Kun naapurin rouva joutui sairaalaan, mies aloitti kieron käytöksen – ”Ilmeisesti luuli, ettei asia kantautuisi vaimon korviin”

Ilta-Sanomien lukijat kertovat kohtaamisistaan naapureidensa kanssa.

Kun naapureiden välit kiristyvät, pahimmillaan välien selvittelyyn tarvitaan avuksi Naapuruussovittelun keskus ja naapuririitojen sovittelija.

Riitatilanne voi saada alkunsa vähäpätöisestäkin asiasta ja paisua valtavaksi vyyhdiksi. Tyypillisempää kuitenkin on, että asukkaat sopivat kinansa keskenään, tai vaikenevat ne kuoliaaksi.

” Heräsin yleensä siihen, että alakerran naapuri laittoi musiikin päälle yhdeksän aikoihin, ja kappaleena oli aina Kultaa taikka kunniaa.

Ilta-Sanomien lukijat kertoivat kohtaamisistaan naapureiden kanssa kyselyssä, johon tuli joulukuun puoleen väliin mennessä yli tuhat vastausta.

Tyypillisimpiin naapuririitoihin kuuluvat naapurista kantautuvat äänet.

– Opiskeluaikana asuin kerrostalossa. Lauantaiaamuisin heräsin yleensä siihen, että alakerran naapuri laittoi musiikin päälle yhdeksän aikoihin, ja kappaleena oli aina Kultaa taikka kunniaa. Sama naapuri tuntui välillä koputtavan jollain kepillä kattoonsa, vaikka niinä hetkinä kämpässäni oli hiljaista, enkä muulloinkaan ollut äänekäs asukas. Muistaakseni en koskaan kohdannut tätä naapuria.

– Yläkerran naapurissa asui nainen, joka tykkäsi laulaa ajoittain täysillä Tapani Kansan Äidin pikku poika lähtee maailmalle -laulua. Tämä siis tapahtui nimenomaan ajoittain, väliajat eli jopa kuukausia meni täydellisessä hiljaisuudessa.

"Naapuri kielsi lastaan leikkimästä oman lapseni kanssa”

Lähes joka kolmas suomalainen kärsii yksinäisyydestä, tiedotti Punainen Risti viime vuonna.

Yksinäisyyttä voi lievittää huomioimalla kanssakulkijat arkipäiväisissä kohtaamisissa, kuten taloyhtiön pihalla.

Osalla lukijoista oli kuitenkin kokemuksia naapureista, jotka suorastaan karttavat kohtaamisia.

– Olen asunut luhtitalossa 17 vuotta. Yksikään nykyisistä talon asukkaista ei tervehdi.

– Naapuritalon perhe juoksee karkuun, kun he näkevät meidät. Myös heidän lapsensa menevät sisälle silloin, vaikka he olisivat leikkineet ulkona kauniissa säässä.

– Pahin kokemukseni ikinä on, kun naapuri kielsi lastaan leikkimästä oman lapseni kanssa. Syy oli, että naapuri ei jostain syystä pitänyt minusta. Naapuritaloissa oli sitten kaksi yksinäistä lasta kuukaudesta ja vuodesta toiseen.

” Yhden ilkeän asukkaan takia koko ihana asuinyhteisö on pilalla.

Jotkut kohtaamiset ovat puolestaan kaikkea muuta kuin hyvää energiaa tuovia.

”Hän seuraa toisten parkkeerauksia, nurmialueiden hoitoa ja sekaantuu muutenkin toisten elämään”, kuvailee eräs lukijoista naapuriaan.

– Meidän taloyhtiössämme asuu rouva, jolla on vuosien pituinen historia sarjavalittajana. Hän seuraa toisten parkkeerauksia, nurmialueiden hoitoa ja sekaantuu muutenkin toisten elämään. Rouva soittelee isännöitsijälle, pysäköinnin valvojalle ja viranomaisille. Nyt rouva on ystävystynyt parin uuden naapurin kanssa ja meno alkaa olla melko aggressiivista. Satutäti on saanut uudet ystävänsä käännytettyä muita naapureita vastaan. Nyt nämä keksivät porukalla juttuja muista asukkaista. Yhden ilkeän asukkaan takia koko ihana asuinyhteisö on pilalla.

"Muut ihmettelevät heidän touhuaan”

Osassa taloyhtiöitä töitä ei ole ulkoistettu huoltoyhtiölle, vaan pihatyöt tehdään yhä talkootyyliin.

” Sen verran koville otti, että muutan pois parin kuukauden päästä. Tehkää itse lumityönne. Minulle riitti.

Yhteisistä säännöistäkään ei tosin ole apua, jos joukossa on joku, joka ei suostu tekemään mitään.

– Olen putsannut talon raput ainakin kymmenen vuotta, koska rappujen hoito kuuluu asukkaille. Olen keskustellut, voisiko joku osallistua, mutta tuloksetta. Kerran jalkani murtui. En päässyt ulos kahteen kuukauteen, koska en pystynyt tekemään lumitöitä ja raput olivat liukkaat. Viimeinen niitti oli häkkikellarini tyhjennys, joka oli varkaus. Sen verran koville otti, että muutan pois parin kuukauden päästä. Tehkää itse lumityönne. Minulle riitti.

Vastikään kerroimme, että osalta asukkaista voi unohtua talviaikaan muun muassa lumien poistaminen parvekkeelta. Se voi pahimmillaan aiheuttaa vesivahingon, jos ränniin on jäänyt syksyn aikana tukkivia lehtiä.

Tässä taloyhtiössä asukkaat huolehtivat samasta asiasta.

– Yhtä taloyhtiössä asuvaa pariskuntaa ja heidän täysi-ikäistä poikaansa ei juuri pihahommissa näy. Pihallakin liikkuvat lähinnä öisin, kun tulevat taksilla baarista. Arvatkaapa, minkälaiset lumikasat heidän pihallaan on? Myös asunnon katon rännit ovat tukkeutuneet. Muut taloyhtiön asukkaat ihmettelevät heidän touhuaan.

”Pian oven taakse ilmestyi rouvasihminen”

Uteliaisuus on lähtökohtaisesti positiivinen luonteenpiirre, mutta naapurustossa se voi aiheuttaa hankaluuksia. Toisinaan nimittäin tiedämme toistemme elämästä hieman liikaa.

– Kerrostalossamme asui sinkkunainen. Kerran kun hän tuli iltapäivällä miehen seurassa kotiinsa, pian oven taakse ilmestyi saman portaikon rouvasihminen, joka halusi lainata perunajauhoja. Hän halusi nähdä, minkä näköinen tämä miesystävä oli.

” Mies aloitti suhteen samassa talossa asuvan naisen kanssa, kun oma vaimo oli sairaalassa.

– Uusi naapuri muutti meille, ja sitten alkoi tajuton uteliaisuus ja juoruilu. Naapuri lähetti eukkonsa mukamas meille kukkia kastelemaan. Samalla meiltä hävisi maljakko ja vanha rahakokoelma. Usein koko perhe tuli yllättäen kahville. Emme saaneet heitä poistumaan millään. Lopulta oli pakko vedota puolison sairaala-aikaan. Tutustuminen loppui siihen. Nyt meillä on kyltti ovella, jossa lukee, ”oma rauha, pysy poissa”.

Uteliaisuus voi aiheuttaa naapurustossa epämiellyttäviä tilanteita, lukijat kertovat.

– Seurasin aikoinani läheltä touhua, jossa mies aloitti suhteen samassa talossa asuvan naisen kanssa, kun oma vaimo oli sairaalassa. Mies ilmeisesti luuli, ettei asia kantautuisi vaimon korviin. Sattumalta tiedän, että ihan kaikessa hiljaisuudessa tämä vaimo sairaalasta pois päästyään kusi isoon purkkiin, josta sitten ruiskutti kaiken kusen varastoon tämän heilan antiikkitavaroiden päälle.