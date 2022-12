Lahtelaisessa kerrostalossa joulukuusen hankkimisen sijaan sisäpihalla sijaitsevaan aitaukseen on ripustettu jouluvaloja. Asukkaat ovat ihmetelleet päätöstä.

Lahtelaisen Matti Hirvosen, 73, taloyhtiössä joulu on tänä vuonna erilainen, sillä kerrostalon pihalla ei ole joulukuusta. Sen sijaan pihalla olevaan aitaukseen on ripustettu jouluvaloja. Kyseessä on entinen roska-aitaus, jossa on nykyään pihakeinu.

Joulukuusen tilalla on jouluaita.

– On tehty luova ratkaisu. Näin on helpolla jouluiloa meille tuotettu, Hirvonen toteaa.

Hirvosen mukaan jouluaita ei ole saanut suurta suosiota asukkaiden keskuudessa. Hän kertoo, että moni on ihmetellyt, miksi kuusta ei ole hankittu.

– Jotkut ovat toivottaneet aika painokelvotontakin tekstiä hallitukselle, Hirvonen sanoo.

Hirvosella ei ole tietoa siitä, miksi kuusta ei tänä vuonna ostettu. Hänen mielestään olisi ollut parempi, että valoja ei olisi ripustettu aitaan, kun kuusikin jätettiin hankkimatta.

– Parempi olisi, että olisivat olleet tekemättä mitään.

Pihalla on ollut Hirvosen mukaan joulukuusi joka joulu aina siitä lähtien, kun talo valmistui vuonna 1968. Moni asukkaista on asunut talossa alusta asti ja Hirvonenkin jo 37 vuotta. Pitkän jouluperinteen rikkoutuminen tuntuu pahalta.

Monenkymmenen vuoden ajan pihalle oli tapana ostaa joulukuusi. Sitten pihaan kasvatettiin kuusi, joka toimitti joulun aikaan joulukuusen virkaa. Tänä vuonna kuusi kuitenkin kaadettiin.

– Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun perinne näin pahasti murtuu, Hirvonen sanoo.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan Eija Villberg-Kilpisen mukaan hallituksen tiedossa ei ollut, että pihalle halutaan joulukuusi.

– Jos olisi tiennyt, että se on näin iso asia, niin olisi se voitu siihen hankkiakin. Harmi ettei tiedetty aikaisemmin, hän sanoo.

– En tiedä sitten, että kuinka moneen taloyhtiöön ostetaan kuusi pihaan ja kuinka paljon niitä varastetaan.

Villberg-Kilpinen kertoo, että idea ripustaa valoja aitaukseen tuli porukalta, joka järjestelee muutenkin piha-asioita taloyhtiössä.