on lukuisia ilmoituksia naistenvaatekirpputoreilla.

Nettikirppiskonkari Heidi on tehnyt linjauksen, ettei hän kuvaa vaatteita päällään. Korona-aikana hän teki paljon kontaktittomia kauppoja ja on jatkanut samalla linjalla. Tällaisissa kaupoissa hän sopii tavaran jättämisestä johonkin paikkaan ja saa siitä ostajalta maksun etukäteen.

– Koskaan ei tiedä, kerääkö joku kuvia.

Omaan asuntoonsa hän ei päästä ketään. Muutama vuosi sitten hän sai Torissa mieheltä viestin, kun oli myymässä korkokenkiä. Mies olisi halunnut, että Heidi opettaa hänelle, miten niillä kävellään.

– Vastasin, että kai ymmärrät, etten ota ventovierasta miestä kotiini. Toivon, ettei kukaan muukaan sellaiseen lähde.

Useat naiset kertovat saaneensa tämän hyvin spesifin erityistoiveen sisältäviä pyyntöjä yrittäessään myydä Adidas-verkkatakkia nettikirppareilla.

Myös Moona on kohdannut ahdistavia tilanteita nettikirpputoreilla. Kerran hän teki vedenkeittimestä kaupat itseään reilusti vanhemman miehen kanssa. Kun mies tuli naisystävänsä kanssa noutamaan vedenkeitintä Moonan kotoa, tilanne alkoi tuntua hänestä ahdistavalta.

– Halusin, että he lähtevät nopeasti pois, enkä pyytänyt vedenkeittimestä edes maksua.

Myöhemmin samana iltana Moona sai Facebookin kautta mieheltä kuvia sukupuolielimestä sekä viestin, jossa sanottiin, että hän tietää, missä Moona asuu.

– Olen jo ennen näitä tapauksia miettinyt, että on fiksumpaa tehdä kauppoja julkisella paikalla. Jos teen kaupat kotona, en ole täällä enää yksin.

– Erityisesti miesten kanssa olen varovaisempi.

Moona ilmoitti miehestä kirpputorin ylläpitäjälle ja esti hänet Facebookissa.

Torin liiketoimintajohtaja Jenni Tuomisto kertoo, että käytetyn tavaran kauppa on kasvanut voimakkaasti kesästä lähtien. Tällä hetkellä Torin kautta tehdään lähes 20 000 kauppaa päivittäin.

Hän uskoo, että kustannusten nousu on lisännyt ihmisten kiinnostusta käytettyyn tavaraan. Palvelun turvallisuuteen se ei ole hänen mukaansa vaikuttanut.

– Käyttömäärät ovat valtavia ja valitettavasti joukkoon mahtuu myös häirintä- ja ahdistelutapauksia.

Torin asiakaspalveluun epäasiallisesta käytöksestä, häirinnästä tai ahdistelusta ilmoitetaan harvoin. Tuomisto sanoo, että ilmoituksia tulee muutamia vuodessa.

Eniten ikäviä kommentteja tai häirintää kohtaavat ne, jotka lisäävät ilmoitukseen oman kuvansa.

– Jos kuvassa näkyy esimerkiksi vartalo selkeästi, tällaisiin voi tulla asiattomia kommentteja.

Tuomisto toivoo, että ihmiset ilmoittaisivat kohtaamastaan epäasiallisesta käytöksestä aktiivisemmin Torin asiakaspalveluun.

– Me toivomme, että saisimme tiedon siitä, jos käyttäjä jotain tällaista kohtaa.

Tuomisto sanoo, että Torin käyttäjiä suositellaan sopimaan kaupat julkiselle paikalle. Viestinvaihtoa suositellaan käymään Torin omassa viestipalvelussa, jossa on mahdollista estää toinen käyttäjä ja keskustella anonyymisti.