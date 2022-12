Ilta-Sanomien naapurikyselyyn vastanneet kertovat, että eniten riitoja naapureiden kesken aiheuttavat lemmikit, melu ja taloyhtiön jaetut työtehtävät.

Tuleeko taloyhtiössä avautua reippaasti omista asioistaan naapurin kanssa, vai pitää suu supussa, kun naapuri tervehtii? Muun muassa näistä asioista meillä suomalaisilla on toisistaan poikkeavia näkemyksiä.

Ilta-Sanomien naapurikyselyyn on vastannut jo yli tuhat ihmistä. Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että taloyhtiöissä eniten riitoja aiheuttavat lemmikit, melu ja erilaiset tavat tehdä jaettuja tehtäviä.

Poimimme kyselystä tarinoita, joihin moni voi samastua.

Koira saa monet raivon partaalle

Lemmikit nousivat Ilta-Sanomien naapurikyselyssä yhdeksi eniten naapuririitoja aiheuttaneeksi asiaksi.

”Pääsin asuntooni turvaan”

– Naapuri valitti muun muassa kävelemisestä, puhumisesta, elokuvan katsomisesta ja musiikin kuuntelusta. Sitten hän alkoi valittaa koiristani. Hankin valvontakameran. Nauhalta kuulin, kuinka koirilleni koputeltiin ja vihellettiin. Totta kai koirat haukkuivat, kun niitä ärsytettiin. Kun sanoin tästä naapurilleni, hän yritti hyökätä kimppuuni. Pääsin ajoissa asuntooni turvaan.

” Vastapäinen nuoripari naapurissa ei tervehdi, eikä edes katso kohti.

"Kerran naapuri alkoi jutella pensasaidan yli minulle, kun tein pihatöitä. Hän kyseli kuulumisia. En leikannut enää pensaita, vaan annoin niiden kasvaa. Eipähän juttele enää.”

Juoksukielto koiran takia

– Naapurini yritti kieltää lasten juoksemisen kadulla. Syynä oli se, että hänen koiransa ei säikähtäisi.

Hississä odotti raadon haju

– Muutin uuteen asuntoon kahden koirani kanssa. Huomasin, että hississä haisi joskus tosi pahalle, kuin raadolle.

Jälkeenpäin hajunlähde selvisi. Ylimmässä kerroksessa asui hyvin vanha pystykorva, joka tuskin jaksoi liikkua. Omistaja ei raskinut viedä koiraa eläinlääkärille nukutettavaksi, kun se oli niin rakas ja ollut heillä jo melkein 20 vuotta.

”Se ei ollut minun kissani”

– Kun asuin Itä-Pasilassa, minulla oli kissa. Alakerran naapuri alkoi eräänä päivänä valittaa, että kissani tömisteli niin kovasti, että se kuului alakertaan. Tosiasiassa meteli tuli jostakin muusta asunnosta. Se ei ollut minun kissani, joka oli käytökseltään hyvin hiljainen.

Töiden epätasainen jakautuminen harmittaa

Jos taloyhtiöllä ei ole huoltoyhtiötä, pihatyöt jaetaan asukkaiden kesken.

Naapurikyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että laiska naapuri on monen pahin painajainen.

– Vastapäinen nuoripari naapurissa ei tervehdi, eikä edes katso kohti. Meillä on postilaatikot samassa rivissä minun tonttini puolella tietä. He eivät ole viiden vuoden aikana tehneet kertaakaan lumitöitä postilaatikoiden edustalta. Kuitenkin he ovat paljon kotona. Itse teen kahta työtä, opiskelen ja olen paljon poissa kotoa. Lumityöt jäävät minulle. Kerran jätin heille aiheesta lapun. Lapun jälkeen he ottivat yhden kerran lapion levyisen kaistaleen lunta pois laatikolta.

” Asuin kuudennessa kerroksessa, joten jos tulin myöhään kotiin illalla, kävelin portaita pitkin niin, että en häiritsisi heitä.

Säästä edes voikukat

– Meillä ei ole taloyhtiössä huoltoyhtiötä. Olen leikkaillut yhtiön nurmia. Naapuri pyysi ensin säästämään voikukat, koska hän pitää niistä. Seuraavaksi hän pyysi säästämään apilat, koska pitää niistäkin. En tiedä, miten oikein ruohoa leikkaisin nämä toiveet huomioiden.

” Sen jälkeen aggressiivinen ja juopunut naapuri meinasi tulla kimppuuni, mutta onneksi oli taskussa lupavapaa sumutin.

– Naapuri huijasi minua hoitamaan tonttiemme välistä siperianherneaitaa yli 17 vuotta. Aina, kun ylikasvanut puu kaatui tai vääntyi hänen pihan puolelle, puhelin soi. Lopulta kunnan avustuksella totesin, että siperianherneaita oli tarkkaan tonttien rajalla. Kunnossapitovastuu oli siis molemmilla. Sen jälkeen aggressiivinen ja juopunut naapuri meinasi tulla kimppuuni, mutta onneksi oli taskussa lupavapaa sumutin. Se pysäytti naapurin. Lienee tuttu laite hänelle. Eipä olla puheväleissä oltu sen jälkeen.

Erilaiset elämäntavat erottavat

Naapuririitoja aiheuttavat myös erilaiset elämäntavat. Siinä missä joku haluaa nauttia elämästään täydellisessä hiljaisuudessa, toinen haluaa elää aktiivista ja sosiaalista elämää.

Isännöintiliiton mukaan kotona saa kuitenkin elää normaalia elämää ja vähän metelöidäkin. Toistuvaa tai jatkuvaa häiriötä ei sen sijaan tarvitse sietää.

– Yläkerran naapuri oli valittanut meiltä tulevista äänistä heippalapulla. Illalla soi ovikello. Kun avasin oven, en nähnyt ketään. Olen 170 senttiä ja naapuri 150 senttiä. En siis havainnut naapuria, ennen kuin hän alkoi kiljua asiaansa. Hän kertoi, että poikaystävä häiriintyy aamulla meiltä tulevista äänistä, jotka alkavat kello kymmenen. Hänkään ei kuulemma voinut hyvin, koska tiesi poikaystävänsä kärsivän.

” Naapurin ääni koveni ja muuttui kimakammaksi. Vedin oven kiinni.

Lopulta minulta meni pokka. Sanoin, että vaihda poikaystävää tai osta hänelle korvatulpat. Naapurin ääni koveni ja muuttui kimakammaksi. Vedin oven kiinni. Välikohtauksen jälkeen sain silmäyksiä pihalla sekä häneltä että poikaystävältä.

Ovi avautui ja nuori nainen kysyi lupaavan kysymyksen

– Olin juuri muuttanut uuteen asuntoon. Eräänä päivänä ulos lähtiessäni viereisen asunnon ovi avautui ja sieltä tuli esiin ikäiseni nuori naisihminen, johon en ollut ennen törmännyt.

”Anteeksi, mutta onko sinulla tyttöystävää?”, kuului suora kysymys. Mielessä ehti käydä vaikka mitä suorasta pelinavauksesta, kunnes jatkoa seurasi. ”Jostain lähiasunnosta kuuluu joka ilta korkean naisäänen laulua, ja se häiritsee minua kovin”, kertoi naapuri.

Kerrottuani tyttöystävän puutteesta, ovi meni kiinni yhtä nopeasti kuin oli auennutkin.

”Kävelin portaat pitkin niin, että en häiritsisi”

– Sain vihjeen, että naapurini ovat herkkäkorvaisia. Asuin kuudennessa kerroksessa, joten jos tulin myöhään kotiin illalla, kävelin portaita pitkin niin, että en häiritsisi heitä. Tästä huolimatta postiluukustani pudotettiin lappu, että biletin mukamas joka ilta ja televisio huudatti yötä päivää. Selvisi, että valituksen takana oli alapuolella asuva opettajatar. Seinänaapuriani elämäni ei häirinnyt.

”Hän kävi toistuvasi oveni takana kertomassa, miten talossa tulee asua”, kertoo eräs naapurissaan asuvasta rouvasta.

”Nainen kuvitteli omistavansa kerrostalon”

– Ensi päivistä lähtien tuli selväksi, että samassa taloyhtiössä asuva vanhempi nainen kuvitteli omistavansa koko kerrostalon. Hän kävi toistuvasi oveni takana kertomassa, miten talossa tulee asua. Metsäalueella ei esimerkiksi kuulemma saanut pissattaa koiraa. Kerran ajoin auton talon ulko-oven eteen, ja rouva oli hetkessä oveni takana ohjeistamassa, ettei autoa voi siinä oven edessä pitää. Hän itse piti kyseisellä paikalla autoaan lähes päivittäin.

” Suutuin lopullisesti, kun rouva vei pyykkivuoroni.

Kun toin vieraita taloon, hän uteli, millä asioilla he siellä liikkuivat. Suutuin lopullisesti, kun rouva vei pyykkivuoroni.

Asenne, joka nuorta ja kilttiä tyttöä kohtaan vanhalla naisella oli, ei ikinä unohdu minulta. Pidän huolen, ettei minusta kuoriudu tuollaista kontrolloivaa ihmistä.

Ilta-Sanomien kyselystä selviää, että ihmisillä voi olla myös hyvin erilaiset näkemykset siitä, kuinka sosiaalista elämää asukkaiden tulisi taloyhtiössä viettää.

– Takapihalla oli asuntojen välissä puiset väliaidat. Istuimme ystäväni kanssa keinussa juttelemassa. Kohta aidan takaa kuului, ”ei se niin ollut, se oli niin ja niin”. Se oli viimeinen pisara. Laitoin asuntoni myyntiin.

– Kerran naapuri alkoi jutella pensasaidan yli minulle, kun tein pihatöitä. Hän kyseli kuulumisia. En leikannut enää pensaita, vaan annoin niiden kasvaa. Eipähän juttele enää. Yritän välttää katsekontaktia, kun hän yrittää morjenstaa.