Ulla-Maijan ja Markun kotia tullaan katsomaan ulkomailta asti – tällaista pihasaunaa ei löydy muilta

Kierrätys ja luovuus olivat Ulla-Maijan ja hänen miehensä ohjenuoria, kun he remontoivat vanhan kunnantalon vuodelta 1936 kodikseen. Rakennus sijaitsee Suomen hirsikaupungissa, Pudasjärvellä.

– Vitsailemme joskus, että vanhasta pankkiholvista voi vielä löytyä aarre. Tilassa sijaitsee nykyään kylpyhuoneemme.

Viime vuosikymmenen puolessa välissä Ulla-Maija Paukkeri eli eräänlaista etsikkoaikaa.

Eläkeikää lähestyvä kehittämisasiantuntija oli niin sanotusti uuden edessä, eli ”se oikea” oli haussa niin talo- kuin ihmissuhderintamalla.

Lopulta kävi niin, että Ulla-Maija sai kummatkin.

Markku Knuuttila ja Ulla-Maija Paukkeri löysivät toisensa ja unelmiensa talon.

Talo oli toiminut kunnantalona ja pankkina, myöhemmin myös päiväkotina.

ULLA-MAIJA Paukkeri ja Markku Knuuttila löysivät kodikseen vanhan kunnantalon ja pankin, joka sijaitsee Suomen hirsipääkaupungiksi kutsutussa Pudasjärven keskustassa.

Iijoen rannalla sijaitsevan tontin naapurissa on kuuluisa Hirsikampus.

” Olemme kihloissa, ja talo on eräänlainen vihkisormuksemme.

Koti löytyi vuosi sen jälkeen, kun Ulla-Maija oli tavannut mainostoimistoyrittäjä Markku Knuuttilan, joka unelmoi hänen tapaansa vanhan talon pelastamisesta. Tuoreen pariskunnan elämänasenne oli samanlainen.

– Olemme kumpikin käsistämme käteviä ja ajattelemme, että haasteisiin on tarkoitus löytää ratkaisuja. Remontoiminenkin on vain osa elämää, hyvine ja huonoine puolineen.

Pariskunta päätyi vanhan kunnantalon omistajiksi, kun Pudasjärven kaupunki myi sen heille maltilliseen hintaan. Ulla-Maija uskoo, että hintaan vaikutti rakennuksen kunnon lisäksi se, että vuodelta 1936 olevan talon ulkokuori oli suojeltu.

– Ostopäätös oli nopea, mutta ajattelimme, että olemme jo niin vanhoja, että nopeasti se pitää tehdäkin. Olemme kihloissa, ja talo on eräänlainen vihkisormuksemme.

Saunan liukumäki on osa talon historiaa

Ulla-Maija ja Markku saivat avaimet uuteen kotiinsa lokakuussa 2017.

” Vitsailimme raha-aarteesta, sillä vanhoissa pankeissa säilytettiin aivan oikeaa setelirahaa.

Melkein samalla kellonlyömällä he aloittivat remontin, jota he ovat tehneet pääosin kahdestaan viiden vuoden ajan. Kunnostettavaa on riittänyt 270 neliön verran.

Vanha talo kätkee sisäänsä monenlaista historiaa.

Remontin aikana he alkoivat laskea leikkiä myös nykyisestä kylpyhuoneestaan, jossa on sijainnut aiemmin kassaholvi.

– Vitsailimme raha-aarteesta, sillä vanhoissa pankeissa säilytettiin aivan oikeaa setelirahaa.

Pankkiholvin ovi onkin yhä ennallaan. Se on vain kätkeytynyt nykyisen kylpy- ja makuuhuoneen seinän väliin.

Katon rumat äänieristeet on peitetty hauskalla tavalla.

Lisää yllätyksiä löytyy aulan puolelta. Katossa sijaitsevat kankaalle tulostettuna Sikstuksen kappelin kattofreskot.

Niillä asukkaat peittävät päiväkodin aikaiset, epäsiistit äänieristyslevyt, joita he eivät saaneet millään irti.

” Markku on rakentanut pihasaunaan tornin, josta pääsee laskemaan liukumäkeä saunomisen lomassa.

Pihasaunasta lähtee liukumäki.

Pihalta, tai tarkemmin ottaen pihasaunasta, löytyy palanen tuoreempaa historiaa. Siellä sijaitsee nimittäin lasten liukumäki, joka kuului aikoinaan päiväkodille.

– Markku on rakentanut pihasaunaan tornin, josta pääsee laskemaan liukumäkeä saunomisen lomassa. Uskokaa tai älkää, se on hauskaa aikuisenkin mielestä.

Ulkoa löytyy lisää oleskelutilaa.

KIERRÄTYSTEEMA on pariskunnalle muutenkin tärkeä.

Ulla-Maija on innokas harrastekeraamikko ja palkittu nukkien tekijä, Markku oivaltava kädentaitaja, puukontekijä ja hirsirakentaja.

Vain mielikuvitus oli rajana, kun pariskunta hankki uuteen kotiinsa sopivia tarvikkeita.

Markulla oli jo ennestään varastossa muun muassa projektiin sopivia lattiaparketteja ja pelkkalautoja. Ulla-Maija keskittyi tekemään bongauksia nettikirpputoreilta ja huutokaupoista.

– Osan tarvikkeista, kuten uudet ikkunat, saimme onnekkaasti ilmaiseksi.

Ulla-Maijan työkaverit auttoivat maalin poistossa.

Remontin talon omistajat tekivät pitkälti kahdestaan.

Kierrättäminen oli remontoijille siis olennainen tapa pysyä budjetissa, jota ei ollut sen tarkemmin määritelty. Viiden vuoden aikana remonttiin on kulunut noin 70 000 euroa. Siitä suuri osa, 20 000 euroa, meni ilmavesilämpöpumppuun.

– Budjetista olisi tullut paljon suurempi, jos olisimme ostaneet kaiken uutena ja käyttäneet ulkopuolista työvoimaa, Ulla-Maija sanoo.

Sijainti on maalaisromanttisen idyllinen.

Ulla-Maija kuvaa vanhan talon remontoimista isoksi, mutta hyvien tähtien alla sujuneeksi projektiksi.

Onneakin oli matkassa.

Talonomistajat pyysivät nimittäin paikalle ammattilaisen, joka kertoi, ettei talon hyväkuntoista peltikattoa ollut syytä uusia.

Pelättyjä sisäilmaongelmiakaan ei ole ilmennyt. Ulla-Maija ja Markku kiittelevät vanhan talon korkeaa kivijalkaa ja sitä, että taloon ei ollut koskaan laitettu koneellista ilmastointia.

– Minä olen altistunut aiemmassa työssäni käsityöopettajana homeille, joten nenäni on niin sanottu homenenä. Kävin talossa läpi joka nurkan, enkä ole haistanut mitään. Vieraatkaan eivät ole aistineet hajuja.

Keittiön koneet on hankittu uutena.

Remontin haasteellisin kohta osui heti alkuun, kun remontoijat yrittivät uudistaa talon ulkovuoren maalipinnan.

Talo oli maalattu aiemmin useammalla maalilla, ja synteettisten- ja luonnonmaalien sekasotkua oli vaikea saada irti.

– Työkaverit auttoivat, mutta emme osanneet varautua siihen, että työhön kuluu hurjasti aikaa. Maalin irrottamiseen meni useampi kesä.

Työhön meni aikaa, mutta lopputulos on upea.

Myös ilmavesilämpöpumpun kanssa oli hankaluuksia, sillä kun asukkaat olisivat tarvinneet sen kanssa apua, kävi ilmi, että laitteen myynyt yritys oli mennyt konkurssiin.

Lopulta Markku joutui selvittämään ongelmat omin päin.

” Olen ikään kuin palannut kotiini.

Vieraita kaikkialta maailmasta

Rapistuneesta hirsitalosta on sukeutunut uljas maamerkki, jota tullaan katsomaan ulkomailta saakka.

Vanhasta hirsitalosta on sukeutunut uljas maamerkki.

Ulla-Maija ja Markku vuokraavat osaa taloa Airbnb-vieraille, joista kauimmaiset ovat tulleet New Yorkista.

– Vaikuttaa siltä, että suomalaiset eivät kasvaneiden kustannusten takia matkusta tänä talvena, mutta Norjasta, Ruotsista, Belgiasta, Hollannista ja Ranskasta riittää porukkaa.

Paikallisetkin ovat olleet tyytyväisiä, että vanha rakennus on saanut uuden elämän.

Ulla-Maija huomauttaa, että Airbnb ei ole heille varsinaista bisnestä. Nykyiset hyväkuntoiset eläkeläiset haluavat kuitenkin tavata ihmisiä ja viettää sosiaalista ja hyväntuulista elämää. Tähän tarpeeseen, ja muutaman sähkökaskun kuittaamiseen, vuokraustoiminta sopii hyvin.

Ulla-Maijalle selvisi, että hänen kahdeksas esi-isänsä Daniel Anglenius oli aikoinaan alueella toimineen Pietarilan tilan isäntä.

Energiakriisi ei juuri nyt koettele asukkaita, sillä he ovat ehtineet solmia hyvissä ajoin edullisen määräaikaisen sähkösopimuksen.

Viime talvena pariskunta lämmitti taloaan hetken aikaa pörssisähkön voimin. Silloin kahden kuukauden sähkölasku maksoi 2 500 euroa.

Yllättävä yhteys omaan sukuhistoriaan

Ulla-Maijan ja Markun vanhan talo on ilonaihe myös lähellä asuville paikallisille. He ovat olleet tyytyväisiä, että vanha rakennus on saanut uuden elämän.

Monella on vanhasta kunnantalosta omiakin muistoja.

Talossa käy vieraita ulkomaita myöten.

Talon oston yhteydessä myös Ulla-Maija Paukkeri alkoi selvitellä omia yhteyksiään paikkaan.

Kävi ilmi, että hänen kahdeksas esi-isänsä Daniel Anglenius oli aikoinaan alueella toimineen Pietarilan tilan isäntä.

– Sattumoisin myös tämä Ritolan tilan nimellä tunnettu tila on kuulunut alueeseen. Olen siis ikään kuin palannut kotiini, Ulla-Maija kertoo.

