Kirsi Salo muuttaa ekotaloonsa Juvalle tammikuussa. Rakennusaika on vaatinut telttaa, rahaa ja huumoria. Sen aikana hän on löytänyt uuden miesystävän ja keksinyt itselleen uuden työn.

Etukäteen Kirsi Salo on hieman huolissaan tämän jutun valokuvista.

– Nukun teltassa ja olen noussut sieltä suoraan, kun te tulette, hän nauraa puhelimessa.

Salo, 55, rakentaa Juvalle itse ideoimaansa Onnellisten kylään omaa ekotaloa. Haastattelupäivänä työt ovat edenneet niin, ettei hän olekaan enää nukkunut teltassa. Rakenteilla olevaan taloon on saatu tehty viikkoa aiemmin mäntylautalattia, minkä ansiosta väliaikainen kaasulämmitin saa nostettua talon lämpötilan jo noin kahdeksaan asteeseen.

– Nyt pärjää jo ilman telttaakin, Salo sanoo lattialle levitetyn patjan ja makuupussin vieressä.

Kirsi Salon talon rakennustyöt alkoivat kesällä. Siitä asti hän on asunut noin pari yötä viikossa rakennustyömaalla.

Entinen tv-juontaja on myös löytänyt toimittajan ja kuvaajan tuloa varten kymmenen sentin kokoisen meikkipeilinsä ja ehostanut itseään sen avulla. Muuten raksalla on painettu vaatimattomissa oloissa, eikä se Saloa haittaa. Hän ei ole kaivannut peiliä, vaan keskittynyt enemmän luonnon kauneuteen.

– Kun kävelen tuolla, ja kuunsirppi ja tähdet näkyvät, ajattelen vain, että miten voi olla niin kaunista.

Kaunista paikassa todella on. Salon talo rakentuu Riemiö-järven rannalle reilun kymmenen kilometrin päähän Etelä-Savossa sijaitsevan Juvan keskustasta. Joulukuisena päivänä järvelle antava avara maisema on silmiä hivelevän valkoinen. Aurinko nousee keskitalven laiskuudella, mutta jaksaa punertaa kuuset.

Kauneutta siis on, mutta käytännöllisyyden kanssa on vähän niin ja näin. Onnellisten kylän tonteille saa ajaa kieli keskellä suuta, sillä lunta on tupruttanut niin paljon, että tie on paikoin pehmeä.

– Yksi pakettiauto jäi kiinni ja se vedettiin traktorilla. Yleisesti ottaen hyvin on paikallinen tientekijä aurannut, Salo kiittää.

Hänen mukaansa myös rakennustyöt ovat sujuneet hyvin. Syyssateet ja alkutalven pakkaset eivät haitanneet, mutta työmiesten saatavuus on aiheuttanut päänvaivaa. Salon olkielementeistä rakennetun talon työt seisoivat välillä syksyllä viikkoja, koska työmiehiä ei saanut mistään.

– Ajattelin alun perin, että muuttaisin tänne jouluksi, mutta on hyvin tyypillistä rakentamiselle, että aikataulut venyvät. Kun etsin someryhmästä putkimiestä, ihmiset toivoivat minun kertovan heillekin, jos löydän jonkun! Hyvää timpuria ei kuulemma enää saa edes ensi kesäksi.

Haastattelupäivänä Salon työmaalla viimeistelee laudoitusta paikallinen timpuri. Salo on erittäin tyytyväinen niin häneen kuin muihin juvalaisiin rakentamisen ammattilaisiin. Tänään he tekevät peltitöitä- ja lvi-asennuksia. Edeltävällä viikolla miehet saivat traktorin ja hauistensa avulla kannettua sisälle yli 200 kiloa painavan lämminvesivaraajan.

– Arvostukseni miehiä kohtaan on noussut entisestään. On ihan uskomatonta, mihin miehet fyysisesti pystyvät, Salo sanoo ja vastaa puhelimeen.

Sieltä soittaa savettaja, joka on tulossa tekemään talon sisätiloihin kolmatta ja viimeistä savikerrosta. Savettaja saapuu Lahdesta, sillä Juvalta alan ammattilaista ei löytynyt.

Onnellisten kylän idea on omavaraisten ekotalojen yhteisö. Salon ja yhden naapurin talo on rakennettu Baltiassa yleisistä olkielementeistä, jotka sisäpuolelta vuorataan savella. Ratkaisu oli edullisempi kuin kotimainen hirsi.

– Savi tasaa kosteuttaa ja puhdistaa ilmaa, Salo kertoo.

Sanat olki ja savi voivat viedä ajatukset vaatimattomaan pikkumajaan. Tosiasiassa Salon rakenteilla oleva koti näyttää ihan tavalliselta omakotitalolta, jonka ratkaisut vain ovat erilaiset. Vielä toistaiseksi keittiön lattialla asennusta odottava wc-pönttö on kuivakäymälä ja talo lämpiää puulieden lämmittämällä hormilla ja vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Sähkö tulee rinteeseen asennetuista aurinkopaneeleista. Ekologisuus ei ole vaivatonta, ainakaan Suomessa. Juuri ennen haastattelua Salo on loikkinut rinteeseen puhdistamaan paneelit lumesta. Sen jälkeen pitää puhdistaa kengät lumesta.

Edellisenä iltana hän loikki pilkkopimeydessä hankien läpi rengaskaivolle. Salo saapui Helsingistä raksalle pimeyden jo tultua, eikä takin reunasta roikkuvan pienen lampun avulla nähnyt, mistä kohtaa työmiesten mahdollisesti tekemä polku kaivolle meni.

– Kaatuilin lumessa ja nauroin ääneen. On tämä niin humoristista välillä!

Hän sai kuin saikin vettä kanisteriinsa. Kun rakennustyöt etenevät, kaivovesi tulee keittiöön ja vessaan hanasta. Vielä toistaiseksi kumpaakaan tilaa ei ole viimeistelty, joten Salo joutuu rakennustyömaalla asuessaan tukeutumaan perustarpeissa Juvan taajamaan ja luontoon. Hän käy kylällä kerran päivässä ja käyttää siellä vessaa.

– Keho on oppinut siihen. Muuten käyn perinteisellä puskapissalla ja ihailen samalla maisemia, Salo nauraa taas.

Salon talon rakennustyöt alkoivat kesällä. Siitä asti hän on asunut noin pari yötä viikossa rakennustyömaalla.

Pian kimppakyytien hakeminen ja raksalla nukkuminen on ohi, sillä Salon on määrä muuttaa Juvalle tammikuun puolivälissä. Silloin talon pitäisi jo olla asuttavassa kunnossa. Helsingissä sijaitsevan omakotitalonsa Salo laittaa vuokralle, mutta hänelle jää kaksikerroksiseen taloon tila, jossa välillä yöpyä ja säilyttää tavaroita.

Kokonaan Salo ei voi olla Juvalla, sillä Helsingissä ovat 16- ja 18-vuotiaat pojat. Vuoroviikoin vanhemmillaan asuneille pojille on nyt äidin Juvalle muuton seurauksena vuokrattu tutulta asuinalueelta omat yksiöt.

– Molempiin tulee vuodesohvat, jossa aion sitten yöpyä ja varmasti siivota ja kokata pakastimen täyteen ruokia samalla, Salo kertoo.

Hän kuvailee pojillaan olevan samanlainen seikkailunhaluinen ja ennakkoluuloton asenne elämään kuin hänelläkin. Nuoret ovat pitäneet äidin ekotaloyhteisöä hyvänä ideana, mutta eivät halua itse muuttaa sinne. Salo ymmärtää sen hyvin, mutta toivoo yhteisön kiinnostavan muita.

Tällä hetkellä Onnellisten kylän tonteille on valmistumassa kolme taloa, joista yksi on Salon. Lisäksi on varattu kaksi tonttia. Kysyntä on talven tullen hiipunut, mutta Salo uskoo sen vielä viriävän. Hän haluaisi Onnellisten kylän olevan 5–10 talon yhteisö.

– Luulen, että kun talot ovat toiminnassa ja ihmiset näkevät, miten ne on tehty, meitä tulee lisää. Ennen kaikkea toivon lapsia. Meillä on jo yksi lapsi täällä.

Salolla itsellään ei ole aikaisempaa kokemusta rakentamisesta, mutta oman talon töissä hän on ollut mukana kirjaimellisesti kädet savessa.

Myös Kolumbiassa taloaan remontoinut Salo pitää Juvalla kaikkea helpompana kuin siellä. Suomessa maaseudun tiet voivat olla loskaiset ja pimeät, mutta ne ovat sentään teitä. Kolumbian viidakkokylään kivuttiin 700 metriä vuoristopolkua pitkin.

Suomessa työmiehiä voi olla vaikea löytää, mutta kun heidät saa palkattua, he tekevät työnsä suomalaisella täsmällisyydellä ja luotettavuudella. Kolumbiassa rakennusmiehiä ei pitänyt työmaalla mikään.

– Perhe ja tanssi oli aina tärkeämpää kuin työ, Salo virnistää.

Suomessa kaikkia rakennustyömaita on kurittanut viime aikoina rakennuskustannusten nousu. Salon budjetti oli alun perin alle 200 000 euroa, mutta summa vaikuttaa nyt ylittyvän.

Asumiskuluiltaan sähkötön talo tulee olemaan edullinen, mutta vaivannäköä vaativa. Puuliesi lämmittää koko 70 neliöisen talon, jos siinä tekee ruuan eli polttaa puuta kolme kertaa päivässä. Salo on itse hakannut kahden hehtaarin tontiltaan 17 mottia polttopuita valmiiksi.

Tuleva arki Juvalla alkaa muutenkin työntäyteisesti. Salo aloittaa Juvan kunnan tarvittaessa töihin tulevana sijaisopettajana tammikuussa.

Järjestely sopii hänelle, sillä talossa ja ennen kaikkea tontissa riittää viimeistelytyötä kuukausiksi ellei vuosiksi eteenpäin. Omavaraisuuteen pyrkivä Salo jatkaa keväällä hedelmä- ja marjapensaiden ja hyötykasvien istuttamista ja viljelyä talonsa edustalta järveen laskevassa rinteessä. Syksyllä sato korjataan omaan maakellariin.

– Omavaraisuus on matka. Olisi naiivia sanoa, että olen ensi kesänä omavarainen, Juvan kunnalle omavaraisuuden käsikirjaa kirjoittava Salo korostaa.

Metsästyskortin suorittanut Salo aikoo hankkia ruokaa myös metsästämällä ja kalastamalla. Hän toivoo, että pihalla tepastelevat kanat, jotka kakkimisellaan, kuopimisellaan ja nyppimisellään tekevät ympäristölle hyvää.

– On ollut puhetta, että voisimme hankkia niitä yhdessä muiden kyläläisten kanssa.

Taloonsa Salo muuttaa yksin, vaikka hän löysikin metsästyspiireistä uuden miesystävän. Tällä hetkellä rakkaus on jäänyt raksan varjoon.

– Rakentamiskiireet ovat vieneet aikaani, eikä täällä kovin romanttista ole, Salo nauraa ja osoittaa lattialle levitettyä makuupussiaan.