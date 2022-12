Helsinkiläisen kerrostalon katolle ilmestyi erikoinen viritelmä – ”Jos tulee sähkökatkos...”

Vuonna 2015 valmistuneen puurakenteisen kerrostalon katolle asennettiin ensin aurinkopaneelit ja sitten käytetyistä Tesla-sähköauton akuista koottu energiavarasto.

Helsingin kaupungin asunnot (Heka) on asennuttanut Helsingin Pukinmäessä sijaitsevan kerrostalon katolle aurinkopaneelit ja Tesla-sähköauton akuista kootun energiavaraston. Systeemi on start up -yritys Cactosin luoma.

Puurakenteinen asuinkerrostalo saa siis virtaa aurinkopaneeleista, ja alkuperäiskäytöstä poistetut Teslan akut varastoivat energian. Akkujärjestelmä vuoroin lataa ja vuoroin purkaa kuormaa sähkömarkkinoilla vallitsevan tilanteen mukaan.

– Ylijäämätuotanto oli kesällä 40 prosenttia aurinkopaneelien tuottamasta sähköstä, kertoo HEKAn energiapäällikkö Jenni Venäläinen Ilta-Sanomille.

Systeemi helpottaa sekä Hekan kerrostalon asukkaita että muita.

– Kun sähköstä on pulaa, me puramme verkkoon halvan sähkön aikaan akkuihin varastoitua sähköä, Venäläinen sanoo.

Vastaavia systeemejä on käytössä muun muassa teollisuuskiinteistöissä.

Talvella auringonpaistetta on vähän ja aurinko paistaa matalalta, joten sähköä ei aurinkopaneeleista saada. Energiavarasto kuitenkin varastoi sähköverkon energiaa, joten se on hyödyllinen ympäri vuoden.

– Jos tulee sähkökatkos, turvaamme kiinteistösähkön piirissä olevien järjestelmien kuten ilmanvaihdon, lämmityksen, valaistuksen ja kiertovesipumppujen toiminnan.

Teslan vanhoista akuista valmistetun sähkövaraston avulla voidaan hyödyntää aurinkopaneeleiden tuottama ylijäämäsähkö.

Aurinkopaneelit asennettiin kohteeseen loppukesästä.

Käytännössä Heka maksaa kuukausittain muutamia satasia Cactosille, joka huolehtii energiavaraston kunnosta ja kysyntäjoustosta.

– Vastaavat teollisuuden kohteisiin asennetut järjestelmät ovat tuottaneet kysyntäjoustolla kolme-neljä kertaa sen verran, mitä palvelumaksu on kuukaudessa, Venäläinen kertoo.

Jos kokeilu onnistuu, voidaan samaa ratkaisua käyttää myös Hekan muissa aurinkosähkökohteissa.

– Tällä hetkellä näyttää hyvältä.

Hekan tavoitteena on sen rakennuskannan energiankäytön hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Heka ja Cactos löysivät toisensa parhaillaan käynnissä olevan HELENA-hankkeen innovaatio-ohjelman kautta. Hanke on EU:n rahoittama.

Hankkeen tarkoituksena on löytää kustannustehokkaimmat tavat parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja edistää uusiutuvan energian käyttöä.

Hekan tavoitteena on sen rakennuskannan energiankäytön hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Heka on myös sitoutunut parantamaan kiinteistöjensä energiatehokkuutta.