Tältä näyttävät sisustuksen trendisävyt juuri nyt – asiantuntija paljastaa myös, millainen värimaailma huutaa mennyttä päivää

Vuoden 2023 värejä ovat punaisen eri sävyt

Joulukuussa yhdysvaltalainen väri-instituutti Pantone valitsi jälleen vuoden värinsä.

Asiasta uutisoineen CNN:n mukaan vuoden väri on karmiininpunainen Viva Magenta, ja se symboloi rohkeutta ja pelkäämättömyyttä, optimismia ja iloa.

Suomalaiselle sisustajalle Viva Magenta voi kuitenkin olla turhankin rohkea valinta, kertoo sisustussuunnittelija Milla Alftan.

– Väri on aika räikeä ja rohkea suomalaisiin koteihin. Pantonen vuoden värit valitaan maailmanlaajuiseen käyttöön, eivätkä ne aina istu kylmään ja pimeään pohjolaan kauhean luontevasti.

Alftan kokee, että Pantonen rohkea punainen on parempi valinta osana vaatetusta tai vaikkapa sisustuksen yksityiskohtana. Suuremmissa pinnoissa väri toimii, jos on punaisen ystävä. On kuitenkin yksi paikka, johon sitä ei kannata laittaa.

– Punainen on energisoiva väri, joten makuutiloissa se ei toimi.

Sisustussuunnittelija muistuttaa, että Pantonen valinnan ajatellaankin olevan inspiraationlähde moneen visuaaliseen elementtiin, ei pelkästään sisustukseen.

– Vuoden värien tarkoituksena on pistää ihmiset liikkeelle. Ne ovat usein aika erikoisia. Niillä halutaan hätkähdyttää.

Pantone ei ole ainoa taho, joka valitsee vuoden värinsä. Suomalaiset sisustajat seuraavat tarkkaan esimerkiksi Tikkurilan vastaavia valintoja. Vuonna 2023 Tikkurilan vuoden väri on utuinen roosan sävy Ruusun hetki.

– Tällaisen värin näen ihanana osana vaikkapa kodin kukkien väritystä, tai joissain sisustuksellisissa yksityiskohdissa, Alftan vinkkaa.