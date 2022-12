Simo asensi olohuoneeseensa ”pörssisähkön tappajan” – ”Tällä voi lämmittää silloin, kun sähkö on kallista”

Simo Helvilä kytki avotakkaansa puulämmitteisen kiukaan. Kiukaasta lähtevät savuputket, jotka ohjaavat savun hormin kautta katolle.

– Tähdennän sitä, että mitään ei passaa viritellä kotiin ilman asiantuntijan apua.

Espoolaisen Simo Helvilän olohuoneessa sijaitsee laite, jota eläkeläinen kutsuu humoristisesti ”pörssisähkön tappajaksi”.

Miehen tarkoituksena on lämmittää olohuonetta avotakkaan kytketyn kiukaan avulla. Puulämmitteisestä kiukaasta on apua, mikäli Suomea vaivaavat ensi talvena sähkökatkot.

Kiukaan savuputket hän on ohjannut suoran hormin kautta katolle. Tarvittaessa kiukaan päälle voi vielä hankkia kamiinapuhaltimen, joka kierrättää lämmintä ilmaa huoneessa.

” Me olemme vaimoni kanssa vanhoja ihmisiä ja palelemme herkästi.

Uusi kiuas on väliaikaisesti olohuoneessa, sillä se on menossa keväällä mökille.

– Me olemme vaimoni kanssa vanhoja ihmisiä ja palelemme herkästi. Emme siedä pitkillä pakkasilla sähkökatkoja. Alkaa luita koskemaan.

Ratkaisu sähkökatkojen varalle on edullinen, sillä Helvilällä on metsäpalsta Padasjoella. Klapeja riittää koko talveksi.

Vaikka kiukaalla voisi periaatteessa lämmittää kotia kokoaikaisesti, sille ei ole tarvetta. Helvilällä on nimittäin edullinen, määräaikainen sähkösopimus.

– Kotimme on 70-luvun omakotitalo, jossa on suora sähkölämmitys ja patterit seinillä. Lämmitettäviä neliöitä on 107, plus varasto. Sähkön hintaa ajatellen tämä on kaikkein epäedullisin ympäristö.

Helvilä muistuttaa paloturvallisuudesta

Simo Helvilän kiukaasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Lehdelle Helvilä kertoi, että viritelmän oikeaoppisuus pitää hyväksyttää ennen käyttöön ottoa paikallisella nuohoojalla tai palotarkastajalla.

Helsingin pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Joonatan Suosalo täsmentää Ilta-Sanomille, että noin vain vastaavaa systeemiä ei saa kotiinsa asentaa.

– Kannattaa selvittää, minkälaiset määräykset koskevat tulisijoja ja tulisijojen yhdistämistä. Paikalliselta pelastusviranomaiselta ja nuohoojalta saa apua, Suosalo kertoo.

”En houkuttele tähän ketään, vaan totean joka käänteessä, että pyytäkää palotarkastaja ja nuohooja paikalle. He osaavat sanoa, saako tätä ottaa käyttöön vai ei”, Helvilä kertoo.

Helvilä on rakentanut lämmönlähteensä määräysten mukaan. Hän kertoo, että pohjalla pitää olla tiilikerros, palavaan seinään tulee olla riittävä etäisyys, joka riippuu asennettavan lisälämmittimen tehosta ja tuhkaluukun edessä täytyy olla vähintään sadan senttimetrin levyinen etupelti.

– Kun tulin laittaneeksi tästä sosiaaliseen mediaan kuvan, sain pari sataa kommenttia. Osa varoitteli, että ratkaisu aiheuttaa tulipaloja.

” En siis houkuttele tähän ketään, vaan totean joka käänteessä, että pyytäkää palotarkastaja ja nuohooja paikalle.

– En siis houkuttele tähän ketään, vaan totean joka käänteessä, että pyytäkää palotarkastaja ja nuohooja paikalle. He osaavat sanoa, saako tätä ottaa käyttöön vai ei.

Yhteydenottojen määrä ihmetyttää Helvilää, sillä hän kokee, että puulämmitys on kokonaisuudessaan vanha ja hyvä ratkaisu. Näin on Pohjolan kylmissä olosuhteissa lämmitetty asunnot ennenkin.

” Jos ajatellaan pörssisähkömiehiä, niin tämä on hieno ratkaisu heille, jos vain polttopuita löytyy.

– Nykypolvi ei edes tiedä, miten Suomen olosuhteissa saadaan lämpöä tupaan. Aikoinaan tämä on ollut ainoa tapa lämmittää.

Kodit, joissa on lämpöä varaamaton avotakka, hyötyvät.

Helvilä uskoo, että ”pörssisähkön tappajasta” olisi apua monelle suomalaiselle. Kodit, joissa on lämpöä varaamaton avotakka, hyötyvät.

– Jos ajatellaan pörssisähkömiehiä, niin tämä on hieno ratkaisu heille, jos vain polttopuita löytyy. Tällä voi lämmittää silloin, kun sähkö on kallista.

Aiemmin Helvilä on testannut kiukaan lämmönjakoa saunakamarin puolella, jossa kiuas lämmitti huoneen puolessa tunnissa. Lämpö pysyi yhden pesällisen avulla tilassa monta tuntia.

– Eli ei kun vain roskapuuta keräämään omasta tai tuttavan metsästä. Kunto kasvaa samalla.