Hyviä uutisia kissa- ja koiraihmisille: joulutähti ei olekaan vaarallinen

Joulutähdellä on turhaan vaarallinen maine. Professorin mukaan lemmikille voi kuitenkin aiheutua kukasta pientä vaivaa.

Joulutähti on joulun klassikkokasvi, mutta moni lemmikin omistaja jättää kukan ostamatta, koska uskoo sen olevan myrkyllinen lemmikeille tai lapsille. Tällaista tietoa näkee usein esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ja aiemmin joulutähteä onkin pidetty vaarallisena varsinkin kissoille.

” Joulutähden maistelu johtaa lemmikille todennäköisesti korkeintaan lievään limakalvoärsytykseen.

Kauppapuutarhaliitto kertoo tiedotteessa, että näyttöä siitä, että joulutähti olisi aiheuttanut vakavia myrkytystapauksia lemmikkieläimille, ei kuitenkaan ole. Asian kertoo liitolle eläinlääketieteellisen farmakologian professori emerita Outi Vainio Helsingin yliopistosta.

– Etenkin kissoilla voi olla luontaista taipumusta kiinnostua kodin uusista kasveista, mutta joulutähden maistelu johtaa lemmikille todennäköisesti korkeintaan lievään limakalvoärsytykseen, kertoo Vainio tiedotteessa.

Kissoilla on luontaista taipumusta kiinnostua kodin uusista kasveista.

Ihmiselle joulutähti on Myrkytystietokeskuksen mukaan paikallisesti ärsyttävä.

Allergia-, iho- ja astmaliitto muistuttaa, että joulutähti aiheuttaa monille hengitystieoireita ja kehottaa ihmisiä luottamaan omiin aisteihinsa kukkaa valitessa.

Kauppapuutarhaliiton mukaan oireita voi tulla, jos on suorassa kontaktissa kasviin. Silloin voi saada lievää limakalvoärsytystä tai iho-oireita, mutta liiton mukaan haitallisen myrkyllinen joulutähti ei ole ihmisellekään.

Allergia-, iho- ja astmaliitto ry kertoo sivuillaan, että joulutähti aiheuttaa monille hengitystieoireita. Ry kehottaa ihmisiä luottamaan omiin aisteihinsa kukkaa valitessa.

Valitse kaupasta pakkaamaton yksilö

Oikein hoidettuna pidetty joulutähti ilahduttaa pitkälle kevääseen.

Jo kaupassa kannattaa tarkkailla, onko kasvi hyväkuntoinen.

Tuoreissa, terveissä kasveissa on lehtiä tiheästi ja ne ovat vahingoittumattomat. Värikkäiden suojuslehtien välistä kannattaa etsiä kellanvihreitä kukannuppuja.

Hyvin hoidetut joulutähdet löytyvät lämpimästä ja valoisasta paikasta, ja ne ovat vedolta suojassa. Joulutähti tulisi olla pakkaamaton, ja kullakin kasvilla tulisi olla ympärillään hieman tilaa. Multa ei saa tuntua kuivalta tai toisaalta läpimärältä.

On erittäin tärkeää suojata kasvi huolellisesti kuljetuksen ajaksi ja viedä se kotiin mahdollisimman nopeasti.

Kastele joka toinen tai kolmas päivä

Kotona joulutähti kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle ikkunaa, välttäen kylmää vetoa. Ihanteellinen lämpötila on 15–22 astetta, sillä kyseessä on trooppinen kasvi.

Kastelussa paras sääntö on, että vähemmän on enemmän. Joulutähti sietää hieman kuivuutta, mutta liika märkyys on sille pahasta.

Voit kastella joulutähteä huoneenlämpöisellä vedellä vähän kerrassaan joka toinen tai kolmas päivä. Jos huoneessa on todella lämmin tai kasvi on patterin läheisyydessä, olisi sitä kasteltava päivittäin. Kannattaa myös muistaa, mitä pienempi kasvi on, sitä useammin se tarvitsee vettä.

” Harva tietää, että myös joulutähti kestää leikkokukkana.

Poista kaikki liika vesi alustalta 15 minuuttia kastelun jälkeen. Kasteluntarve on helpointa tarkastaa nostamalla kasvia: kosteuden tuntee sen painosta. Joulutähti kaipaa vettä vasta, kun multa on enää hieman kosteaa.

Kasvia ei tarvitse lannoittaa kukinnan aikana, sillä joulutähden kasvualusta on lannoitettu.

Joulutähti reagoi vääränlaiseen hoitoon joskus vasta päiviä myöhemmin, yleensä pudottamalla lehtiään.

Kukkiiko joulutähti uudelleen?

Teoriassa on mahdollista saada joulutähti kukkimaan uudelleen, mutta tämä vaatii paljon vaivaa ja harvoin kasvi näyttää yhtä upealta kuin hankkiessasi sen.

Voit kuitenkin istuttaa joulutähden isompaan ruukkuun, karsia kukinta-ajan päättyessä lehtiä ja nauttia siitä rehevänä sisäkasvina.

Jos haluat kukan kestävän kevääseen asti, käytä sille säännöllisesti lannoitetta.

Kerroimme aiemmin, että joulutähdellä on myös käyttötapa, joka ei ole yleisesti tiedossa.

– Harva tietää, että myös joulutähti kestää leikkokukkana. Kun leikkaat joulutähden varren maljakkoon, kasta se nopeasti kiehuvaan veteen. Näin valkoinen maitiaisneste ei valu ulos, ja oksat kestävät maljakossa jopa pari viikkoa, kommentoi tiedotteessa Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula.